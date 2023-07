El voto por correo bate récords en Asturias y amenaza con colapsar algunas oficinas postales

Una avalancha nunca vista de papeletas y peticiones de voto lleva algo más de un mes anegando las oficinas de Correos, que gestionan la riada con riesgos puntuales de colapso. Hoy se cierra el plazo de solicitud, en una semana expira el de la entrega del voto y la plantilla de la empresa pública afronta la inflación de tarea con "un esfuerzo tremendo" y más de una dificultad particularmente visible en puntos muy determinados de la geografía asturiana.

El refuerzo de 150 nuevos contratos en Asturias no llega a los doscientos que habían reclamado algunas organizaciones sindicales, pero ayudará a resolver la súbita elevación de la carga de trabajo que ha generado esta convocatoria electoral en plena temporada alta de vacaciones veraniegas. A finales de la pasada semana, las peticiones para votar por correo en las generales del 23 de julio ya casi habían duplicado las recibidas para las autonómicas del 28 de mayo. A falta de casi una semana para el cierre del plazo, según fuentes sindicales, el contador asturiano iba por 49.000 y la comparación con las 27.755 registradas en la última cita electoral adelanta que la cifra final estará en bastante más del doble de la última.

Ese crecimiento ha tensionado hasta el extremo las plantillas de Correos, que están teniendo problemas de saturación próximos al colapso "sobre todo en algunas oficinas del Oriente" y en otras áreas de veraneo donde más votantes a distancia están pasando sus vacaciones estivales. Está ocurriendo, según fuentes sindicales, en Ribadesella, Llanes, Villaviciosa o en otras sedes del centro o el Occidente de la región, detalla Victoria Zabaleta, responsable del sector postal de CC OO en Asturias. El problema es la sobrecarga de tarea, pero también la fórmula elegida para el refuerzo, toda vez que en las bolsas de trabajo "no había personal suficiente y se está llamando a gente sin experiencia". Ello obliga a los trabajadores a emplear en la instrucción de sus nuevos compañeros parte del tiempo que podrían dedicar a la atención al público. Eso "colapsa algunas oficinas" en ocasiones, resalta.

Algo similar sucede con el reparto de la documentación para el voto, que debe estar completo con tiempo suficiente para que los electores puedan depositar sus papeletas en cualquier oficina de Correos como muy tarde el jueves 20. Esos plazos y el volumen insólito de solicitudes hacen imprescindible un sprint final con trabajo y horas extraordinarias que necesariamente han de ocupar el fin de semana. Ya hubo reparto postal excepcionalmente el pasado sábado y volverá a haberlo este próximo. Durante todo el fin de semana permanecerán además abiertas para la entrega del voto las sedes de Correos en Oviedo y Gijón y el sábado las de algunas otras localidades asturianas.

Con eso y las "sugerencias" de evitar las vacaciones en julio que han recibido algunos responsables de la empresa postal, contando además con el empeño adicional que se les supone a las plantillas no se prevé que el servicio se quede sin prestar. "Conocemos la altísima calidad de los trabajadores y sabemos que van a hacer un esfuerzo", constata Victoria Zabaleta después de renovar la exigencia de su sindicato de que el refuerzo de personal llegue al tope de su exigencia.

Manel García, de CSIF, asiente a la inusitada elevación de la carga de trabajo, pero añade que "hay bastantes refuerzos" que permitirán sacarlo adelante sin merma para el servicio. En todo el país, y según la propia empresa, Correos ha contratado a unos 19.400 trabajadores para hacer frente a esta campaña en la que ya se han recibido 2,3 millones de solicitudes de voto por correo. Se espera que el total alcance 2,5 millones para elevar muy significativamente el millón largo de peticiones de las pasadas elecciones autonómicas y municipales.

Se empieza a hacer más que evidente que esta campaña caliente y calurosa de julio batirá todos los récords del voto a distancia. A las cerca de 50.000 solicitudes que ya están registradas en Asturias únicamente se acercan, y desde muy lejos, las más de 41.000 de otra cita con las urnas celebrada muy cerca del verano, las elecciones generales del 26 de junio de 2016. En las convocatorias de este siglo, la norma dice que lo más común ha sido un número de peticiones entre las 20.000 y las 30.000, y que este último nivel únicamente se ha rebasado en dos ocasiones, la mencionada de 2016 y las generales de abril de 2019, con sus más de 31.000 votantes por correspondencia. Pero no se había visto en la reciente historia electoral asturiana un aluvión como éste, ni siquiera próximo a él.

El calendario del voto por correo Residentes en España Solicitud de voto por correo Del 30 de mayo al 13 de julio Envío de la documentación para el voto por correo Del 3 al 16 de julio Remisión por electores del voto por correo Del 3 al 20 de julio Residentes en España, temporalmente en el extranjero Solicitud de voto por correo Del 30 de mayo al 29 de junio Envío documentación voto por correo (SIN IMPUGNACIÓN DE CANDIDATOS) Elecciones a Cortes Generales Del 27 de junio al 3 de julio Envío documentación voto por correo (CON IMPUGNACIÓN DE CANDIDATOS) Elecciones a Cortes Generales Del 4 al 11 de julio Remisión por electores del voto por correo Del 27 de junio al 19 de julio Residentes en el extranjero Primer envío de documentación CERA Del 17 al 23 de junio Segundo envío de documentación CERA (SIN IMPUGNACIÓN DE CANDIDATOS) Del 28 de junio al 2 de julio Segundo envío de documentación CERA (CON IMPUGNACIÓN DE CANDIDATOS) Del 3 al 8 de julio Remisión por electores del voto por correo a consulados Del 27 de junio al 18 de julio Depósito del voto en la urna Del 15 al 20 de julio

Choque entre el PP y el PSOE a cuenta de los refuerzos y las horas extra en Correos

Hoy es el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, pero Alberto Núñez Feijóo fue de 2000 a 2003 presidente de Correos. Tirando o no de esa experiencia, o del ascendiente que pueda conservar en la empresa postal, el líder popular introdujo ayer en el abundante repertorio de polémicas de la campaña electoral la avalancha de peticiones de voto por correspondencia. Pidió a los carteros trabajar "al máximo", "mañana, tarde y noche", para repartir las papeletas dentro del plazo y se comprometió a pagarles las horas extras si es presidente de España. Aunque "no tengan refuerzos suficientes", dijo en un mitin en Murcia, "que sepan que custodian algo sagrado, que es el voto". Por si eso pudiese interpretarse como una puesta en cuestión de la labor de Correos en estas tensas vísperas electorales, y un recuerdo de los fraudes puntuales destapados antes de las autonómicas del 28M, el PSOE y la propia empresa no tardaron en salir al corte de las palabras de Feijóo. El secretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, le acusó de elaborar "teorías conspiranoicas" que "ponen en duda" el sistema electoral y Correos se vio en la obligación de aclarar que pagará. Que dispone, constata en un comunicado, "de las partidas presupuestarias necesarias para abonar todos los conceptos retributivos relacionados con las elecciones generales del 23J". "Están ya aprobadas y serán abonadas en la nómina correspondiente", rematan después de un sentido alegato en favor de la profesionalidad de los trabajadores y "de los servicios que lleva desarrollando a lo largo de sus más de tres siglos de historia". Con la pretensión de mantenerse "al margen de debates que pretenden socavar las instituciones y los servicios públicos del país", la compañía asegura que "el proceso del voto por correo en España es seguro y garantista" y que la Junta Electoral se encarga de "auditar el proceso y asegurar que se realiza con todas las garantías para la ciudadanía".