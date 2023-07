Barbón "enfoca" en IU el pacto para la "estabilidad política": el estado de las negociaciones y lo que le pide cada partido

El presidente en funciones del Principado, Adrián Barbón, se inclina a dotar de la "estabilidad" necesaria a su segundo gobierno autonómico pactando con IU. El líder de la Federación Socialista Asturiana (FSA), abundó en ese mensaje justo en la víspera de las reuniones que mantendrá hoy con los portavoces de todos los grupos de la Junta, excepto con Vox, al que ha excluido de dichos contactos.

Estas reuniones "a cuatro", que tendrán como escenario la Junta General, llegan cuando las "negociaciones discretas" entre PSOE e IU para buscar lo que el presidente del Principado en funciones llama "la estabilidad de Asturias" abordan el final de una primera parte en la que antes de hablar del organigrama del Gobierno y de una posible coalición, PSOE e IU han tratado de encontrar puntos de conexión en aquellos asuntos que les hacen sentir más incómodos. El método de la negociación ha dispuesto que se hable de las discrepancias para tratar de limarlas antes de dar contenido al diálogo y tratar de saber si IU se incorpora al próximo Ejecutivo del Principado y en qué áreas.

Las comisiones negociadoras están a punto de concluir esa fase mientras alguna fuente socialista detecta "sintonía" por el contexto complejo que se avecina, con la ola de gobiernos de la derecha en todo el país, y otras de la coalición, sin aventurarse tanto ni arriesgar demasiado, aseguran que esta parte ha avanzado sin determinar de forma concluyente hacia dónde. En la parte socialista se valora positivamente la posición definitiva de IU en San Martín del Rey Aurelio, donde la coalición no aceptó el voto del PP para arrebatar la alcaldía al PSOE, para lo que los populares ponían como condición entrar en el gobierno local. Aunque la decisión sobre ese ayuntamiento clave de las Cuencas, no fue objeto de negociación alguna en clave autonómica entre ambas formaciones.

En este contexto llegan las vísperas de la reunión que el portavoz y coordinador general de IU, Ovidio Zapico, mantendrá hoy con Adrián Barbón dentro de la ronda de contactos entre el jefe del Ejecutivo y todos los grupos parlamentarios excepto Vox. Este primer cara a cara entre Barbón y el coordinador de IU Asturias llega después de que ayer el presidente en funciones singularizase en el apoyo de Convocatoria por Asturias –la marca electoral de IU y Más País– las opciones de la "estabilidad" para su segundo mandato. "El camino" hacia ella, dijo Barbón durante una visita al Ayuntamiento de Oviedo, "enfoca directamente a Convocatoria por Asturias". Sobre el contenido de las conversaciones no aclaró más que "están avanzando" y que "vamos dando pasos para buscar la estabilidad política" sabiendo que en el horizonte no está sólo su investidura como presidente, programada para la próxima semana. "Luego tienen que aprobarse leyes", advierte, "la primera el presupuesto", y es ahí donde su camino enfoca hacia IU.

El caso es que la coalición ya le ha dicho que sus votos para la investidura son gratis, y que de lo que hay que hablar es de su posible acceso a las "áreas productivas" de un eventual futuro gobierno de coalición. IU no tiene más escenarios que dos: o forma parte del Ejecutivo con una o dos consejerías claves o todo quedará abocado a negociaciones ley a ley, proyecto a proyecto, sin acuerdos genéricos de legislatura o investidura como los que suscribió con el PSOE en los últimos ciclos parlamentarios.

Las conversaciones han abordado hasta ahora, según fuentes de la negociación, aquellos puntos de mayor fricción entre las dos organizaciones, entre ellos las opciones de modificar la ley de calidad ambiental que IU cuestiona. Queda el organigrama del Gobierno y un eventual reparto de carteras en el que la coalición quiere, eso ha dicho, zonas clave de gestión a elegir entre el medio ambiente, la ordenación del territorio, la industria o la vivienda. Es el coordinador y portavoz, Ovidio Zapico, quien pilota la negociación en nombre de IU y también son altas las probabilidades de que él sea también el consejero si ese diálogo arriba al puerto que anhela la organización de izquierdas. En el caso de que consiguiesen la cesión de dos departamentos, el otro estaría seguramente encabezado por una mujer.

