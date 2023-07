Inician una recogida de firmas online contra el cierre de la Escolanía de Covadonga

Una recogida de firmas en internet trata de frenar el cierre de la Escolanía de Covadonga, tras casi ocho décadas de trayectoria. A través de Change.org, un grupo de personas manifiestan su oposición al final del coro de niños, anunciado esta misma semana por el abad del Real Sitio, Adolfo Mariño, ante la escasez de alumnos. "La Escolanía de Covadonga –dice el texto de la campaña– existe desde hace 78 años, ha sido y es cuna familiar de tantísimos niños, ha sido y es referente cultural y musical en Asturias y en España. Los que aquí firmamos nos oponemos al cierre sin diálogo de dicha institución que ha representado a Asturias y Covadonga en tantísimas ocasiones. La Escolanía es símbolo del esfuerzo de muchos niños, padres y madres, profesores/as, maestros/as educadores, monitores/as, cocineros/as, limpiadoras etc... Todo asturiano que va a Covadonga y escucha cantar a la Escolanía se siente en casa, arropado y en familia".

Los impulsores de la iniciativa prosiguen: "No se debe permitir el cierre no dialogado de una institución como es la Escolanía de Covadonga. Se deben escuchar a todas aquellas personas que tienen algo que aportar para que esta institución educativa, musical y académica no se cierre. Por ello quienes firmamos aquí, buscamos convencer a quienes tomaron esta decisión de buscar una plataforma de diálogo entre todos para no permitir el cierre". Y ponen una fecha límite: "Todo esto antes del 8 de septiembre, día de Asturias y día de Covadonga".

En apenas unos minutos, desde su lanzamiento este sábado, la campaña ya recibió más de medio centenar de firmas. Los antiguos alumnos de la Escolanía, muchos hoy músicos profesionales, mostraron días atrás también su pesar por el cierre y lo calificaron de "grave", por ser una agrupación "puntera", con una formación musical y académica de "élite".