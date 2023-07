Los colegios concertados, desesperados con el Gobierno regional: "No hay avances"

En la enseñanza concertada asturiana tienen la sensación de "no avanzar", de "estar igual que hace veinte años", porque prácticamente todas sus reivindicaciones siguen pendientes, mientras que ven que en otras comunidades "se dan pasos". La última "decepción" para los colegios sostenidos con fondos públicos ha sido el recorte de trece unidades –en un principio, la Consejería había propuesto diecisiete– con motivo de la renovación de conciertos. Son trece aulas que ya no volverán a abrir al menos durante los próximos seis años. Y todavía puede haber más cierres por la crisis de natalidad, que va a más. La patronal de Escuelas Católicas, que representa a casi la totalidad de centros concertados de la región, a 58, da por hecho que "de aquí al 31 de agosto se producirán más recortes".

Simón Cortina, Carlos Robla y Joaquín Alonso, presidente, secretario general y asesor jurídico de Escuelas Católicas de Asturias, respectivamente, quisieron guardar silencio durante la negociación de los conciertos, pero ahora, con la resolución publicada en el Bopa, hacen balance para LA NUEVA ESPAÑA. "Estamos un tanto decepcionados. Pedíamos flexibilidad y generosidad en un contexto difícil para todos y nada de eso ha habido", se quejan. Con el añadido de que la propuesta para recortar unidades se hizo antes de que se iniciase el proceso de admisión para el próximo curso y de que se conociese el número de matriculados. Como consecuencia de ello, "hay tres o cuatro centros que tienen suficiente alumnado para mantener las unidades que le quitaron", protesta Joaquín Alonso.

Los colegios afectados tienen ahora, no obstante, opción a presentar un recurso de reposición contra la medida. La Consejería de Educación ya ha mostrado su disposición a rectificar en aquellas situaciones que estén justificadas. El presidente de Escuelas Católicas y también director del Colegio Corazón de María de Gijón (Codema), Simón Cortina, recuerda que "lo que se cierra en la concertada, no se abre nunca". Y lo que es peor: la propia resolución de renovación de conciertos recoge, "como obligación", que la Administración podrá reducir más aulas curso a curso, según las matrículas. "La posibilidad de aumentar, en cambio, no existe", lamenta.

En opinión de los responsables de la patronal, "esta era una ocasión magnífica para reducir las ratios", que en la concertada son mucho más elevadas que en la pública y además Asturias está "a la cola de España". "En esta legislatura, de todas nuestras peticiones solo han atendido una, que además es menor. Extender a los ocho centros que quedaban la reducción de ratio en Infantil a 1,08 profesores por unidad", comentan. Un número que todavía está lejos del de Primaria, que es de 1,17. Además, dentro de esa ratio, "tenemos que sacar tiempo para la coordinación y la dirección, cuando en la pública tienen una dotación propia".

Hay más reivindicaciones pendientes, que legislatura tras legislatura la patronal lleva el nuevo Consejero. Aunque todo sea dicho, con la actual titular en funciones, Lydia Espina, "el trato es excepcional". Uno de esos asuntos pendiente es la financiación para gastos de funcionamiento. "En Asturias aplican el mínimo que marca los presupuestos generales del Estado frente a otras comunidades que lo suben, porque saben que con ese importe no llegamos", dice Joaquín Alonso. Dentro de este apartado, están las obras, el mobiliario, la electricidad, el gasoleo... "Con la inflación que sufrimos, hay muchos centros, sobre todo los más pequeños, que están asfixiados económicamente", avisa Simón Cortina. A lo que Carlos Robla apunta: "Llegará un momento en que algunos colegios no podrán seguir".

Otra larga demanda es que las horas lectivas para el personal de Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) se asignan con el curso empezado, en el mejor de los casos –si no se alega– hasta febrero. Hasta ese momento, el personal funciona con la asignación del año anterior. "Si se pierden horas –va en función del número de alumnos de necesidades educativas especiales–, tenemos que decirle a un profesor en mitad del curso que ahora tiene que trabajar menos", comentan. Escuelas Católicas también demanda más cursos para la concertada para acreditar la competencia digital y una dotación especial para que los centros puedan abrir unidades de 0 a 3 años, igual que se hace con las escuelas públicas.

Todas estas luchas, insiste Simón Cortina, son por el alumnado, "para que no esté en desigualdad de condiciones respecto a la pública". "Es injusto que una familia pueda elegir un centro pero que luego el trato de la Administración sea diferente", remata.