Oviedo reúne a 80 expertos mundiales en estadística en un congreso pionero: "Buscamos modelos matemáticos que se ajusten más al mundo real"

“Las matemáticas están por todas partes y modelizan todo lo que tenemos alrededor. Lo que intentamos en este Congreso es utilizar modelos matemáticos que se ajusten más a la realidad y, así tender un puente entre los dos mundos: el matemático y el real”. Así resumió Enrique Miranda, presidente del comité organizador del Congreso Internacional en Probabilidades Imprecisas (ISIPTA 2023), la importancia de un simposio que, desde las nueve de la mañana de este lunes y hasta las cinco de la tarde del viernes, reúne en Oviedo a profesores, estudiantes de doctorado e investigadores de todos los rincones del planeta. “Tenemos alrededor de 80 participantes de 15 países diferentes. Hay españoles, pero casi todos son extranjeros. Tenemos irlandeses, ingleses, franceses, italianos, alemanes o polacos, entre otros. Y, aunque la inmensa mayoría son europeos, también hay gente de Brasil y de Estados Unidos”, agregó Miranda, que, tras mucho esfuerzo, se mostró orgulloso de poder acoger un evento pionero tanto en Asturias como en España.

“Llevamos trabajando en este tema muchos años, nos ofrecimos a organizarlo y la sociedad organizadora aceptó nuestra propuesta. Es la primera vez que se realiza este congreso en Oviedo, y también es la primera vez que se hace en España de manera presencial. En el año 2021 se llevó a cabo en Granada en formato online e híbrido a causa de la pandemia del COVID-19”, recalcó Miranda, que es profesor del departamento de Estadística e Investigación Operativa y Didáctica de la Matemática de la Universidad de Oviedo.

Las conferencias ISIPTA, organizadas cada dos años desde 1999 por la asociación "The Society for Imprecise Probability: Theories and Applications", buscan presentar y discutir los avances más recientes del campo de las probabilidades imprecisas, un área que Enrique Miranda define de la siguiente manera: “Las probabilidades imprecisas son modelos en los que no se tiene información suficiente para poder dar una probabilidad concreta. Es decir, si no hay mucha información o si hay expertos que se contradicen entre ellos y no podemos afirmar que la probabilidad de que ocurra algo es de 0,8, por ejemplo, sería más razonable hablar de rangos diciendo que la probabilidad está entre 0,7 y 0,9. Se trata de plantear problemas a los que no necesariamente se puede llegar a decir que hay una solución correcta, sino que se dice que la solución correcta está dentro de un determinado rango”.

Las probabilidades imprecisas conforman un área compleja, pero muy necesaria porque de ella se obtienen beneficios y resultados muy importantes y de gran utilidad que se pueden extrapolar a otros ámbitos de la vida o campos del saber. “Las probabilidades imprecisas tiene muchas aplicaciones. En Economía, por ejemplo, se usan para modelizar lo que llaman ambigüedad. En el Ejército también tiene aplicaciones. Una de ellas se presentará por aquí, y es que el Ejército suizo quiere usar este campo para identificar si una persona entra en el espacio aéreo. Luego también están las aplicaciones en Ingenierías o Medicina”, subrayó Miranda.

Además de las sesiones y conferencias técnicas y profesionales, que tienen lugar en el hotel AC Forum de Oviedo, los asistentes tendrán tiempo de disfrutar de la gastronomía y del paisaje de Asturias a través de distintas actividades de ocio incluidas en el propio programa como son excursiones, visitas guiadas y una espicha.