"El sanchismo no es un partido de Estado, es algo distinto al PSOE"

Pablo González (Gijón, 1970) enfila el camino del Senado con la ilusión del cambio de destino y la intención de saborear la sensación, nueva para él, de pasar de la oposición municipal y autonómica a la bancada desde la que se defiende al Gobierno. Después de una carrera política larga en el Ayuntamiento de Gijón y de una legislatura en la Junta, el presidente del PP gijonés lidera la lista asturiana de su partido para la Cámara Alta ni siquiera dos meses después de haber sido reelegido diputado regional. La candidatura le aboca, en principio, a hacer compatible la Junta con las Cortes, pero nunca se sabe.

–¿Podrá con todo?

–A mí me pesan mucho las variables familiares. Se trata de poder ver a mi familia en algún momento de la semana, y de hacer bien el trabajo, pero sabiendo que a veces el que abarca mucho aprieta poco. Aunque legalmente las dos tareas sean compatibles, pueden llegar a ser incompatibles a efectos de carga de trabajo.

–No descarta entonces renunciar a la Junta.

–No si yo mismo veo que no es posible compatibilizarlo bien. No se trata de representar a los ciudadanos simplemente estando, sino de hacerlo y de hacerlo bien. Tal vez haya que elegir. Lo veremos cuando haya reparto de tareas en el grupo del Senado.

–¿Ha tenido que empezar a hacer pedagogía sobre la utilidad del Senado?

–Conviene hacerla. Es la Cámara Alta, pero parece pequeña en el sentir general. Es una cámara de representación territorial en la que, de hecho, hay menos intensidad parlamentaria porque se supone que cada uno debe estar en su territorio para hacer de correa de transmisión entre los intereses de su provincia y las Cortes. Eso es lo que hay que explicar.

–Posiblemente nunca haya sido en realidad la cámara de representación territorial que debería haber sido.

–Es cierto. Y eso se consigue con un trabajo pegado al territorio. El cambio en la percepción de la cámara depende de los senadores. Se nos tiene que ver por la calle.

–¿En qué notarían los asturianos que ha vuelto el PP?

–Lo primero, en algo básico que Alberto Núñez Feijóo dice todos los días. Se trata de volver a unir a los españoles en un proyecto común. Algo tan sencillo como eso se ha roto, porque Pedro Sánchez se ha dedicado a dividirnos y a enfrentarnos con todos los temas posibles. Eso tiene que acabar, y me parece una magnífica manera de enfocar la campaña este ofrecimiento de grandes pactos no sólo a los partidos, a los españoles.

–¿Por ejemplo?

–Un gran pacto de educación para que no cambiemos la ley cada vez que entre un Gobierno distinto. Feijóo ofrece pactos en industria, en vivienda... Y no es que se plantee una nueva ley, que también. Antes se ofrece un pacto para que esto no sea una cosa del PP, sino de una amplia mayoría social.

–Ofrecen pactos, pero después de derogar lo que existe.

–Se van a eliminar, por ejemplo, las partes más ideológicas y lesivas de la actual ley de educación, pero tiene que haber grandes consensos. ¿Qué modelo educativo pervive si cada vez que llega un gobierno nuevo la cambia? No tiene sentido.

–¿Le molesta el ruido de los pactos con Vox?

–Nuestro partido ha demostrado que en cada territorio hay una circunstancia distinta, que no existe una regla general de pactos y que salimos a ganar y a gobernar con una mayoría suficiente.

–Ninguna encuesta dice eso, y lo que sí ha dicho Feijóo es que Vox entrará en el Gobierno si le hacen falta sus votos.

–No conozco el contexto en el que lo dijo, pero él siempre ha sido muy claro. Salimos a gobernar con mayoría suficiente y sin depender de nadie. Es un error partir de que vamos a ganar y de que posiblemente necesitemos a otro partido. No hay peor veneno en política que la autocomplacencia y hasta que no termine el partido hay que pelearlo.

–Dice el PSOE que al PP no le interesa hablar de economía, y de inflación más baja de las principales economías de la UE.

–Eso es la media de la inflación, y después de que el INE haya cambiado la composición de la cesta de la compra. Que el PSOE quiera dar lecciones de economía, con lo que ha hecho estos cinco años, es escandaloso. En Asturias, en dos años, y sólo por la inflación, hemos pagado 1.100 millones de euros más en impuestos. El Gobierno del PP va a ayudar a los españoles con un gran pacto para rebajar el IRPF y el IVA de los productos básicos que va a meter miles de millones de euros en sus bolsillos.

–En Asturias han renunciado a presentar candidatura a la presidencia. ¿Van a exportar el modelo si pierden?

–Hemos sido muy generosos. Hemos facilitado que gobierne el PSOE para impedir que Bildu entre en las instituciones, pero ese planteamiento de generosidad jamás existe a la inversa. Entendemos que PP y PSOE somos dos partidos de Estado que pueden pactar gobernabilidades y estabilidad, pero el sanchismo no es un partido de Estado, es algo distinto al PSOE, un partido personalista, Sánchez y su banda… Nosotros hemos votado a favor del 40 por ciento de las proposiciones de ley que presento el PSOE en las Cortes desde la llegada de Feijóo. Ellos, ninguna de las nuestras.