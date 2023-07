Fernández Conde ensalza el "coraje" de contar la Historia con criterio periodístico

Mil años de Historia decisivos nutren "La Edad Media en Asturias", una nueva iniciativa editorial de LA NUEVA ESPAÑA que ofrece a los lectores un riguroso y ameno estudio en seis libros que podrán adquirirse los sábados y domingos, a partir del 15 de julio, al precio de 5,95 euros por volumen. El proyecto responde a la vocación del periódico de divulgar la cultura regional y a su compromiso con Asturias y los asturianos. El Club Prensa Asturiana acogió la presentación, que contó al final con la actuación musical del instrumentista Héctor Braga tocando la rota y la zanfona. En ella participaron el autor de los textos, el periodista Eduardo García; el responsable de las fotografías, Julián Rus; Ángeles Rivero, directora general de LA NUEVA ESPAÑA, y Javier Fernández Conde, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo. El coleccionable cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Principado y los ayuntamientos de Oviedo, Gijón y Avilés.

Rivero recordó que este nuevo coleccionable da continuidad a un empeño editorial iniciado en 2020 con el legado del arte rupestre. En 2021 se profundizó en la cultura castreña y ahora es el momento de la Edad Media con una aproximación divulgativa y "muy bella" en su ejecución, que ofrece un engarce apasionante de "textos maravillosos con rigor histórico, amenos y accesibles". La Edad Media, apuntó Rivero, permitió a Asturias alcanzar "altas cotas de reconocimiento internacional, con un protagonismo que nunca más tuvo, gracias a Alfonso II. Occidente es lo que es por lo que ocurrió en este pequeño territorio". Mil años en seis libros en los que tiene una gran importancia el recorrido fotográfico de Julián Rus, que destacó el "enorme privilegio de conocer a gente con enormes conocimientos".

Eduardo García señaló un propósito principal: "Contar la Historia sin ser historiadores". Es decir, "trasladar lo que nos cuentan los expertos y convertirlo en un relato que entretenga". Y que emocione, ojo. "Apasionar siendo honestos" es la pócima mágica de un relato en el que "no hay mentiras, aunque sí cosas discutibles porque la Historia misma es discutible". Recordó una definición que hizo de "historiador" el cineasta Rodrigo Cortés en su libro "Verbolario": autor, artista... e inventor. No es peyorativo, advirtió García: "No hay nada más noble que imaginar la vida". Los periodistas son cronistas que "narramos el presente como si estuviera sucediendo". Y formuló un deseo: "Que cualquier joven que lea estos libros diga: quiero ser historiador. O periodista".

Cuando el periodista García acudió al historiador Javier Fernández Conde en busca de asesoramiento bibliográfico se fue de su casa con 50 títulos "básicos" para empezar. Reconoció, al hilo de las palabras de García, que los historiadores "inventamos la Historia porque no se puede reproducir tal y como fue: faltan miles de fuentes. Lo que hacemos es reconstruir, reinterpretar". Cada período de tiempo, explicó, "obliga a reflexionar con perspectivas distintas. El trabajo de Eduardo es magnífico, narrando periodísticamente los episodios históricos, consultando mucha bibliografía y hablando con muchas personas, algunas se las sugerí yo y otras fueron surgiendo".

Un pequeño detalle que ejemplifica la amenidad y divulgación de los seis libros: "No hay notas a pie de página", tan habituales cuando la autoría corresponde a un historiador, "esa manía de ofrecer textos pesados".

Destacó Fernández Conde el papel importante de las ilustraciones de las obras porque son decisivas como parte importante de una forma de contar con un lenguaje visual singular. Y enfatizó que los libros incluyan los textos esenciales de cada acontecimiento reproduciéndolos tal cual, al pie de la letra, con buenas traducciones: "Es una gozada leer textos de las ‘Crónicas Asturianas’ contando lo de Covadonga, parece como más relevante, es como si tuvieran una vida nueva, con un vigor especial ante la frescura de lo original, que nos lleva a las fuentes concretas".

Hay fragmentos de los seis libros de extensión reducida pero intensas resonancias. Por ejemplo, sobre la pesca de la ballena: "Me prestó mucho leer esos párrafos". O sobre las dietas medievales. O sobre la primera huelga en el siglo XIV. O... "¿De verdad son 70.000 días del Reino de Asturias?", preguntó el historiador al periodista con cierta sorpresa. Sí, sí. La Edad Media, destacó, "fue un momento de luces y sombras que Eduardo cuenta con criterios de buen periodista, con un estilo moderno, sencillo y directo que da una idea cabal de la época".

En definitiva, Fernández Conde ensalzó la idea de que se abordara la Edad Media con "el coraje de interpretarla y contarla periodísticamente". Cuando a un historiador le encargan un libro de Historia, ¿qué hace? "Primero, si es un grupo social, nos fijamos en las estructuras materiales, las productivas, el paisaje, qué tipo de beneficio obtenían los trabajadores, dónde estaba el sistema de explotación... Qué tipo de grupos sociales se formaban. Y damos un paso más y buscamos respuestas al tipo de relaciones políticas".

Los historiadores, dijo, "teníamos una división clásica: Alta, Central y Baja. Hasta la modernidad. Y lo mantenemos de manera mecánica. No encontraréis en estos libros esa división tan rígida, es uno de los valores a destacar, saltarse ese sistema esquemático de los historiadores de oficio".

El músico Héctor Braga se encargó del cierre, primero con la rota, instrumento medieval desaparecido, y después con la zanfona, para terminar sorprendiendo a Javier Fernández Conde con el "Cumpleaños feliz". El historiador, que celebraba ayer su aniversario, recibió una tarta y sopló una vela emocionado. Fue el broche final más emotivo.

Así es la colección que repasa diez siglos de Historia

El primer volumen de "La Edad Media en Asturias" que edita LA NUEVA ESPAÑA lleva el título "Los 70.000 días del Reino de Asturias", y se adentra en cuestiones tan importantes como la batalla de Covadonga y otras resistencias guerreras. Los seis libros proponen un apasionante viaje a través de mil años de historia regional, desde la entrada de los pueblos germánicos en la península Ibérica hasta el final del siglo XV, con la finalización de la Reconquista y el descubrimiento de América.