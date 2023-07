La Variante afronta la fase de pruebas final: en un mes los trenes circularán a 275 km/h

La alta velocidad ya asoma por el horizonte. Es lo que vino a exponer ayer el consejero de Medio Rural, Alejandro Calvo, al revelar que todos los elementos de seguridad y control de la variante ferroviaria de Pajares "ya se han entregado y han superado todas las pruebas". Destacó la "coordinación absoluta" entre Adif y Renfe para "apurar al máximo" los ensayos. Se ha superado también la fase de verificaciones en la que los trenes circulan a más de 200 kilómetros por hora, "y por lo tanto entramos en la fase de pruebas definitiva, que permitirá, en apenas un mes o mes y medio, que tengamos pruebas en velocidad de servicio (275 kilómetros por hora)", apuntó Calvo.

¿Siguientes pasos? En septiembre se procederá a la formación de maquinistas y a realizar los simulacros de Protección Civil y, una vez superadas estas fases, se entregará el expediente a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), que será la encargada de dar "luz verde" a la circulación comercial por la Variante. De tal manera que "se mantienen el compromiso del Ministerio de Fomento" de que la alta velocidad llegue a Asturias el próximo mes de noviembre (el Consejero se refirió al "otoño").

Una llegada la del AVE que, según Calvo, tiene que ser "un motivo de felicitación para todos los asturianos y un punto de inflexión" para Asturias. La alta velocidad está a punto de hacerse realidad en Asturias, después de 19 años de obras en la variante de Pajares (los trabajos comenzaron en febrero de 2004) y de casi 4.000 millones de euros de inversión.

No obstante, el tramo entre León y La Robla, adyacente a la Variante, seguirá siendo de ferrocarril convencional, al menos, durante un año más, ya que los trabajos marchan allí más retrasados. También seguirá siendo de ferrocarril convencional el trayecto que conduce desde la Variante (Pola de Lena) hasta Gijón.

El titular de Medio Rural señaló que en materia de infraestructuras es "bueno que tengamos certidumbres, porque ahora mismo tenemos muchos proyectos en marcha, no solo ferroviarios". En este sentido, anunció que el Ejecutivo autonómico estará "muy atento" para que esos proyectos "no estén en riesgo y que todos los partidos que aspiran a ser Gobierno de España ratifiquen los compromisos" adquiridos. "Lo que no podemos permitirnos los asturianos es que esos compromisos, que son con los ciudadanos de Asturias, no con el Gobierno asturiano, se puedan poner en duda, como vemos en casos como las bonificaciones y la gratuidad de nuestro transporte público", indicó Calvo.

El Consejero destacó que ha sido "muy exigente" con el actual Gobierno central y que había "motivos" para ello, porque "habíamos tenido algunos desencuentros importantes, pero ahora mismo estamos totalmente tensionados, por la situación actual y para que se mantengan todos los compromisos con Asturias" por parte del Ejecutivo que salga de las elecciones del próximo 23 de julio.

Calvo cree que el "gran salto" que generará la llegada de la alta velocidad no será la ganancia en tiempos de viaje (Oviedo-Madrid en tres horas y Gijón-Madrid y Avilés-Madrid en tres horas y media), sino las mercancías, que según algunos estudios verán reducidos sus costes a un tercio de los actuales. La Variante posibilitará más frecuencias y convoyes mucho más largos y con mayor capacidad de transporte de mercancías que los actuales, lo que también redundará en una "mayor competitividad", destacó el Consejero.

El nuevo objetivo es "generar demandas para que las autovías ferroviarias puedan ponerse al servicio del movimiento de mercancías con una capacidad no conocida hasta ahora", finalizó.