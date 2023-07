Crónica y reacciones de una jornada en la que el PP sacudió con un giro de guion la investidura de Barbón

Cambio de estrategia en el PP. Diego Canga anunció ayer que renuncia a disputar la investidura del Principado al PSOE en pleno esprint final de la campaña para las elecciones generales del 23J. El diputado desveló su decisión, fruto de "una reflexión interna" y que cuenta con el visto bueno de la dirección nacional, en una comparecencia en la que estuvo acompañado por el secretario general a nivel autonómico, Álvaro Queipo. El giro en la hoja de ruta del PP asturiano persigue evitar la entrada de IU en el próximo Gobierno de Adrián Barbón y obedece a otras dos razones. Por un lado, "los números no dan", como reconoció ayer el propio Canga. Y, por otro, se quiere evitar que el debate de investidura en la Junta General tenga alguna influencia en el fin de la campaña de las elecciones generales, dada la coincidencia de fechas.

La renuncia de Canga trascendió ayer, pero comenzó a gestarse días atrás. Las primeras dudas surgieron después de que la dirección de Foro aprobase la abstención de su único diputado en la Junta General, Adrián Pumares. Es decir, los populares no iban a contar con su apoyo, ni tampoco con el de los cuatro diputados de Vox, especialmente molestos con la negativa del PP a cederle uno de sus dos puestos en la Mesa de la Cámara. Con este escenario, Canga no iba a sumar más que los 17 votos del Grupo Popular, insuficientes para un "sorpasso" al Gobierno de Barbón: "El PSOE, aunque por escaso margen, fue la lista más votada, y la nueva aritmética parlamentaria impide que el PP tenga los números necesarios para optar con éxito a la presidencia del Principado", reconoció el propio Canga.

El PP insiste en su «mano tendida» a Barbón: «Ahora tiene una alternativa viable»

El calendario elegido por los socialistas para la celebración del debate de investidura, en el esprint final de la campaña para las generales, acrecentó las dudas ya existentes. "Está claro que hay una incidencia en que este debate sea cuatro o cinco días antes de las elecciones. Es uno de los elementos que ha afectado para que nosotros pensemos que sería conveniente, en el interés de Asturias, que no acudiéramos a la investidura", admitió el portavoz popular. El PP asturiano tiene ahora en su punto de mira contribuir a la llegada de Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa y un debate de investidura a cuatro o a dos días de la cita con las urnas entraña un escenario de riesgo donde se podía perder mucho más que ganar, descartada la posibilidad de derrotar al candidato socialista, Adrián Barbón. Como suele ocurrir siempre que el PP asturiano toma decisiones de un calado de estas proporciones, hubo consulta a Génova, que no vaciló en dar su "visto bueno" al cambio de planes.

Asumida la renuncia a una investidura imposible, a los populares asturianos les quedaba un último movimiento. Propiciar un tablero político en Asturias que no obligue a Barbón a un gobierno de coalición con IU y, en cambio, pueda "escorarse hacia el centro", como ya apuntó el portavoz parlamentario del PP tras la reunión que mantuvo este jueves con la Cámara de Comercio de Oviedo y que reiteró ayer tras anunciar su cambio de planes. "El PP no quiere que Asturias siga apostando por un modelo de gobierno y de gestión que ha fracasado. Con la renuncia del PP a presentar candidato, Barbón puede escorarse hacia el centro, opción que creemos es la preferida por una gran mayoría de asturianos", argumentó Canga, quien recalcó que con esta decisión "el PSOE tiene ahora en su mano la alternativa viable de no necesitar a IU para asegurar la elección de Barbón".

El dirigente popular no se anduvo por las ramas al decantarse por minimizar daños: "El PP considera que un Gobierno del PSOE en solitario, aún siendo negativo para Asturias, sería menos lesivo que la amenaza de estar atado a Izquierda Unida", detalló Diego Canga, que aprovechó para insistir en que su partido "sigue con la mano tendida a Adrián Barbón" para poder alcanzar acuerdos en asuntos vertebrales para la comunidad autónoma tales como el reto demográfico, el paro, la atención a los mayores, la sanidad y la lucha contra la burocracia.

