La Ministra evita que se le salga la cadena en el sprint electoral

Se supone que asuntos de gran relevancia fueron tratados en la cumbre de ministros de Medio Ambiente de la UE celebrada en Valladolid. Pero el tema que más trascendió fue el paseo a lo "Verano Azul" que se dio la anfitriona, Teresa Ribera, para llegar a la cita: en bicicleta y con "luces, cámara y acción", dado que alguien de su equipo iba haciendo un "travelling" con la cámara de su móvil asomado a lo Ace Ventura por la ventanilla de uno de los dos coches de escoltas que la acompañaban. A su rueda, fiel gregario, le seguía el ritmo el asturiano Hugo Morán, su secretario de Estado de Medio Ambiente.

¿Por qué el alegre pedaleo de una ministra que defiende la movilidad sostenible acabó siendo noticia? Porque las redes ardieron, especialmente a través del post en inglés de un influyente experto en inteligencia artificial, comentado y retuiteado a su vez por el peleador Conor McGregor.

Criticaban a la Ministra por hacer un postureo de "100 metros" en bici tras haber llegado en "jet privado" e ir acompañada en su pedaleo por dos contaminantes coches de sus escoltas. "Menos lobos", debió de pensar Ribera, que quiso salir al paso y dejar claro que la historia estaba edulcorada.

Aclararon desde el Ministerio que llegó a la ciudad en coche híbrido y que el recorrido en bicicleta fue desde el hotel hasta el lugar de la cumbre para respaldar a un alcalde que ha apoyado la movilidad sostenible, como el de Pucela. Por supuesto, el anterior, el socialista, no el recién investido, el popular. Y en cuanto a los coches de los escoltas, "acompañan siempre a los ministros, no es algo a la carta" que pueda escoger Ribera. Así es cómo una ministra tuvo que salir al paso de medias verdades en las redes para que no se le saliese la cadena en pleno sprint electoral.