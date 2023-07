IU presiona al PSOE para cerrar una coalición: "La derecha está muy cómoda"

La Federación Socialista Asturiana (FSA) e Izquierda Unida abordarán desde mañana lunes una semana clave para decidir si hay gobierno de coalición en Asturias o si, por el contrario, Adrián Barbón afrontará su segundo mandato consecutivo en solitario, tal y como manifestó en la campaña electoral que es su deseo.

La renuncia de Diego Canga (PP) a presentar su candidatura a la presidencia autonómica abre un nuevo escenario, en el que el apoyo de IU ya no resulta indispensable para que el presidente en funciones del Principado pueda sacar adelante su investidura en el pleno de elección, convocado para los días 18,19 y 21 de este mes. Otra cuestión bien distinta es garantizar un marco estable de gobernabilidad, que permita al nuevo ejecutivo de Barbón sacar adelante los presupuestos y leyes, clave de bóveda de toda legislatura autonómica. Hasta que llegue el debate de investidura, los equipos negociadores de la FSA e IU disponen de esta próxima semana para llegar al escenario ideal, que pasaría por tener ya despejada la incógnita sobre el posible gobierno de coalición.

El coordinador general y portavoz parlamentario de IU, Ovidio Zapico, ya anunció semanas atrás que el apoyo de la coalición a la investidura no requería ninguna "contrapartida a cambio", por lo que el sentido de voto en principio no ha de variar, haya o no acuerdo. Pero la posición y el tono de IU en este debate, que coincidirá con la recta final de la campaña electoral de las elecciones generales del 23J, será bien diferente si su participación en el próximo Ejecutivo autonómica está encarrilada o, al contrario, más lejana. Por el momento, los "contactos discretos" entre ambos equipos negociadores están en un compás de espera.

De hecho, el movimiento sorpresa del PP, renunciando a presentar a Diego Canga a la investidura, cogió al portavoz de IU entregado a una de sus grandes aficiones, la bicicleta. Pese a estar "extramuros" de la Junta General, Zapico no se resistió a dar su interpretación sobre la decisión del Grupo Popular. "La derecha asturiana sabe que con nosotros en el Gobierno, Asturias se abriría a una época de reformas, cambios y transformaciones. Lo quieren evitar porque están muy cómodos en la situación actual", valoró Zapico, quien también mandó un mensaje a Barbón que este viernes insistía en valorar como "socio preferente" a IU: "El PSOE debe decidir: cambios o continuismo".

La dirección de IU ha puesto nombre y apellidos a esos cambios. Aspiran a consejerías que tengan incidencia en el ámbito económico y pretenden que su participación en el Gobierno se vea y se note en reformas legislativas de calado, con la vista puesta en las políticas medio ambientales. Ahí reside el pulso que mantienen los socialistas con la coalición, que no estaría satisfecha con las consejerías que se les han ofertado a modo de globo sonda. En el caso de que la investidura de Barbón salga adelante sin la coalición despejada y sin el golpe de efecto que supondría anunciar "in situ" el próximo Ejecutivo, el presidente del Principado todavía podría tener una semana más hasta su toma de posesión oficial, sobre el 28 o 29 de julio, para la planificación de un Ejecutivo que estará de estreno a primeros de agosto.