La primera cita para comprobar si hay un nuevo clima entre los dos partidos mayoritarios de Asturias ya tiene fecha y hora: el jueves 13 a las nueve de la mañana, Barbón y Canga tendrán su primera reunión en la sala Argüelles de la Junta General.

«Máximo respeto» de Barbón, que buscará el «mayor apoyo» para la estabilidad del Gobierno

El movimiento por sorpresa del PP asturiano de no presentar a la investidura del Principado a su candidato, Diego Canga, generó reacciones diversas en los círculos políticos y económicos de Asturias. Del «máximo respeto» del presidente en funciones, Adrián Barbón, al varapalo de Vox, que acusó ayer a los populares de ser «títeres» de la Federación Socialista Asturiana (FSA). El contrapunto llegó del ámbito económico- empresarial, ya que tanto la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) como la Cámara de Comercio de Oviedo valoraron «muy positivamente» un movimiento que allana y agilizará los tiempos en la formación del próximo gobierno autonómico.

Adrián Barbón mostró su «máximo respeto» a la decisión de que Diego Canga no presente su candidatura a la elección de Presidente de Asturias, una posición que facilitará más una investidura que ya tenía bastante clara, sobre todo después de que Foro anunciase su abstención y que no daría su voto al PP. «No tengo nada que decir, máximo respeto a su decisión, tanto si se presentaba, como creo que había dicho tres veces, como si no lo hace», valoró Barbón, que tras la decisión del líder autonómico del PP, queda como único candidato al pleno de elección del Presidente, convocado para los días 18, 19 y 21 de julio.

La FADE espera que «la gobernabilidad de Asturias no se deje contaminar por los extremos» y la Cámara de Oviedo celebra «un gesto que puede augurar consensos»

El secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) advirtió, no obstante, que Convocatoria por Asturias IU mantiene la condición de «socio preferente» con vistas al marco de diálogo que se abre ahora «para dar estabilidad» al futuro Gobierno regional, si bien matizó que no se «cerrará» a mantener contactos con el resto de grupos. «No me vale una investidura sin más. Intentaré salir con el mayor respaldo posible de la Cámara», sostuvo el presidente en funciones.

Barbón prefiere esperar antes de entrar en mayores análisis sobre si la renuncia de Canga marca un punto de inflexión en la relación con el primer partido de la oposición, casi inexistente en la legislatura anterior. «Si esa decisión significa que el PP va a abandonar la estrategia del ‘no por el no’ a todo, bienvenida sea, pero eso quiero verlo en el debate y en el desarrollo de los acontecimientos», planteó.

La tercera fuerza en el parlamento asturiano, Vox, fue la más crítica y reacia con la retirada del candidato popular de la investidura para la presidencia del Principado. «Es una muestra más de los complejos del PP que se ha puesto al servicio del PSOE», afirmó la portavoz de Vox en la Junta General, que desplegó una detallada lista de reproches a los populares tras los primeros desencuentros en el Parlamento asturiano: «Primero, el PP cumple con la petición del PSOE para dejar fuera de la Mesa de la Cámara a Vox; después complace a los socialistas beneficiando a IU y ahora le facilita la investidura al PSOE, un partido que no respeta la democracia. Tanto Barbón como Lastra desprecian de forma continua a Vox, la tercera fuerza política por decisión de los asturianos, y el PP es cómplice de ese desprecio».

Carolina López remachó su cuestionamiento con un mensaje que ya forma parte del argumentario habitual de su partido contra los populares y al que recurrió en términos similares su predecesor en la portavocía parlamentaria, Ignacio Blanco: «El PP demuestra que es un títere del PSOE. Aún no ha empezado la nueva legislatura y ya se puede ver que solo Vox será la oposición real a las políticas de la izquierda que están arruinando nuestra región».

