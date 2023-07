De otra vida muy reciente, que viene de antes de la política, a Esther Llamazares se le ha quedado una "debilidad", una "sensibilidad especial" por el modelo de la atención residencial a los mayores dependientes. De 2004 a este mismo año, pandemia incluida, la que ahora es la cara del cartel en la candidatura del PP al Congreso por Asturias fue secretaria técnica en la Sociedad Asturiana de Geriatría y Gerontología, y lo visto y oído en sus años de servicio, o quizá sobre todo lo vivido desde el doloroso estallido del covid en los geriátricos, la ha empujado a venir a escuchar lo que el sector de las residencias espera de ella después del 23J.

La aspirante, que en aquella otra versión de sí misma también ejerció como gerente externa de la asociación de geriátricos del Principado (Ascege), va a acabar diciendo que se quiere "llevar a Madrid, en la mochila", la sensación de cierto abandono e incertidumbre de las empresas del sector, sus demandas de mayor financiación y personal, mezcladas las "incógnitas" que abre el nuevo modelo residencial pergeñado tras la pandemia con la imagen del presidente de la patronal asturiana, Arsenio Alonso, agitando los brazos para que se les vea, pidiendo escucha o comprensión… La candidata ha elegido venir a conversar con el director de geriátrico sobre lo que puede hacer la política estatal por un servicio que tiene la gestión transferida a las comunidades autónomas y ella ha prometido meter sus quejas en el equipaje para el viaje a la Cámara baja.

De entrada, la música suena bien en el decreto que casi acaba de aprobar el Ministerio de Derechos Sociales para transformar las residencias. Eso le ha dicho Alonso. Le sirve el estribillo, esa filosofía de "poner a la persona en el centro", pero esta guerra contra las macrorresidencias viene con letra pequeña. La aplicación práctica de la apuesta por las "unidades de convivencia", grupos de quince personas con su cocina propia o su zona común, "debería ser un poco más flexible". Menos estricta. Algo más permisiva. Porque puede que el "café para todos", y el modelo único de arquitectura, acabe dejando por el camino a centros "que ya están desarrollando su labor", o generando en otros ámbitos una "inseguridad jurídica" que pueda llegar a retraer inversiones.

En la residencia geriátrica Hospital Gijón, el centro que dirige Arsenio Alonso, las 108 plazas se distribuyen en microrresidencias de 24 personas, una por planta. He aquí un ejemplo que puede ilustrar la necesidad de ser comprensivos y elásticos en la aplicación del nuevo modelo. "En Alemania son de 25", apunta, y viene a decir que hay que tener cuidado con los cuidados, con un sector que todos los ojos ven esencial y potencialmente tractor en esta región que apunta hacia los peores datos de envejecimiento colectivo de Europa, pero en el que la patronal de los centros privados lamenta con un gesto de cierta incredulidad que "no tenemos brazos bastantes". "No encontramos gente para trabajar".

Los 2.500 empleos

Alonso está pidiendo "un compromiso político claro" con el incremento del número de profesionales de enfermería, con la habilitación de más plazas en las facultades, quién sabe si con una figura nueva y propia en la FP para la enfermería sociosanitaria –cegada allí donde se ha intentado– y seguro con una agilización muy decidida de los procesos de homologación de los profesionales que vienen de otros países. El trámite que debería tardar seis meses se convierte en "dos y tres años sin respuesta", y todo eso junto cocina un nicho de actividad "con una capacidad laboral inmensa", pero muy escaso provecho práctico. El potencial se le calcula en 115.000 empleos en toda España en diez años, en 2.500 en Asturias además de los 12.000 que le adjudica la Mesa Sociosanitaria de la Federación Asturiana de Empresarios, pero eso ahora mismo son sólo números.

Aunque "cuidar engancha", y este trabajo es esencialmente vocacional, para tratar de llenar los huecos de las plantillas tampoco ayudan "los salarios muy bajos", la carga de trabajo o "la poca dignificación" de un sector que a veces se siente poco reconocido. Esto es una llamada a distinguir entre "la atención que podemos dar y la que debemos dar", y sí, también a la mejora de la financiación del nuevo modelo, porque "la media europea está en un 2,5 por ciento del PIB y nosotros hemos conseguido llegar al 1,5…" Falta personal, una financiación "que vaya a las familias, no a las empresas", precisa Alonso, y plazas: el Hospital Gijón está completo y el teléfono no para. Se reciben cada día "seis, siete llamadas de gente que quiere ingresar y a la que no le podemos dar solución…" La atención privada es indispensable para que el sistema no colapse, pero ni así "hay plazas para atender a la gente mayor".

Los pasillos de la residencia gijonesa tienen las paredes llenas de mensajes motivadores y frases célebres sobre el poder del cariño, la gratitud del atendido y la satisfacción del cuidador. Los muros y el techo, porque muchos pacientes llegan aquí en camilla, explica Alonso, y así pueden leer mejor al entrar, por ejemplo, aquello que dijo el filósofo y matemático Blaise Pascal de que "el corazón tiene razones que la razón desconoce".

Esther Llamazares escucha y apunta. Literalmente. En su tableta. Recuerda que en aquella otra vida sacudida por el covid "me dolió la poca sensibilidad de algunas administraciones para con los centros de mayores" y ha subrayado en rojo las disparidades territoriales en la atención, que acaban generando diecisiete sistemas que son a menudo demasiado diferentes. "El problema siempre acaba siendo el desarrollo que se hace en cada autonomía", anota, pero esa disonancia no es sólo "una cuestión autonómica. También hay que tratar de resolver ese problema desde la legislación nacional", y mirarse en las buenas prácticas de cada administración regional… Puede que el asunto sea esencialmente de escucha, remata. "Partimos de un problema tremendo cuando tenemos un gobierno que no escucha. Y eso es sencillo y barato".