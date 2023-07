El regreso de la baronesa de socialismo asturiano: una campaña que compagina con la crianza de su bebé

"Son ultras, son fascistas y hay que decirlo así, porque nuestra obligación es defender la democracia". Adriana Lastra lanzó ayer este mensaje en el mitin de Grado, porque ha vuelto a la carretera, chupa tejana en ristre, para hacer una campaña electoral muy especial para esta riosellana de 44 años: estrena maternidad y la necesidad de compaginar actos, reuniones y mucha calle con la crianza de su bebé, Alejandro.

El azote feminista y socialista de Vox llevaba un año fuera de la primera línea política, de la que se alejó un 18 de julio al dimitir como vicesecretaria general del PSOE, por el reposo que necesitaba su embarazo. Pero ha vuelto con el paso decidido y los mensajes contundentes, que en los meses anteriores había soltado a cuentagotas, aunque progresivamente, desde sus redes sociales. Como decía ayer su compañera y amiga María Fernández, la número uno al Senado por Asturias, seguramente nunca se fue porque, como ya avisó Adrián Barbón el día después de aquella dimisión, Adriana Lastra "es un referente para el socialismo español, que nadie crea que ha terminado su carrera política".

El presidente del Principado en funciones y la asturiana que más alto ha llegado en la dirección del PSOE y también en el Congreso de los Diputados –como portavoz del grupo parlamentario en el Gobierno– atesoran una simbiosis nada habitual que germinó en sus años mozos de las Juventudes Socialistas y perdura veinticinco años después, sólida y resistente ante los avatares y veletazos de la política, una dedicación que ambos escogieron como norte de su trayectoria vital. "Tienen una relación envidiable. Se adoran mutuamente, en lo personal y en lo político. Siempre se han defendido y se han apoyado", asegura quien los conoció en los inicios de su militancia socialista, cuando La Chalana de Laviana era la particular Arcadia para que una pandilla –también formada por Gimena Llamedo, hoy vicesecretaria general y de Organización de la FSA; Noelia Macías, actual diputada autonómica y responsable de Política Municipal, y la exparlamentaria regional, Greta Cortina– hablase de sus inquietudes con unas botellas de sidra de por medio.

Y por si había alguna duda, Barbón ya anunció que Adriana Lastra sería la cabeza de lista al Congreso hace nueve meses, cuando las generales estaban lejos aún de tener fecha. "Su destino ahora ya está claro", zanjó el líder de la FSA. Prueba de la vigencia de una lealtad mutua que se mantuvo en momentos críticos, como aquel comité federal tempestuoso y convulso de octubre de 2016. Cuando el choque de trenes socialistas entre los partidarios de facilitar la gobernabilidad de España al PP de Mariano Rajoy con una abstención, como defendió el entonces secretario general de la FSA, Javier Fernández, y el sector del "no es no", donde se alinearon Lastra y Barbón, con el argumento de que a la izquierda del PSOE había otro partido emergente, Podemos, con setenta diputados, y dejar pasar al centro derecha entrañaba grandes riesgos.

Aquella crisis del otoño de 2016 curtió a una Adriana Lastra que sufrió y lloró por las "pérdidas personales". No en vano, su estreno en la política regional había sido como vocal en la ejecutiva de Javier Fernández, a quien apoyó en un congreso regional decidido por un apretado margen de votos. Dicen de ella que "ve la hierba crecer", que es ambiciosa y que ya era "constante" en el trabajo orgánico desde sus tiempos de las Juventudes Socialistas. Una perseverancia de la que seguramente hizo gala cuando animó, como muy pocos, a Pedro Sánchez para librar batalla tras su defenestración como secretario general, o cuando fue decisiva para la organización de un acto de adhesión en el parque de La Laguna, en El Entrego.

Friki de la saga de "Star Wars" y muy fan de los ritmos rock de Guns N’Roses y AC/DC, tuvo papeles estelares, primero en esa rebelión que devolvió, primarias de por medio, el liderazgo del PSOE a Pedro Sánchez, y luego en los acuerdos con Podemos para formar gobierno.

Aunque sus rivales y críticos suelen aferrarse a que no tiene título universitario que adorne su currículum, una veterana socialista no duda en rebatir tales reproches: "Tiene capacidad de liderar, sabe mandar y ha demostrado también su capacidad de llegar a acuerdos que no eran fáciles, algo vital en política. En esto tiene un máster".

Lastra está otra vez en campaña, con galones de baronesa del socialismo asturiano. El día después del 28M, la ejecutiva de la FSA la proponía formalmente para el cargo de vicesecretaria general de Acción Política e Institucional, en lo que era el adiós al limbo orgánico en el que estaba tras salir de Ferraz. Hermana "sandwich" –como ella misma dice por ser la tercera de cinco mujeres– e hija de dos autónomos (un taxista y una peluquera), es la primera de su familia en dedicarse a la política. Unas hermanas y una madre que para esta campaña tan especial, "la primera con crianza de por medio", le han aconsejado que "disfrute estas dos semanas", tanto de la política como del peque, que se echa a sus brazos en cuanto la ve al final de la jornada. En tiempo de promesas electorales, Adriana Lastra trata de "sacar tiempo para estar con mi niño y con mi pareja". Ambos la acompañarán en alguno de los muchos actos que tiene por delante.