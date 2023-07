La Universidad llora a Concepción Pérez, una de las primeras biólogas marinas de Asturias

Luto en la Facultad de Biología. La profesora titular de Zoología María Concepción Pérez García, Mary Conchi para sus colegas, falleció este martes tras ser diagnosticada hace unos meses de un tumor cerebral. Su pérdida dejó en "shock" a sus compañeros de la Universidad de Oviedo, que lloran a una mujer "entregada a la docencia y a la investigación" y a una "gran compañera y amiga". Pérez fue una de las primeras biólogas marinas de Asturias: formó parte de la primera promoción de Ciencias Biológicas y abrió camino en el estudio del plancton en el Cantábrico. La gijonesa dejó las aulas en 2010, año en el que se prejubiló en la institución académica.

"Fue una persona entregada a la docencia y a la investigación. Para mi especialmente, una colaboradora esencial en mi primer mandato como director del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas. Aportaba experiencia, conocimiento y empatía tanto a su labor investigadora, en plancton y en cetáceos en la costa de Asturias, como a la docencia en Zoología, en la que era muy estimada por los estudiantes", aseguró el decano de la Facultad de Biología, José Manuel Rico Ordás.

Para Carlos Nores, profesor jubilado de Zoología e investigador del Indurot, se ha ido "una gran compañera y amiga". "Sin ella probablemente no me habría dedicado al estudio de los cetáceos y su conocimiento en Asturias se habría retrasado algunas décadas", dijo. Pero donde de verdad destacó Concepción Pérez fue en el estudio del plancton. "En aquel momento (años 70) no existía el Oceanográfico de Gijón y fue de las primeras en investigar sobre ello", señaló. Pérez, que obtuvo la plaza de profesora titular de Biología Animal en 1991, llegó a ser profesora –ayudante, porque estaba haciendo la tesis– de Nores. Con el paso de los años, fueron compañeros –sus despachos estaban pegados– y después, amigos. "Era muy buena profesora y era la que sacaba mejores puntuaciones entre los alumnos", remarcó.

Aunque la mayor parte de sus trabajos se centraron en el plancton, Concepción Pérez también se interesó por las pesquerías y sobre todo por los cetáceos. De hecho, coordinó la recogida de muestras de bonito del Cantábrico para monitorizar sus movimientos y sus poblaciones cada año. En la Facultad de Biología impartió varias disciplinas relacionadas con la Zoología: Planctología, Zoología General, Cordados, Diversidad y Evolución Animal.

Viuda de Rufo Corbato desde hace más de treinta años, Concepción Pérez deja tres hijos: Ruth, Román y René. Su cuerpo fue incinerado ayer en la más estricta intimidad, como había pedido a la familia.