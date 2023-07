José María Figaredo, el "guaje movido" que quiere cambiar España

Asegura que fue "un guaje muy movido", y estudioso "por imposición". Sus padres, fallecidos ambos, eran "muy exigentes" y siempre lo tuvieron "muy atado en corto". De pequeño lo sufrió, pero luego vio el sentido de que su madre lo criara con la parábola de los talentos (del evangelio de san Mateo) como historia de cabecera: "Dar siempre el máximo". De hecho José María Figaredo Álvarez-Sala, abogado, economista, diputado y número uno de Vox al Congreso por Asturias, piensa actuar con sus dos hijos –aún son pequeños– del mismo modo: su esposa y él serán "padres exigentes".

Hijo único, tiene tantos primos (solo por parte de madre, sesenta, que veraneaban juntos en la misma casa) que a los efectos fue como si se criara en una familia numerosa. Tuvo una infancia "muy feliz", pese a que "todo era muy austero" y a que se pasaba la mayor parte del tiempo "estudiando".

Nació en Gijón, pero vivió y realizó sus estudios primarios y secundarios en Oviedo, en los Jesuitas. Su madre era enfermera y su padre tenía una imprenta. Un cura marcó su vida: quería estudiar Geografía e Historia en Oviedo, pero el sacerdote, profesor suyo, convenció a su madre para que estudiara Derecho y Economía en la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid. Le fue bien. Hizo el último curso en Estados Unidos y empezó a trabajar en un despacho de Oviedo en 2012, para pasar a otro en Madrid al año siguiente. Era un trabajo "muy aburrido", así que buscó algo más dinámico y lo halló en el arbitraje internacional, que le permite viajar mucho, hablar inglés y francés y, en definitiva, explotar sus capacidades (la parábola otra vez).

Figaredo, aficionado a las motos, llevó siempre el gusanillo de la política dentro. Leía y escuchaba la radio desde muy pequeño. Antes de entrar en Vox ya seguía, escuchaba y leía los artículos de Santiago Abascal. Dio el paso definitivo cuando este presentó su proyecto, ante el convencimiento de que España necesitaba –"necesita", insiste– un cambio. Empezó a colaborar con Vox: hizo el registro de la marca, participó en la elaboración de los reglamentos internos, el comité de garantías, los estatutos…

Tras no salir elegido en 2015, en 2019, Abascal le pidió que encabezara la lista de Vox al Congreso por Asturias. Al principio tuvo muchas dudas, e incluso su padre intentó quitarle la idea de presentarse de la cabeza. Dio el paso al pensar: "Si los buenos no nos metemos en política se meterán los malos y serán todo Adrianas Lastras". La de hace cuatro años fue una campaña "de estar en la calle". "Lo hicimos por necesidad, porque no teníamos dinero para grandes eventos ni grandes cuñas publicitarias. Y fue lo correcto", destaca. Por eso han decidido hacer lo mismo otra vez: "Vamos mercado a mercado, escuchando los problemas reales de los españoles".

Presume de que nunca votó al PP. La única vez que se le pasó por la cabeza hacerlo, en 2011, estaba en Estados Unidos y al final no votó. Y eso que su familia tiene múltiples vínculos con el PP, incluido su tío Rodrigo Rato. Pero esa formación nunca le resultó atractiva, porque "ha ido vendiendo los valores fundamentales de España; el primero de ellos, su unidad, pilar fundamental de la Constitución", señala.

Defiende que el calificativo de "extrema derecha" que se otorga a menudo a su partido es "una manipulación". Es más, opina que ya no es válido el tradicional reparto "izquierda-derecha", que considera propio del siglo XIX. Afirma que Vox recaba "muchos votos de lo que se calificaría sociológicamente como de izquierdas: trabajadores, ganaderos…" Tampoco acepta el calificativo "ultraliberal".

¿Qué es entonces Vox? Según Figaredo, "un partido muy razonable, sin dobleces de ningún tipo, predecible y previsible. Hacemos lo que decimos, no queremos engañar a nadie, ni convencer a quien no quiera votarnos". Es también "un movimiento social y patriótico que no se puede encuadrar. Transversal". No niega que haya violencia de algunos hombres contra mujeres, ni que el cambio climático pueda estar ocurriendo, pero sí rechaza que sean utilizados ideológicamente. Y, sobre todo, que "decisiones políticas ideológicas (como la descarbonización de la economía) tengan que ser pagadas por el españolito de a pie".

Está convencido de que España tiene "un futuro brillante… si peleamos por él. Pero si nos rendimos y lo dejamos al vaivén del mal, nos llevará la marea". Estima "perfectamente razonables" los pactos PP-Vox, pero subraya que su partido se presenta a las elecciones para llevar "unas ideas a la política nacional", así que juzga "lógico" entrar en los gobiernos para aplicarlas, y también para "supervisar" el cumplimiento de los pactos, porque a veces "no se cumplieron". Una advertencia al PP: "Que nadie espere que Vox regale la confianza que depositan en nosotros lo votantes".

Admite que todo pacto implica cesiones. Y asegura que Vox ha cedido "en todos" los que ha suscrito con el PP. "Somos conscientes de que donde vamos a gobernar en coalición no se va a cumplir el cien por ciento de nuestro programa. No estamos locos, pero si hacen falta los votos de Vox para formar gobierno, pedir que se apliquen nuestras políticas no es descabellado".