Pero todo eso forma parte de lo que queda por hablar. Hasta ahora, las partes han preferido empezar por una suerte de consenso sobre la discrepancia para evitar el ruido e impedir, justifican fuentes del proceso, un gobierno que ya empiece lastrado por las divergencias entre sus miembros.

PP y Foro pedirán hoy al candidato grandes acuerdos; IU y Podemos, un giro a la izquierda

Ramón Díaz

Adrián Barbón se reunirá hoy con los portavoces parlamentarios de PP, Podemos, Foro e IU Convocatoria por Asturias, en ese orden, para abordar el inicio de la legislatura. Ha excluido a Vox. PP y Foro abogarán por sellar "grandes acuerdos" en aspectos "claves" para el futuro de Asturias, mientras que Podemos y IU abogarán por un giro a la izquierda que avance "en derechos y democracia".

Diego Canga acudirá a la reunión "para escuchar". Recordó que ha tendido la mano a Barbón para alcanzar "cinco grandes pactos" que juzga "claves para el futuro de Asturias": el reto demográfico, el paro, la atención a los mayores, la sanidad y la lucha contra la burocracia. "Esperamos una respuesta a este ofrecimiento". Insistió en que su decisión de no presentarse a la presidencia supone que el PSOE tiene "vía libre para no necesitar a IU", y que así Barbón pueda "escorarse al centro", opción que cree que es la preferida por la gran mayoría de los asturianos. "El PP, por el bien de Asturias, prefiere un gobierno del PSOE en solitario, más centrado y no atado a las exigencias de IU".

"Queremos mandar un mensaje a la sociedad de que la izquierda, primero, puede entenderse, y segundo tiene un proyecto", indicó Alejandro Suárez, secretario de Estrategia y Alianzas de IU. Apuntó que la investidura tiene que servir para hacer visible ese proyecto izquierdista, "sobre todo en un momento en el que está en cuestión el modelo de sociedad que queremos" y en el que del actual proceso electoral puede salir "un gobierno estatal que apoye o no la Ley de Vivienda, que apoye o no las políticas de transformación… Además hay una amenaza democrática que no es broma, y en la que todos tenemos responsabilidad, que es la extrema derecha", resaltó. "Queremos dar el mensaje de que la agenda política y democrática la genera la izquierda", y "no le vamos a dar a la extrema derecha la oportunidad de amplificar cualquier desacuerdo de izquierdas". Son tiempos para tener "altura de miras y acordar lo realmente importante", remató. En representación de IU acudirá a la reunión Ovidio Zapico.

"Esperamos la garantía de un gobierno estable de 23 diputados progresistas. En el actual escenario político es una opción que en Asturias existe casi de forma única, y esta en manos de todos hacerla una realidad", comentó Covadonga Tomé, diputada del Podemos. Porque la otra opción de Barbón es "negar la posibilidad de ese gobierno de coalición, de los compromisos programáticos serios, y continuar en su empeño de basar la gobernabilidad de Asturias en Foro", indicó. Su hoja de ruta: "Coalición de gobierno, acuerdo programático, negociación con cero dudas sobre la intención de que el gobierno de Asturias para los próximos cuatro años seguirá el ejemplo del gobierno de coalición en España, y se apartará de pactos con otros actores". Destacó la "profunda crisis sistémica" que vive el país y la "oportunidad única en Asturias de reeditar un gobierno que avance en derechos y democracia, que asegure los servicios públicos y que mejore el modelo productivo, disminuyendo la brecha social".

"Acudimos a la reunión como hacemos siempre: anteponiendo el interés de Asturias a cualquier otra cosa", subrayó Adrián Pumares, diputado de Foro. Pretende trasladar hoy a Barbón la necesidad de alcanzar "grandes acuerdos", ya que "no podemos permitirnos que la próxima legislatura sea de parálisis, sino que hay afrontar los retos que tiene Asturias, como son la despoblación, la situación del sistema de salud, una mejor financiación de los servicios públicos, las dramáticas cifras de desempleo, o ajustar la oferta educativa y los cursos de formación a las necesidades del mercado de trabajo". Pumares anunció que también tenderá la mano a Barbón para exigir al Gobierno de España, "independientemente del signo político que tenga, el cumplimiento de los compromisos con Asturias".