Rafael Cofiño, el "alter ego" de Artemio Rulán, salta al ruedo

En el gremio sanitario, sobre todo en congresos de salud pública, empezó a correrse hace años una especie de lema: "Cofiñismo o barbarie". Los más entusiastas se hicieron hasta camisetas, caseras, que por lo general llevaban estampada la ilustración de unas gafas. Lo hacían por Rafael "Rafa" Cofiño Fernández (Gijón, 1969), médico de familia y exdirector general de Salud Pública en Asturias, que da ahora el salto a primera línea política tras años ostentando, con y sin cargo, una posición de liderazgo en la sanidad española. Considerado como uno de los principales referentes en salud pública del país, hace ahora cosa de un año recibió una llamada –según él, inesperada– para incorporarse al equipo de trabajo sobre salud de lo que por entonces era la plataforma Sumar de Yolanda Díaz. Cofiño seguía en ese momento en el área regional de Salud Pública, pero con un perfil más bajo tras solicitar su cese como director en la Navidad de 2021. Se unió, entonces, a un proyecto que le lleva ahora a liderar la lista asturiana de Sumar, ya constituido como partido, al Congreso. Su nueva condición de político se añade a sus otros cargos con los que venía describiéndose hasta ahora: médico, miope, poeta y escritor.

El gijonés estudió en el Corazón de María y fue voluntario del Albergue Covadonga. Cursó la especialidad como médico de familia en Tremañes (técnicamente en Cabueñes, pero los acérrimos de la atención primaria presumen más de centro de salud que de hospital) y su primer trabajo fue en Proyecto Hombre. Desde el año 2000, trabaja para la Consejería de Sanidad, pero sus allegados siempre defienden que Cofiño no es un "médico de despacho" ni un obsesionado de la gestión. Participó en el 15M –hay fotos suyas en una atestada plaza Mayor en aquel mayo de 2011–, siempre se ha interesado por la causa saharaui y el drama del sida y defiende la importancia de la salud entendida en comunidad. Él explicó aquello de que para la salud de un paciente importa más el código postal que el genético –los barrios pobres son también los más enfermos– y que los hábitos de vida no mejoran con buenos discursos, sino mejorando las condiciones vitales de quienes sufren.

Cofiño es también Artemio Rulán, un "alter ego" literario, un personaje que se parece mucho a Cofiño y que habla muy parecido a como él habla, y que piensa como piensa él, y que escribe como él escribe, muy bien. El Cofiño escritor se labró un poco antes que el Cofiño médico y mucho antes que el ahora Cofiño político, pero sigue presente –en junio anunció que tiene otro libro "en camino– y explica que el exdirector general de Salud Pública supiese dar con el término exacto –disonancia cognitiva– para definir qué estaba pasando en Asturias ante una segunda ola pandémica mucho más agresiva pero que parecía tener a su población mucho menos interesada en protegerse. Tiene buena intuición para la fotografía, es un gran cinéfilo y sabe encontrar siempre una canción que define un momento o una sensación. No es raro que en sus entrevistas cite películas y grupos de música. Así se explica mejor.

Por lo demás, el Cofiño escritor, con la voz de Artemio Rulán, publicó hace ya bastantes años algo que quizás explique también que el nuevo Cofiño político aspire ahora al Congreso. Rulán dijo: "La atalaya es sabia: en otras ocasiones consideras que has sido sólo una rueda más del engranaje y que tu exilio es inevitable y que la historia no es nueva ni será la última y que incluso ahora mismo se está repitiendo. Y piensas que a veces se dicen cosas y otras veces se callan y que el mundo está lleno de gilipollas de pompa sin surtomas supinos, y que si nos seguimos callando anegarán la especie. Por eso a veces, aunque se está tan bien en la atalaya, y aunque uno puede dormir tranquilo y disfrutar del vino y apurar la mar y encender cigarros sin culpa, a veces merece la pena levantar el dedo y ponerse de pie y decir no. Ahora no. Éste es nuestro tiempo". Los beneficios del libro de este pasaje ("La añoranza de Artemio Rulán", 2007) se donaron a programas de prevención del sida en campamentos de refugiados saharauis.