Colas en Asturias en el último día para pedir el voto por correo: "Espero que me llegue pronto la documentación..."

La oficina central de Correos en Oviedo estaba en la mañana de este jueves llena de gente que apuró hasta el último día para solicitar el voto por correo, además de muchas personas que se acercaban a entregar su voto tras haberlo solicitado con mayor previsión. Las elecciones generales adelantadas por Pedro Sánchez tienen fecha de verano este año, lo que dificulta significativamente que muchos acudan presencialmente a sus colegios electorales. No pocos tenían planificadas las vacaciones para estas fechas, lo que ha provocado que hayan aumentado las solicitudes del voto por correo. Por eso se vieron colas este jueves, último día para solicitarlo, en las oficinas postales de Asturias.

Ana Turiel se acercó a la oficina central de Oviedo con su bebé Alicia en el carrito. Solicitó el voto porque las elecciones le coinciden con sus vacaciones. "Me pilló un poco el toro", confesaba este jueves. Nunca antes había votado por correo y se sorprendió mucho por la cola de gente que había esperando. "Marcho de vacaciones, pero como derecho y deber de todo ciudadano, votar es lo que toca", explicaba.

A Gema Losada le pasó exactamente lo mismo, fue la primera vez que votaba por correo. Y la misma historia: se va unos días y no puede acudir presencialmente a las urnas el 23J. "Me dijeron que podía devolver el viaje y me daban el dinero, pero yo me quiero ir de vacaciones, así que vengo a votar por correo", comentaba. A pesar de afirmar que el proceso es muy fácil, añadía que "han ayudado un montón las chicas de Correos", que llevan días trabajando a destajo. De hecho, excepcionalmente permanecerán abiertas para la entrega del voto este fin de semana las sedes en Oviedo y en Gijón, y el sábado lo harán también en algunas otras localidades asturianas. Asimismo, habrá reparto de correo el fin de semana para agilizar el aluvión de solicitudes. Una vez recibida la documentación para votar, el plazo para emitir el sufragio por correo finaliza el 20 de julio.

María Isabel Pardo se acercó a la oficina junto a sus dos hijas. Aunque una de ellas, al ser menor, no podía votar todavía. Teresa Rodríguez, la mayor de las dos, sí que pudo hacerlo, y también se estrenaba en la modalidad por correo. Para ellas, el proceso "es un poco pesado", aunque este jueves, pese a la saturación, las atendieron "enseguida".

No todos los casos son de gente que se va de vacaciones, hay otros que están lejos de donde les toca votar. Le ocurre a Patricia Fuertes, original de Pola de Allande. "Estoy estudiando y viviendo aquí en Oviedo, así que no se me arregla ir a votar", comentaba. Otra Patricia, en este caso nacida en Valladolid, está viviendo en Oviedo desde hace tiempo y no va a volver a su provincia para acudir a las urnas. "Llevo aquí ya diez años, así que me ha tocado votar por correo varias veces", añadía.

"Es muy mala época, muy malas fechas", comentaba Beatriz Lombardía, quien tampoco va a poder estar en Oviedo el día de las elecciones. Se acercó a la oficina a dejar su voto. "Tardaron muchísimo, desde que lo solicité hasta que me llegó yo creo que pasaron 20 días", lamentaba sobre el proceso.

Conociendo estos plazos, no es de extrañar que algunos que han solicitado el voto por correo en los últimos días tengan la mosca detrás de la oreja. Tomás Orellana, que lo pidió sobre la bocina este jueves, esperaba que le llegase "pronto la documentación a casa", aunque no las tenía todas consigo. Como él, algunos otros se mostraban preocupados por poder llegar a tiempo para emitir el voto ante el aluvión de solicitudes en Correos.

A pesar de la excepcionalidad de la fecha y las dificultades de mucha gente para acudir a las urnas el 23J, no pocas personas se han preocupado por poder ejercer su derecho a través de Correos. Se notó en las colas del último día de plazo para pedirlo y lo perciben, especialmente, los trabajadores del servicio postal. De hecho, las solicitudes para hacerlo van camino de doblar las registradas para los últimos comicios autonómicos y municipales.