Un hallazgo asturiano permite limitar los efectos secundarios que produce la quimioterapia

Encender y apagar los efectos de los medicamentos con un "interruptor" hecho de luz. Y con el objeto de evitar los efectos secundarios sobre el organismo que causan determinados fármacos, como la quimioterapia contra el cáncer. Eso es, de manera muy resumida, lo que han conseguido los investigadores asturianos Amador Menéndez Velázquez y Ana Belén García Delgado, del centro público de investigación Idonial.

Según explica Amador Menéndez "la administración convencional de fármacos carece de selectividad espacial, su zona de acción, y temporal, la duración del efecto. Esto provoca efectos secundarios no deseados, como daños a las células sanas, así como otros menos evidentes, como la toxicidad ambiental y la adquisición de resistencia a los fármacos por parte de microorganismos patógenos". Por eso, la fotofarmacología –el uso de herramientas basadas en luz para "apagar" y "encender" los efectos de los medicamentos– "puede contribuir a paliar esos graves problemas".

En el caso de la quimioterapia convencional para tratar el cáncer, "los fármacos atacan indiscriminadamente tanto a las células cancerígenas como a las sanas", explica Amador Menéndez. De ahí efectos secundarios como la caída del cabello y la anemia. Por ello, "para minimizar los daños colaterales, la ‘quimio’ convencional tiende a reducir los niveles óptimos de dosis del fármaco, lo que lo hace menos eficaz a la hora de tratar el cáncer", detalla este investigador de Idonial, articulista científico habitual de LA NUEVA ESPAÑA y coordinador de la Semana de Ciencia que anualmente organiza este diario. "Además, aproximadamente el 85% de los fármacos contra el cáncer, algunos de los cuales son potencialmente muy eficaces, se descartan clínicamente para evitar los mencionados efectos secundarios", añade. Estos daños son los que se pueden limitar usando la nueva herramienta desarrollada por Idonial. La investigación ha sido financiada por la Consejería de Ciencia Principado y con fondos de la UE

Pero hay más efectos secundarios aparte de los de la quimioterapia. "Al abandonar el cuerpo humano, el fármaco puede tener efectos nocivos en el aire, el agua, el suelo y la fauna. Y, por otra parte, la exposición prolongada de virus y bacterias a estos fármacos, tanto dentro como fuera del organismo, conlleva un grave problema en cuanto a la adquisición de resistencia por parte de estos patógenos. Esto es especialmente grave en el caso de las bacterias, ya que la exposición prolongada de éstas a los antibióticos conduce a la creación de cepas bacterianas resistentes a los mismos", explica Menéndez. Hasta ahora, la fotofarmacología tenía un límite que impedía que estos nuevos medicamentos llegasen al mercado. Los fotofármacos, que se "apagan" y "encienden" con luz, sólo se podían activar con luz ultravioleta-visible, "una luz que no se propaga a través de los tejidos biológicos", apunta Menéndez. Por eso, en la práctica, no se podía usar en pacientes. Y ahí es donde entra el trabajo de García Delgado y Menéndez Velázquez, cuyos resultados acaban de publicarse en la revista "International Journal of Molecular Sciences".

El punto de partida del novedoso desarrollo de Menéndez Velázquez y García Delgado fue el uso de la luz "infrarroja cercana", que es invisible al ojo humano. Es la luz que mejor penetra los tejidos humanos. Así podían llegar a "iluminar" el interior del cuerpo para activar allí el fármaco.

"Desarrollamos unos polímeros ópticos, capaces de modificar o cambiar los colores, o longitudes de onda, de la luz. Estos polímeros son capaces de atrapar la luz infrarroja y convertirla a luz ultravioleta o visible. Es lo que técnicamente se conoce como conversión espectral", explica Menéndez. Así, la luz infrarroja entra en el cuerpo y luego es absorbida por este conversor espectral, que la convierte en luz con longitudes de onda específicas en la gama ultravioleta-visible para la activar esos fotofármacos.

Para este desarrollo utilizaron materiales luminiscentes. "Y mediante una combinación adecuada de estos materiales es posible absorber luz de unos determinados colores, o longitudes de onda, y reemitir luz de un color o longitud de onda diferente", explica Amador Menéndez. Luego, "estos materiales luminiscentes se introducen como aditivos en un polímero orgánico, el etil vinil acetato, conocido como EVA. Un polímero de altas prestaciones ópticas por su alta transparencia y que además es biocompatible e inerte en el cuerpo humano, lo que le hace muy apropiado para esta aplicación", detalla el científico nacido en Las Regueras en 1969.

Esta nueva herramienta permitirá no sólo evitar efectos secundarios de algunos tratamientos, también aumentar su precisión y efectividad. "De esta manera, al ingerir un fotofármaco, aunque se distribuya por todo el cuerpo del paciente, sólo se activará y será efectivo en la zona precisa que esté siendo iluminada. Se consigue selectividad espacial, lo que resulta especialmente útil en el caso de tumores o patologías localizadas. Con algunos fotofármacos, también es posible utilizar la luz para restringir su actividad farmacológica durante un cierto periodo de tiempo", explica Amador Menéndez.

¿Qué son los fotofármacos? ¿Cómo lo hicieron?