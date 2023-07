Las reacciones de los candidatos asturianos al Congreso tras el cara a cara Sánchez-Feijóo

Las cabezas de lista al Congreso por el PSOE y el PP asturianos, Adriana Lastra y Esther Llamazares, respectivamente, vieron ayer dos debates electorales radicalmente opuestos, a juzgar por sus valoraciones. La candidata socialista acusó a Alberto Núñez Feijóo de "representar la mentira" y vio a un Pedro Sánchez "contundente". Por su parte, la número uno popular aseguró que el Presidente del Gobierno en funciones estuvo "descontrolado, fuera de sitio y faltando al respeto", mientras que el líder del PP aprovechó la cita para exponer sus propuestas.

Con motivo del cara a cara Sánchez-Feijóo, LA NUEVA ESPAÑA también pidió a los candidatos de Vox, José María Figaredo, y de Sumar, Rafael Cofiño, sus opiniones. A continuación se reproducen las de los cuatro principales partidos.

Adriana Lastra (PSOE): "Pedro Sánchez se impuso de forma contundente en el debate. Vimos a un presidente del Gobierno decidido, muy claro a la hora de explicar los logros conseguidos en nuestro país en estos años bajo los gobiernos socialistas, siempre trabajando por el beneficio de la mayoría social. Aportó datos ciertos y propuestas concretas para el futuro de prosperidad y justicia social que el PSOE quiere para España.

Enfrente estuvo un señor Feijóo acobardado, que demostró la insolvencia que le caracteriza en todas las materias, especialmente en la económica. Sus intervenciones estuvieron plagadas de mentiras y manipulaciones: representa la mentira como forma de hacer política. Demostró que no está preparado para ser Presidente".

Esther Llamazares (PP): "Este debate no estuvo a la altura de un Presidente del Gobierno de una nación como es España. Pedro Sánchez estuvo descontrolado, fuera de sitio, faltando al respeto, interrumpiendo de forma constante. Esta es su forma de hacer gobierno. Si no es capaz de escuchar durante más de diez segundos, es evidente que no sabe escuchar a los sectores de actividad económica de nuestro país. Ante las propuestas de Feijóo, se observó de manera permanente la ausencia de programa de Sánchez, que suple con una estrategia basada en la falta de respeto".

José María Figaredo (Vox): "Vimos cómo el PP se entrega al socialismo. Feijóo llegó incluso a ofrecerle un pacto a Sánchez para evitar apoyarse en Vox. El bipartidismo no traerá a España los cambios que necesita ni expulsará las políticas socialistas del gobierno de España. Vox es la única alternativa".

Rafael Cofiño (Sumar): "Fue un debate tramposo, que no representa, en el que no participó Sumar; los partidos de la coalición que han sido claves en la historia de este país en los últimos años. Las políticas que han defendido los intereses de la clase trabajadora, de las mayorías, los ERTES, la reforma laboral, la igualdad entre hombres y mujeres y el colectivo trans no estuvieron representadas en este debate. Es mentiroso decir que queremos políticas que avancen en el país cuando las políticas de Yolanda Díaz y de los partidos que integran la coalición de Sumar no están representadas en ese debate. Dejaron fuera a una persona clave. El debate es un elemento que visibiliza claramente el bipartidismo y yo creo que es importante tenerlo en cuenta de cara a analizar el país que queremos en el futuro".