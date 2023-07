Hacienda, "la Consejería que inyecta gasolina", afán para el próximo Gobierno

Un grupo de socialistas asturianos manifestó ayer su preocupación por el futuro de la Consejería de Hacienda, que consideran "fundamental" al ser "la que inyecta gasolina al resto", así como para "ayudas, licitaciones, pliegos, subvenciones...". Sostienen que ese departamento ha funcionado "mal" durante esta legislatura que ahora termina. Mal, porque se han visto paralizados "muchos trámites" y se han "eternizado otros". Es por ello que reclaman "cambios sustanciales" en esa consejería para que "incremente el ritmo" y sea dirigida por "personas que lleguen con ganas de cambiar, de pelearse, de complicarse la vida si es necesario".

La primera petición que estos dirigentes socialistas, que reconocen que son "una minoría" en el partido, pero que saben "cómo funciona la Administración" y que consumen "servicios" de la misma, es que la Consejería de Hacienda no sea cedida a Izquierda Unida (IU) en caso de que se alcance un pacto de Gobierno. Es un departamento "vital", que necesita un impulso, pero que a su juicio debe quedar en manos del PSOE, que deben poner "el acento en esa área". "No basta con que haya dinero en el Presupuesto, hay que moverlo", indicó uno de los interlocutores del grupo, que añadió que el futuro de la Consejería de Hacienda es "nuestra mayor preocupación".

Mientras tanto, los contactos entre IU y la Federación Socialista Asturiana (FSA) con vistas a un posible gobierno de coalición continúan en el mismo sitio que hace una semana: el coordinador de la coalición en Asturias, Ovidio Zapico, sigue reuniéndose con la comisión negociadora del PSOE, a la que está trasladando "criterios y zonas de divergencia". Una vez "desbrozado" ese camino se pasaría a la "fase de negociación formal", que en función de los resultados de la actual fase de contactos podría ir "muy rápido". En todo caso, desde IU se mantiene que la fecha señalada por el presidente del Principado, Adrián Barbón, para la investidura, el 1 de agosto, es "razonable", a la vista del desarrollo de los contactos.

Barbón, por su parte, señalaba este lunes en Gijón que Asturias afronta desde este año la que denomina "década del cambio", en la que habrá que "dar la vuelta por completo a la comunidad autónoma, a sus sectores productivos y económicos. Una década en la que tenemos que recuperar la autoestima y creer más en nuestra identidad asturiana y asturianista, y en la que tenemos que reivindicar nuestra tradición, nuestras lenguas y sentirnos orgullosos de todo eso", apuntó.

"Soy consciente de que los asturianos quieren cambios, porque es algo que palpé en la campaña electoral, y quien va a protagonizar ese cambio no es otro que el partido de Asturias, que es la Federación Socialista Asturiana", expresó Barbón, que destacó que en la legislatura que ahora termina no había 27 votos para reformar el Estatuto. "Hemos perdido una oportunidad, pero rendirse no es una opción", dijo, para continuar en la lengua vernácula: "L’asturianu tien futuru, hai que defendelu nesi sentíu, y va ser llingua oficial más pronto que tarde, toi comencíu, porque les nueves xeneraciones, la gente mozo tien una visión totalmente distinta", expresó.

Precisamente a los jóvenes se dirigió para advertirles de que el voto a Vox no implica "rebeldía, sino todo lo contrario. Es el conservadurismo por naturaleza, lo más extremista, lo más radical y, además, lo más profundamente antidemocrático, que es lo más grave". Y añadió: "Cada día hay que defender la democracia con uñas y dientes. Y la tenemos que defender la gente de izquierdas y la de derechas; todos juntos, porque la democracia se va deteriorando poco a poco y la podemos perder mucho más rápido de lo que pensamos", concluyó.