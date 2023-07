Esther Llamazares alerta de recortes en las ayudas a la gran industria asturiana

Esther Llamazares, candidata del PP al Congreso por Asturias, escogió ayer Avilés, pulmón industrial de Asturias, para alertar del riesgo que corre este sector por las "desafortunadas políticas" del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Se refirió en concreto al estatuto para las electrointensivas y al cierre de Alcoa, ahora en concurso de acreedores.

La convocatoria para este año del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero asciende a 244 millones de euros para los gastos del año 2022. La candidata del PP por Asturias aseguró que esta cuantía es "insuficiente", porque se mantiene el importe total de las ayudas pero "ahora muchas más empresas participan en la misma tarta". Esto supone, añadió, que "corremos el riesgo de encontrarnos con un nuevo problema de nuestra industria".

Llamazares, acompañada del también candidato al Congreso por el PP asturiano Silverio Argüelles y ediles del PP en Avilés, señaló que esta política es un eslabón más de "las desafortunadas políticas que viene sufriendo Asturias en estos cinco años del Gobierno de Pedro Sánchez".

La número uno del PP a la Cámara Baja por Asturias acusó al Ejecutivo central de "tomar decisiones con prisas" y de "dejarnos un estatuto (para la industria electrointensiva) que llegó con retraso y se hizo mal, no contentó a nadie, y no cumplió con las necesidades de las empresas". Una forma de actuar que, aseguró, "sucede en todos los sectores, porque este gobierno no los escucha y por tanto no conoce sus necesidades".

Esther Llamazares cargó también contra los gobiernos socialistas nacional, regional y local por el cierre de la antigua Alcoa, posteriormente Alu Ibérica y ahora en concurso de acreedores. "Sánchez y los gobiernos de Asturias y de Avilés prometieron que Alcoa se salvaría; pero lejos de salvarse, esto ha quedado en tierra de nadie y han mandado a más de 300 familias a su casa", criticó. Y España ha perdido la actividad del aluminio primario, añadió.

La también portavoz del PP de Avilés se refirió al proceso concursal, en el que dos empresas optan a quedarse por las antiguas instalaciones de Alcoa, sin decantarse por ninguna de ellas. Sí reclamó "prudencia" a las administraciones públicas y mostró su confianza en que, ya que "se permitió en su momento la pérdida de actividad y tras el daño generado, este terreno sea utilizado ahora por una nueva explotación industrial y conlleve un número importante de trabajadores para generar empleo".