Donaire: "Defenderé la voz de la industria regional en el Consejo Económico y Social"

Eduardo Donaire Yáñez, secretario general de UGT en Asturias entre 1989 y 2000, aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA que espera "defender la voz de la industria asturiana" como nuevo miembro del Consejo Económico y Social (CES), donde representará a los sindicatos. El Consejo de Ministros aprobó su nombramiento el pasado martes. "Me lo propusieron hace unos tres meses, me dijeron que necesitaban a alguien que supiera de industria. Así que acepté porque, humildemente, conozco algo del tema", señaló Donaire. "Asturias necesita mantener su potencia industrial, y es importante que haya una voz en el CES que la defienda. Es cierto que en la economía asturiana tiene cada vez más fuerza el sector servicios, pero no debemos dejar de defender la fuerza de nuestra industria", dijo el antiguo líder sindical.

El langreano recordó que, a lo largo de su trayectoria como trabajador de la antigua Ensidesa (actualmente ArcelorMittal) y como máximo responsable de UGT en el Principado y de la Federación del Metal entre 2000 y 2016, ha conocido "de primera mano" el sector industrial de varios países: "He estado en fábricas de Estados Unidos, Alemania, Japón... Por eso sé el valor que tiene la industria en un territorio", añadió. Asimismo, Donaire fue miembro y presidente del CES de Asturias, suprimido en 2017. Defendió el papel de este controvertido organismo: "Más allá de la concertación y la negociación colectiva, el CES es donde las empresas y los sindicatos se encuentran y dialogan de forma natural". El sindicalista cree, por tanto, que puede ser una entidad "útil" para Asturias. En la anterior legislatura, PSOE, Podemos y, especialmente, Izquierda Unida intentaron resucitar el CES, pero el proyecto finalmente decayó. Además de militante de UGT, Donaire lo es del PSOE. Junto con otros veteranos socialistas asturianos –como los expresidentes del Principado Pedro de Silva y Antonio Trevín o el exalcalde de Oviedo Antonio Masip–, firmó recientemente un manifiesto apoyando el voto a Pedro Sánchez en los comicios del 23J. El documento sitúa a Sánchez, junto a Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, como "depositarios del mandato popular" para hacer "que España progrese y avance a una sociedad más libre, justa, inclusiva, moderna y respetuosa con la diferencia". En los mentideros socialistas se ha apuntado la posibilidad de que la designación de Donaire en el CES sea un gesto de entendimiento, sintonía y acercamiento entre el entorno de Sánchez y la Federación Socialista Asturiana (FSA), justo en plena especulación sobre el futuro del PSOE si el presidente no revalida el cargo. No obstante, Donaire desmiente categóricamente cualquier relación entre ambos hechos: "Ya en mayo me comentaron la opción de entrar en el CES; mucho antes, por lo tanto, de que convocaran elecciones anticipadas".