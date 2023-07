"Los ganaderos de la región están sufriendo un infierno fiscal"

Arancha Martínez Riola (Avilés, 1978) nunca había militado en política hasta que en 2014 se afilió a Vox, el partido entonces recién fundado por Santiago Abascal. Nunca se ha arrepentido, sino todo lo contrario: "Por supuesto que merece la pena, y cada día más". Procedente de una familia de autónomos del sector de la geotecnia y profesional de las relaciones comerciales con clientes y proveedores, Martínez es licenciada en Filología Inglesa. Fue coordinadora de Avilés en los primeros años de andadura del partido, y en las elecciones del pasado 28 de mayo salió reelegida como concejala y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento avilesino. Ahora encara su posible salto a la escena nacional como cabeza de lista al Senado por Asturias.

–¿Le da vértigo la posibilidad de saltar de la política municipal a la nacional?

–Estoy encantada con el reto y, sobre todo, muy agradecida a mi partido por confiar en mí. Obviamente, pasar de la política municipal a la nacional es un salto cualitativo, porque estoy más acostumbrada a tratar asuntos de ámbito local. Pero es un reto en el que voy a por todas.

–¿Qué propuestas para Asturias defenderá en el Senado si sale elegida?

–Lo que queremos sobre todo es que Asturias salga de la situación de ostracismo tras cuarenta años de socialismo, salvo breves períodos gobernada por otras fuerzas. Asturias está agotada de socialismo, y eso se puede ver en la constante pérdida de población. Nuestros jóvenes se ven obligados a emigrar a otras comunidades autónomas por falta de oportunidades y nuestras empresas, en una región fundamentalmente industrial, están asfixiadas por las políticas europeas marcadas por la Agenda 2030, como por ejemplo las tasas sobre emisiones de dióxido de carbono, la falta de soberanía energética o la competencia desleal frente a otros países que no cumplen la misma regulación. Por lo tanto, queremos darle una vuelta de calcetín a la región. El socialismo no es invencible y, cuando eso suceda, Vox convertirá a Asturias en un lugar donde las empresas quieran invertir.

–¿La receta económica de Vox es liberalismo? Parece que en el partido hay dos almas, una liberal y otra más social.

–Vox no es un partido al uso que se identifique con esta o aquella ideología o doctrina económica. Huimos de esas etiquetas. Lo que hacemos es analizar los problemas concretos de Asturias

–¿Por ejemplo?

–Como ya he dicho, la desindustrialización. También el mayor envejecimiento demográfico de Europa. Y la situación de la pesca y la ganadería. En la pesca, por ejemplo, hemos ido perdiendo cuotas en favor del PNV, ojo, no del País Vasco. Vamos a defender a Asturias dentro de un marco de igualdad entre comunidades autónomas. Respecto a la ganadería, la región es un infierno fiscal. Los ganaderos se ven sometidos a un encarecimiento de sus costes y encima sufren el problema del lobo, que sugiere que al Gobierno de Adrián Barbón le importan más los animales que las personas y que quiere transformar Asturias en una selva maravillosa para los osos y los lobos, pero penosa para los ganaderos.

–¿Cómo ven los pactos que está haciendo el PP con Vox en toda España?

–Nos parecen alianzas totalmente positivas. Es lo que los españoles han votado. Si se da una determinada aritmética parlamentaria, hay que cumplirla. Lo que no es normal es que a Vox se le pida que apoye gobiernos sin condiciones. Respecto a Asturias, las campañas de odio que recibimos están totalmente dirigidas. Yo soy concejal de Vox y a mí los ciudadanos nunca me han dejado de saludar ni me han increpado por la calle. Cuando alguien te hace un veto, eso no procede de los ciudadanos, sino de determinados partidos, asociaciones o colectivos. Las personas de a pie no odian a los concejales o diputados de Vox.