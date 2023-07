El calor se dispara en Asturias, que llega a romper la barrera de los treinta grados

Asturias es un horno. Y es que los termómetros rompieron este viernes la barrera de los treinta grados. Esto hizo que, tanto los asturianos como los turistas que están pasando sus vacaciones estos días en el Principado, buscaran diferentes maneras de combatir estas altas temperaturas. Algunos se refugiaron en la playa, con un ambiente menos caluroso, mientras que los más valientes se quedaron en la ciudad aprovechando las zonas verdes para refrescarse. No faltaron los abanicos ni las gafas de sol en este día tan caluroso.

Esta situación no ha llegado por sorpresa, sino que se corresponde con las previsiones lanzadas un día antes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en lugares como Salas la temperatura máxima al mediodía había alcanzado los 30,4 grados. En Tineo rozó los 31 grados, mientras que en Pola de Somiedo se mantuvo en 28,4. En Mieres y en Oviedo, siempre según la Aemet, se registró una temperatura máxima de 29 grados. A pesar de esto, los termómetros de la capital llegaron a alcanzar los 31 grados.

Además, el calor coincidió con la visita del candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, a Oviedo. El dirigente popular ofreció un mitin al mediodía en el paseo del Bombé, en el Parque San Francisco. A sabiendas de las altas temperaturas que se esperaban para este día, se repartieron abanicos azules con el lema del Partido Popular escrito en ellos. El sol era el principal protagonista del acto, pero se vio a mucha gente intentando cobijarse bajo los árboles para evitarlo.

El ovetense parque de Santullano contaba con varios grupos de personas tomando el sol en toallas. No faltaba lo más importante, la crema y las botellas de agua. Del mismo modo, se podía ver gente paseando, mientras que otros se resguardaban del calor bajo la sombra. Allí se encontraba sentado en un banco y leyendo el ovetense Facundo Magadán. "Mandan autocares desde Castilla y León para que la gente venga a la playa, así que yo la evito los fines de semana", mencionaba aludiendo a lo masificadas que están las costas de Asturias sobre todo los sábados y domingos, aunque también muchos viernes. Por eso no se quiso arriesgar y prefirió quedarse en la ciudad. "Me gusta más ir a la playa por semana porque no hay tanta gente y se puede comer y aparcar sin ningún problema", afirmó.

"Yo estoy encantada en Asturias", comentaba Belén Serrano, que paseaba a sus dos perros por Santullano. "Prefiero los veintipico grados que hay aquí, o incluso los treinta de hoy, que los 40 en el Sur, aunque no tengan esta humedad", afirmaba. Para ella, lo mejor de esta comunidad es que puedes encontrar un sitio donde refugiarte del sol muy fácilmente. "En cualquier otro lado buscas una sombra y tardas en encontrarla", añadía. Su plan para esa tarde de calor era "quedar en casa para no sufrirlo". Además, mencionaba que "hasta las ocho de la tarde yo no salgo, porque no puedo con este sol".

A pesar del calor registrado este viernes, se prevé que el resto del fin de semana las temperaturas vuelvan a la normalidad y el cielo esconda el sol con las nubes que caracterizan tanto a Asturias.