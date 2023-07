La Universidad también cultiva las vocaciones humanistas: una treintena de jóvenes inician el Campus de Verano de Letras

Con el objetivo de acercar y consolidar las vocaciones de Letras, el campus del Milán abrió este lunes las puertas a una treintena de estudiantes de 4º de la E.S.O y primero y segundo de Bachillerato, que hasta el próximo viernes 14 de julio podrán disfrutar y participar en numerosas actividades impartidas por los profesores de la Facultad Filosofía y Letras en la cuarta edición del Campus de verano de Humanidades, que vuelve tras la pandemia. “La acogida ha sido maravillosa y hay muchas novedades respecto a años anteriores. Hemos intentado hacerlo mucho más participativo y lúdico. Además de los talleres y prácticas, hemos organizado salidas por Avilés, por el Museu del Pueblu d' Asturies, en Gijón, o por el Museo de Bellas Artes de Asturias, en Oviedo”, explicó Eva Álvarez Martino, profesora,vVicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo y directora del campus.

“Me apunté a este campamento porque me parece una buena entrada a esta Universidad a la que espero venir en poco más de un año a estudiar Filología Hispánica. Sin duda, me viene muy bien para ir familiarizándome con los profesores”, expresó Tatiana González Tavares, estudiante de Humanidades en el IES Llanera de Posada de Llanera. “Participo en este campus porque es una oportunidad muy interesante y una propuesta muy diferente”, apuntó Nuria Tuero Rodríguez, alumna de segundo de Bachillerato en el IES Universidad Laboral de Gijón que sueña con formarse en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Madrid.

Aunque los motivos que han llevado a estos treinta jóvenes a inscribirse al campamento estival son muy variados, todos comparten su amor por las Letras, además de las ganas de aprender y de estudiar aquello que más les gusta en un futuro no muy lejano. “He venido porque este año me cambió el chip y tengo mucha curiosidad. Yo siempre he querido hacer Medicina, pero, a raíz de una charla a la que fui en Universidad, ahora quiero estudiar Filosofía”, confesó Aisha Ada Fernández, que el curso que viene comenzará primero de Bachillerato en el Instituto Doctor Fleming de Oviedo.

Estudiantes que cambian las ciencias por las letras

Porque, a pesar de los datos del último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (FYD) sobre las universidades españolas que posicionaba a Asturias como la región con mayor proporción de titulados en STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), la realidad es que muchos de esos estudiantes también sienten vocación y pasión por las Letras. “En las encuestas que elaboramos de las ediciones anteriores del Campus de Verano, el 30% de los participantes luego iban a estudiar Ciencias, pero venían porque confesaban que lo que realmente les atraía eran las Humanidades. Y, de hecho, de ese porcentaje hay varios estudiantes que terminaron por dejar sus carreras científicas para venirse a estudiar al Milán”, manifestó Álvarez Martino, quien se mostró muy orgullosa de un Campus que siempre ha tenido unos “resultados muy buenos y satisfactorios”.

La jornada inicial fue inaugurada por Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, y contó con cinco actividades distribuidas a lo largo de todo el día, empezando por la charla "¿Quiénes somos y de dónde venimos?” a las 9:30 de la mañana y terminando con el taller “Viaje al Oviedo medieval” a las 17:30 de la tarde. A lo largo de la semana también se desarrollarán excursiones, yincanas geográficas y musicales o investigaciones arqueológicas, además de otras conferencias.