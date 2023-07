Asturias, refugio de la ola de calor: "Aquí podemos salir a la calle sin sudar"

Asturias, refugio de la ola de calor que asfixia a España. Mientras casi todo el país se asa, con temperaturas de hasta 45 grados en el Sur, en el Principado el bochorno es llevadero. Ayer, incluso, el sol jugó al Escondite –salió, desapareció, volvió a salir...– y las máximas registradas fueron las mínimas de Andalucía. El mercurio en Oviedo llegó a los 24,1 grados; en Gijón, a los 23,9; y en Avilés, a los 22,1. Mientras que en Antequera (Málaga) el valor más bajo, durante la noche, fue de 26,1 grados; en Roquetas de Mar (Almería), de 25,7; y en Sevilla, 25,3. La temperatura más alta de la región ayer fue de 27,9 grados en Tineo, casi la mitad de la que se contabilizó en España: 42,8 en Albacete.

Los turistas están, cómo no, encantados con los termómetros de Asturias. "Las temperaturas son maravillosas. Podemos salir a la calle sin sudar y hacer turismo a cualquier hora del día", afirman los visitantes, que en muchos casos eligieron el Principado para huir del horno en el que se ha convertido España pasando el Negrón. El culpable: una masa de aire de origen sahariano, que mantendrá en alerta al sur peninsular todavía hasta mañana. Asturias, Galicia, Cantabria y País Vasco fueron las únicas comunidades que se libraron desde este lunes de los avisos por altas temperaturas. Y es el Principado la región más "fresca" de España. Hoy la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que el mercurio baje más en Asturias –a los 23 grados de máxima– y se esperan lluvias débiles generalizadas.

La almeriense María del Mar Iniesta, ayer de visita en Avilés, es una de las muchas turistas que pusieron rumbo al Norte "escapando del calor". "La temperatura es lo que más llama la atención", dijo. Eso y el paisaje, la gastronomía y sus gentes. Mercedes Díaz, Gonzalo López y su hijo, Borja, son de Madrid. "Nosotros buscamos el cambio de paisajes, de la gastronomía o de cosas para hacer. Ya después nos coincidieron las temperaturas, que son maravillosas", aseguraron.

Huir del calor es una prioridad para muchas familias que buscan poder hacer turismo a cualquier hora del día sin temer que un sol impenitente haga imposible estar al aire libre . "No es esta la razón principal por la que hemos venido a Asturias, aunque las temperaturas moderadas se agradecen y ayudan a aprovechar el día", explicaron Maite Sánchez y José Daniel Gil, también procedentes de Madrid. Zulay Chango y Ramón Villanova, una pareja de Valencia, coincidieron en que las temperaturas no demasiado altas son un factor importante para hacer turismo, aunque "no esencial". "No necesitar poner el aire acondicionado en el hotel es genial, pero nosotros veraneamos en cualquier sitio; las temperaturas no son nuestra prioridad", admitieron. También en Avilés, Esperanza Álvarez y Ángel Ibáñez, de Barcelona, siempre veranean en la región porque, según comentaron, "no hay nada que nos haya gustado más hasta el momento". La pareja, aunque en un principio no daba valor al tiempo, ha acabado pensando que sí es un factor importante. "No iríamos a veranear al Mediterráneo, por ejemplo, porque preferimos este clima. En otros sitios hace demasiado calor", indicaron.

A pesar de que es San Fermín y que muchos turistas están en Pamplona, hay navarros que han llegado a Oviedo huyendo de las extremas temperaturas. Es el caso de Andoni Urra, Ibai Urra, Paquita Mendizabal, Maite Lacasia y Maite Olleta. Esta familia eligió la región porque "aquí se está muy bien", incluso "hoy (por ayer) hace un poco más de fresco; el lunes fuimos a la playa".

Desde las islas Canarias, concretamente desde Tenerife, Carlos Romeo y Beatriz Carrer visitan la capital asturiana junto a sus hijos Gabriel, Laura y Álvaro. "Estuvimos unos días en Madrid visitando a unos familiares", comentaron, donde se espera que se alcancen máximas de 42 grados. Esto hizo que se decidieran a hacer una ruta en autocaravana por el norte del país, siendo su primera parada Asturias. "Nunca habíamos estado", confesaron, aunque la temperatura y la recomendación de unos amigos les hizo decidirse por este destino.

Ana García, Rocío Martín, Janira Martín, Sara Martín, Mercedes Trigo y Catalina Martín, procedentes de diferentes lugares, vinieron también en autocaravana tras recorrer Florida (EE UU), Sevilla, Huelva y Badajoz. Su destino era Santiago de Compostela, pero decidieron hacer parada en a Oviedo. "Poder salir a la calle sin sudar", confesaron, ya es un paso. Una de ellas, con la mañana nublada, incluso se compró una rebeca en el mercado del Fontán. "También teníamos muchas ganas de conocer la ciudad y la cultura asturiana", añadieron.

"Decidimos alargar las vacaciones al ver que se avecinaba una ola de calor", comentó la pareja madrileña Francisco Avilés y Pilar Rubio. Nunca habían estado en Oviedo a pesar de la cantidad de veces que visitaron Asturias, así que decidieron pasarse y conocer la ciudad. "No queríamos un sitio masificado de turistas, así que elegimos la calma de Oviedo", manifestaron.

Miguel Calvo, junto a Amparo y Maribel Polo, vinieron a Gijón desde Castilla La Mancha en busca de frescura. Su preferencia por otras actividades veraniegas es la razón por la que, desde el año pasado, el destino de sus escapadas de verano es el Norte: "Aparte de la playa, se puede hacer turismo a cualquier hora del día". Además de las buenas temperaturas, la gastronomía asturiana es otro punto a favor. Así lo explicó Helena Silva, que, junto a su familia, que visita la ciudad por primera vez. No perdieron el tiempo y el primer día que llegaron comieron un cachopo.