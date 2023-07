"Hay veces que creo que vivimos en países diferentes". Hablando de política fiscal, el número uno en la lista de Sumar al Senado por Asturias, Faustino Sabio, tuvo este arranque que puede servir de síntesis del debate entre aspirantes a representar al Principado en la Cámara Alta que tuvo lugar en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. El modelo tributario, el análisis del legado del Gobierno de Pedro Sánchez y los pactos posteriores al 23J (o, según se dijo, "las compañías") levantaron los muros que separan a los bloques. Sabio y la cabeza de lista del PSOE, María Fernández, y el nombre en el cartel del PP, Pablo González, hicieron colisionar sus modelos de país en una conversación ordenada, más propositiva que bronca y no exenta de apelaciones personales. Vox declinó acudir al acto.

Los que sí estuvieron dejaron patentes las notables diferencias a las que aludía Sabio y que se hicieron particularmente visibles sobre todo cuando el tercero de los cinco bloques temáticos en los que quedó estructurado el debate se internaron en la espesura de la fiscalidad. A las rebajas que lleva en la bandera el PP, bajo un mantra que dice que "queremos que haya más dinero en el bolsillo de la gente, y devolvérselo a los ciudadanos para que puedan llegar a fin de mes", opuso la socialista Fernández su versión sobre "la mentira fiscal permanente del PP". Porque "detrás de una propuesta de bajadas masivas de impuestos siempre hay recortes", objetó, y los recortes son "la única política económica" de los populares" y lo opuesto a "otra manera de hacer las cosas", la suya, la de la progresividad tributaria y "el escudo social que nos ha permitido proteger a la mayoría social". "Los impuestos no se pagan porque sí", se vio obligado a recordar también Sabio. El candidato de Sumar mantuvo firme la ligazón entre la fiscalidad y la calidad de los servicios públicos mientras viajaba a Escandinavia para recordar que "los países con mayor nivel de vida son los que tienen más altas las cotas de la aportación fiscal". "Aquí, las grandes empresas se escaquean con el aplauso de la derecha", añadió en un momento del debate, moderado por Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA.

Este esquema de los representantes del PSOE y Sumar defendiendo el legado del Gobierno y el PP entregado a la crítica se reprodujo punto por punto en el resto de las secciones temáticas de un debate que dejó el trago más agrio para el final, cuando el programa se adentró en la política de pactos. Fernández arrojó "los 140 acuerdos en los que el PP abrió la puerta a Vox" y entre ellos el trato del Ayuntamiento de Gijón del que se desmarcó el gijonés González. "Tendrá que preguntarle al partido que ha pactado con Vox", dijo en referencia a Foro. El representante popular jugó al contragolpe y afeó a los socialistas su falta de colaboración parlamentaria. Además, les recordó que, desde que en su partido manda Alberto Núñez Feijóo, "ustedes presentaron ochenta proyectos normativos en las Cortes y el PP apoyó 43". "Nosotros presentamos 21 proyectos de ley y no recibimos su respaldo en ninguno... Con Bildu sí y con el PP no. Eso es lo que ven los españoles", remató.

La versión que tiene González de los pactos entiende que "las compañías sí importan", pero interpreta la frase esta sentencia sin mirar a Vox, tendiendo una mano al PSOE y asegurando que "queremos promover grandes cambios de la mano de una mayoría política que represente a una mayoría social y para eso necesitamos que el PSOE esté implicado…" La interpelada no se movió. María Fernández había accionado ya el botón de la justificación del entendimiento del PSOE con Bildu tirando del argumentario clásico. "Lo importante era para qué, no con quién", y "ahí están los avances en derechos y las transformaciones económicas" conseguidos.

En la mesa del debate hubo un acuerdo generalizado en que todos salen "a ganar y a gobernar en solitario". Pero como quiera que ninguna encuesta se lo asegura, Fernández no renegó de la necesidad de "buscar el entendimiento con las fuerzas de la izquierda, porque ha merecido la pena". A Sabio, mientras tanto, le sirve un gobierno que alargue el espíritu de estos cuatro años bajo la premisa de que "no vamos a permitir que las conquistas se desmonten". No cree "que el pueblo caiga en la trampa de un gobierno de la derecha extrema con la extrema derecha" y aseveró que Bildu, "con el que no tenemos más que alguna cercanía parlamentaria, ha apoyado las ventajas sociales que necesitaba este país mientras el PP votaba en contra".

