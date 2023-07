"En Asturias hay ocho jabalíes por kilómetro cuadrado y la población aún tiene espacio para crecer"

Oviedo acogerá esta tarde, a partir de las 17.00 horas en el salón de actos de la Consejería de Hacienda, la II Jornada divulgativa de riesgos sanitarios de las poblaciones de jabalíes en Asturias, que tendrá entre sus ponentes al licenciado en veterinaria y doctor por la Universidad de Zarogaza, Christian Gortázar. El que fue responsable de ganadería y acuicultura en la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, está considerado como uno de los grandes expertos de Europa en fauna salvaje. En la actualidad, es el actual editor jefe de la revista "European Journal of Wildlife Research", y uno de los coordiadores del grupo de trabajo sobre la Peste Porcina Africana del Panel de Sanidad y Bienestar Animal de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

–Las poblaciones de jabalíes se han multiplicado no solo en Asturias, sino en toda España. ¿Se puede hablar de plaga?

–Hablamos de plaga cuando son especies que no son autóctonas, y esta esa una especie natural. Lo que ocurre es una situación de sobreabundancia, de manera que es mejor hablar de un problema de exceso de abundancia más que de plaga.

–¿A qué se debe ese crecimiento de jabalíes y acercamiento a núcleos de población?

–Se explica por muchos factores. Uno de los más importantes es el cambio en el hábitat. También influyen los cambios en los cultivos. Estamos aumentado las superficies de maíz y regadíos y todo eso al jabalí le gusta. Además, la caza resulta insuficiente para reponer las poblaciones. Cada vez tenemos menos cazadores y eso limita nuestra capacidad de control. Con todo eso, conforme las poblaciones van creciendo, también se van acercando a las zonas urbanas.

–¿La caza es la única medida para atajar este problema?

–Si se caza muy intensamente y con muchas ganas, sí es posible controlar la población. Lo que pasa es que la caza es una afición de fin de semana que practica una gente que busca pasárselo bien y no hacer de agente controlador de una especie problemática. Por eso, la caza no termina de ser la única herramienta.

–Este año en Asturias se amplió un mes la temporada de caza de jabalíes, hasta finales de marzo. ¿Es suficiente o habría que cazarlos todo el año?

–No es tanto una cuestión de temporada, sino más bien que nuestra capacidad de control es escasa.

–Entonces, ¿cómo podemos frenar esta sobreabundancia?

–Lo ideal sería poder actuar sobre el hábitat en aquellos cultivos que resulten atractivos para el jabalí, que en Asturias serían los frutales y las zonas donde se cultive maíz o fabes. Lo mejor sería cerrarlos e invertir en el vallado porque tiene un doble efecto positivo. Por un lado, protegemos esos cultivos y evitamos daños y, por otro lado, reducimos alimento disponible para el jabalí que le permita reproducirse y tener éxito.

–Solo en Asturias se estima que hay 48.000 ejemplares. ¿Cómo estamos en comparación con otras comunidades?

–Las densidades más altas se encuentran en la zona noreste como Cataluña y Aragón. En estos lugares han encontrado ya la saturación en cuanto a número de jabalíes con densidades superiores a los diez jabalíes por kilómetro cuadrado. En otras zonas como las Castillas, las densidades suelen estar por debajo de los cinco por kilómetro cuadrado. Asturias está intermedia: cinco, siete u ocho jabalíes por kilómetro cuadrado es lo normal. Es una población que todavía tiene espacio para crecer. Va a haber más jabalíes en los próximos años.

"Si se caza muy intensamente, sí se puede contralar la población de jabalíes; el problema es que la caza es una afición y la gente va a pasárselo bien"

–¿Qué consecuencias sociales y económicas tiene la sobreabundancia del jabalí?

–Causan un problema muy serio para la sanidad animal por la tuberculosis y por enfermedades como la peste porcina africana. También suponen un riesgo importantísimo para el tráfico rodado. Además, tienen un efecto tremendo sobre la conservación, especialmente sobre las aves que crían en el suelo. Asturias está a punto de perder el urogallo y una de sus causas es la proliferación de jabalíes.

-¿Cuál es ese riesgo sanitario para el ganado doméstico y la ciudadanía?

-La tuberculosis seguramente es el problema más grave asociado a los jabalíes en España. Para la ciudadanía hay también algunas zoonosis que se deben tener en cuenta. La más conocida es la triquinosis que desafortunadamente está aumentado en algunas zonas del país. Es un parásito que se puede trasmitir a las personas por el consumo de embutidos y carne de jabalí cruda o poco hecha, especialmente cuando esos animales no hayan sido adecuadamente inspeccionados por un veterinario. También hay otras zoonosis a las que nos podemos exponer, como la hepatitis vírica tipo E y la toxoplasmosis, por ejemplo. Respecto al ganado, hay muchísimas enfermades que pueden ser problemáticas. Por ejemplo, los jabalíes tienen la enfermedad de Aujeszky o el herpes virus que se puede transmitir a perros por la mordedura que se produce en el agarre durante la caza, haciendo que la mascota pueda desarrollar una encefalitis mortal. Y esto no es infrecuente, ya ha ocurrido más de una vez en distintas zonas de España, incluida Asturias. Por supuesto, esto también afecta a la conservación, porque de la misma forma que muere un perro, potencialmente podría morir un lobo, un oso o un lince.

-¿Qué medidas pueden tomar los ganaderos para prevenir estas enfermades?

En ganadería intensiva se trata de trabajar con los vallados y evitar, en lo posible, los contactos con los jabalíes. Sin embargo, en condiciones de ganadería extensiva es más difícil. Consiste en buscar que los recursos limitantes y escasos, como puede ser el agua en zonas más secas o la comida en momentos determinados del invierno en Asturias, no lo compartan el ganado con el jabalí. Por ejemplo, habría que intentar que los lugares donde almacenamos el alimento para el ganado, sobre todo lo concentrados, se cierren adecuadamente para que los jabalíes y demás fauna silvestre no tengan accesos.

-¿Cómo debería actuar un ciudadano que se encuentra a un jabalí en la ciudad?

Simplemente debe dejarle su espacio. Él no va a atacar, sino que va a intentar huir. Es cuestión de respetarle su espacio vital y dejarle marchar.

-Entonces, ¿son animales agresivos?

-Pueden atacar si nos colocamos entre una hembra y sus crías, por ejemplo, o si lo estamos cerrando contra un espacio en el que no ve escapatoria y tiene que huir en nuestra dirección, y también atacan a animales heridos en el momento de la cacería. Sin embargo, en condiciones normales no van a atacar. Ahora bien, aunque no ataquen, se deben evitar escenas que vemos a veces de gente dándoles de comer de la mano porque se puede generar una situación riesgo si de repente el animal se asusta.

-¿Darles de comer con las manos también podría conducir a trasmitir esas enfermedades?

-Efectivamente, sobre todo la peste porcina africana.