Izquierda Unida optó ayer por el silencio pese a que su pretendida exclusión del próximo gobierno del Principado fue uno de los motivos esgrimidos por Diego Canga para argumentar retirada del PP de la carrera por la investidura al Principado. La coalición había ofrecido sus tres votos a Barbón para sacar adelante su elección «sin más contrapartida que evitar un gobierno del PP y la ultraderecha». Está por ver si la renuncia de los populares tensa más, o no, las conversaciones entre los socialistas y la coalición para la formación del próximo gobierno. El debate de investidura permitirá calibrar el estado de la relación entre ambas fuerzas de la izquierda.

La portavoz de Podemos, Covadonga Tomé, ve detrás de la renuncia de Diego Canga la mano de la FSA. «Barbón sigue maniobrando para sostener el gobierno con la derecha, rechazando a los socios progresistas. Ahora a Foro se le suma el PP. Sería inexplicable que a las puertas de unas elecciones generales Barbón opte por el bloque de derechas para gobernar Asturias y rechace un gobierno con los actores de izquierda», declaró la diputada del partido morado. «Nos preocupa mucho, hacemos un llamamiento a la militancia de la FSA y a la dirección socialista estatal para que frene el plan de Barbón de gobernar Asturias pactando con la derecha», apuntó Tomé.

«Es un cambio de opinión que compete al PP y a su candidato. Foro y yo mismo ya manifestamos el sentido de nuestro voto cuando el candidato popular anunció que se presentaba a la investidura y no tenemos nada que decir sobre esta renuncia», valoró Adrián Pumares, el único diputado forista en la Junta General, que reiteró su abstención en la votación de investidura y que el objetivo de su partido «será seguir trabajando para influir en las políticas del Gobierno de Barbón».

Los mayores parabienes al paso dado por el PP asturiano llegaron desde el ámbito económico. María Calvo, presidenta de FADE, habló de la renuncia popular en su intervención en la asamblea general de Femetal. «Valoramos positivamente la decisión de Diego Canga de no presentarse a la investidura para así facilitar la gobernabilidad de Asturias y que esta no se deje contaminar por los extremos», enfatizó.

La Cámara Oficial de Comercio de Oviedo también transmitió su alegría por el movimiento del PP y recalcó que está en sintonía con sus reclamaciones, transmitidas a los diferentes partidos de la región, «acerca de la necesidad de llegar a acuerdos en los grandes temas que afectan a la región, con vistas a que haya el máximo consenso y diligencia en la ejecución de estos».

El ente cameral sostiene que «un inicio rápido y lo más breve posible del nuevo gobierno en esta legislatura facilitará que se trabaje de manera inminente por parte del Ejecutivo en la consecución de propuestas que posteriormente, en su caso, sean aprobadas en la Junta General y que se encaminen en la aprobación de normativa que vaya en la línea de generar actividad económica y empleo». En concreto, la Cámara de Oviedo señala a «asuntos como pueden ser los desarrollos reglamentarios de las normas aprobadas en el anterior mandato, que afectan a la lucha contra la burocracia y que tiene consenso entre todos los grupos, o la aprobación de la Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional, como normativa para posicionarnos, para competir mejor y con más proyección para atraer grandes inversiones a Asturias, facilitando y coordinando trámites en casos de proyectos de importancia para el interés general».

De ahí que la Cámara de Comercio de Oviedo valore «positivamente el acuerdo del Partido Popular de no presentar candidato a la presidencia del Gobierno de Asturias y acortar, por tanto, los tiempos en los que el candidato del Partido Socialista, Adrián Barbón, como cabeza de la lista más votada y con más diputados, acceda a gobernar Asturias, sin dilación alguna». Se trata, entienden, de un buen síntoma en la nueva Junta General formada tras el 28M.

«Este gesto puede augurar que en este mandato haya los consensos necesarios en beneficio del interés general, que marque la senda del crecimiento económico y el empleo, y que vayan en la línea de trabajo colaborativa entre el Ejecutivo y los grupos de la Junta, desde el respeto institucional y de los programas que defienden cada uno de los partidos políticos con representación», expresó el ente cameral.

Reacciones