Todo esto había comenzado con una aguda confrontación de pareceres respecto a la eficacia de las medicinas del Gobierno de coalición para sanar a la Asturias agraria y vacía. Faustino Sabio quiso graduar de entrada el "catastrofismo" que apreció en la intervención inicial de Pablo González, allí donde el candidato popular abrió el fuego con una letanía de obstáculos: "El exceso de burocracia y la elevada fiscalidad, los servicios públicos que no se garantizan con un nivel mínimo en todo territorio o las infraestructuras que nunca llegan...". Abundó el aspirante en que "la demografía se revierte facilitando a los asturianos que puedan vivir y trabajar en cada territorio" y recibió como respuesta otra enumeración, la de los logros del Gobierno saliente en la voz y la versión de María Fernández. "Asturias tiene los mejores datos de empleo de los últimos quince años", dijo, "con empleos más estables y más dignos gracias a la reforma laboral y a la subida del salario mínimo". "Por primera vez", añadió, la demográfica ha ascendido a "política de Estado" y también están ahí "el plan choque de empleo juvenil" o el compromiso de "seguir incrementando las ayudas a la natalidad, la fiscalidad diferenciada o los permisos de paternidad".

Aunque no sea materia de competencia estatal, Pablo González no perdió la ocasión de recordar, hablando otra vez de impuestos, que la fiscalidad diferenciada del Principado contra la despoblación "benefició a trece familias" en 2021… Faustino Sabio recetó en su turno "empleo de calidad y buenos servicios públicos" y acentuó, en lo estrictamente agrario, "la promoción de las marcas de calidad de los productos agroalimentarios y pesqueros, el desarrollo de las agriculturas locales orientadas a circuitos cortos de comercialización y la movilización de tierras improductivas que permitan nuevos asentamientos" en el campo.

En la mesa hay una senadora en ejercicio que aspira a renovar escaño (Fernández) junto a un diputado en la Junta que quiere debutar en la política nacional (González) y a un excoordinador de IU en Gijón (Sabio) que también apunta a un estreno en la Cámara Alta. Confrontaba el candidato del PP con dos representantes del Gobierno de coalición que su partido quiere derrocar, pero todo transcurrió con orden gracias al control del tiempo a cargo de las árbitras de la Federación Asturiana de Baloncesto Estela Rodríguez y Covadonga García-Tenorio, que verificaron con solvencia profesional la duración de los dos minutos y medio que cada candidato tenía para intervenir en cada bloque temático.

En el territorio de los servicios públicos esenciales, antes de que sonara la campana que marcaba el límite de su tiempo, María Fernández y Faustino Sabio hicieron bandera de lo que la socialista resumió hablando del refuerzo de "los sistemas de protección social" para "demostrar que había otra manera de gestionar la crisis", y más concretamente de la revalorización de las pensiones conforme al IPC o del ingreso mínimo vital. El candidato del PP contraatacó con las listas de espera de la sanidad y la dependencia –"el Estado ha dejado abandonadas a las comunidades autónomas"– y dos fuerzas distintas ofrecieron grandes acuerdos distintos. Sabio quiere "cabalgar por el sendero" de "un gran pacto que recoja tanto la sanidad como otros aspectos que garanticen el bienestar general" y Pablo González, un gran entendimiento "en sanidad y educación" que parte, eso sí, de una enmienda a la totalidad de la LOMLOE, la que María Fernández llama "la mejor ley educativa que ha tenido este país" y en la que él ve la encarnación de todos los males: una "ley horrorosa que destierra la cultura del esfuerzo, recorta libertades y elimina el castellano como lengua vehicular en toda España".

La "dinamita" que el PSOE le puso, según González, al Plan de Vías de Gijón confrontó en el capítulo de infraestructuras con la invocación socialista al vial de Jove, "la segunda mayor licitación del Ministerio de Transportes", o a los compromisos del Gobierno "con el Corredor Atlántico y las cercanías ferroviarias". "Tanto creció el plan de cercanías", opuso ahí con cierta sorna el candidato del PP, "que los trenes no entran por los túneles". Además de la polémica de este invierno sobre el fiasco de los nuevos trenes de vía estrecha, González se acordó de los recién resucitados coqueteos del Gobierno con los peajes en las autovías. "Os habéis comprometido con Bruselas", dijo a sus dos antagonistas, "y habéis condicionado los fondos europeos a que haya peajes en todas las autovías de España". Aquí, además de sacar a colación la inversión ferroviaria del Gobierno socialista y contar "cuatro veces más" que el último del PP, María Fernández no dejó pasar la oportunidad, hablando de peajes, de mentarle al popular la onerosa pervivencia del Huerna. Ahí "pagamos", la acompañó el candidato de Sumar, acordándose a su vez de Francisco Álvarez–Cascos "gracias al PP, que lo prolongó durante cincuenta años. Disfrutémoslo entre todos".

Con eso y una pequeña mirada a la paternidad política y al deseo de pronta llegada de la Variante de Pajares fueron llegando los tres candidatos a su "minuto de oro" final. Para pedir el voto, PSOE y PP utilizaron la misma fórmula lingüística, la oración coordinada adversativa que da al elector a elegir entre "avanzar o retroceder", dice la socialista María Fernández, o entre "dividir o unir", aporta el popular Pablo González. El eslogan de Faustino Sabio apela, mientras tanto, a la utilidad de una formación que debuta en la carrera electoral con la pretensión de hacer ver que "somos imprescindibles" para "proteger a la gente y ensanchar derechos".