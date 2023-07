El espejismo por el que advierten al Principado que debe contener el gasto el próximo año

El Principado elevará sus ingresos para 2024 debido al incremento de la partida procedente del sistema de financiación autonómica, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) aconseja que no eleve su gasto estructural. Esta subida de ingresos está vinculada a la liquidación del año 2022, cuando hubo una mayor recaudación por el efecto de una inflación disparada, de ahí que este organismo independiente recomiende a Asturias tener en cuenta la "normalización" de los recursos procedentes del sistema de financiación. El informe de este organismo independiente también concluye que Asturias es una de las tres comunidades autonómicas que mejorará las previsiones recogidas en los informes sobre los presupuestos iniciales y refleja un descenso de la deuda autonómica respecto al PIB regional.

La consejería de Hacienda asturiana aún no ha puesto en marcha su trabajo interno para la elaboración del Presupuesto autonómico del próximo año debido al paréntesis electoral y a la posibilidad, bastante factible, de que el Principado modifique la que ha sido su estructura orgánica por la reordenación de las consejerías. Un escenario que ya se dio en el anterior año electoral autonómico, en 2019. Las reglas para la elaboración del Presupuesto autonómico por parte de cada consejería suelen publicarse en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) en la segunda quincena de junio, pero este año probablemente no salgan hasta septiembre. Por otra parte, la convocatoria de elecciones generales provocó la suspensión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tradicionalmente adelantaba a finales de julio las grandes cifras de referencia para que las distintas autonomías pudieran poner en marcha la elaboración de sus cuentas para el ejercicio siguiente como, por ejemplo, los objetivos de estabilidad presupuestaria y la tasa de referencia para la regla de gasto.

La Airef acaba de publicar los informes individuales de las autonomías sobre la ejecución presupuestaria y deuda pública, que sitúan al Principado como una de las tres comunidades, junto al País Vasco y Navarra, que mejorará las previsiones iniciales y cerrará 2023 con un superávit del 0,6 por ciento. El Principado manejaba una estimación de un superávit del 0,3 mientras que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal había calculado para Asturias un superávit del 0,4 por ciento. El motivo de esta mejora está en un mayor nivel de los ingresos por fondos europeos tradicionales y el REACT-EU y por transferencias del Estado.

El diagnóstico de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal en este informe de Asturias sobre las cuentas para el próximo es concluyente. Recomienda al Principado que "evite incrementos de gasto o reducciones de ingresos de carácter estructural financiadas con cargo al incremento de ingresos temporal que se producirá en 2024".

Es decir, Asturias no debería consolidar más gasto ni tampoco rebajar impuestos por el carácter coyuntural que tiene la inyección de ingresos derivada de la liquidación del 2022, marcada por una inflación muy elevada de la que se beneficiaran las arcas públicas con mayores recaudaciones. El Gobierno del Principado, no obstante, no se ha caracterizado por llevar en sus presupuestos anuales rebajas fiscales de gran calado estructural. La Airef aconseja asimismo a la autonomía asturiana que tenga en cuenta la aplicación de la regla de gasto, "aunque suponga alcanzar temporalmente una situación de superávit".

El informe de este organismo independiente estima que el porcentaje de la deuda del Principado en relación al PIB de la comunidad autónoma se situará al final de este año en el 15,1 tras haber partido del 16,6 por ciento de 2022. Es decir, una mejora de un punto y medio, por el crecimiento del producto interior bruto regional.