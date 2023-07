Por qué la rampa por la que despegó Asturias (la de Pajares) puede ser de la humanidad

El Patrimonio Mundial, conocido como Patrimonio de la Humanidad, es el título conferido por Unesco a sitios específicos del planeta (bosque, montaña, lago, laguna, cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico, ruta cultural, paisaje cultural o ciudad) propuestos y confirmados para su inclusión en la lista mantenida por el programa Patrimonio Mundial. Lo administra el Comité del Patrimonio Mundial, compuesto por 21 Estados miembros elegidos por la Asamblea General de Estados Miembros por un periodo determinado.

El objetivo del programa es catalogar, preservar y dar a conocer sitios de importancia cultural o natural excepcional para la herencia común de la humanidad. Bajo ciertas condiciones, los sitios mencionados pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la conservación del Patrimonio mundial. Fue fundado por la Convención para la cooperación internacional en la protección de la herencia cultural y natural de la humanidad, que posteriormente fue adoptada por la conferencia general de la Unesco el 16 de noviembre de 1972 y 193 estados miembros han ratificado la convención.

España posee uno de los corpus más importantes y numerosos en la Lista del Patrimonio Mundial: 49 bienes vinculados al patrimonio natural, mixto y cultural, de los que tres se ubican total o parcialmente en Asturias: la Cueva de Altamira y el Arte Rupestre Paleolítico del Norte de España (inclusión en 1985 y 2008), los Monumentos de Oviedo y del Reino de Asturias (inclusión en 1985 y 1998), y los Caminos de Santiago de Compostela: Camino Francés y Caminos del Norte de España (inclusión en 1993 y 2015). En una segunda lista, la Lista Indicativa, antesala de nuevos candidatos, España tiene 31 elementos.

La nómina de ferrocarriles patrimonio de la humanidad es:

Ferrocarril de Semmering, en Austria (Declarada en 1998, primera incluida en la UNESCO). Ferrocarril de Darjeeling del Himalaya, en la India (declarada en 1999 y ampliada a las líneas de Nilgiri, 2005 y Kalka-Shimia en 2008). Ferrocarril Rético en el paisaje de los ríos Albula y Bernina, Suiza (Declarada en 2008). Ferrocarril transiraní, Irán (Incluido en la Lista en 2021).

Todos están en servicio.

Para las declaraciones de los 4 trazados ferroviarios patrimonio mundial se ha tenido en cuenta:

Comparten trazados de grandes dificultades técnicas a través de áreas montañosas

Fueron aportaciones notables a la evolución de la ingeniería civil.

Aportaron accesibilidad vinculada y transformación al desarrollo socioeconómico de enclaves geográficos asilados hasta entonces.

Siguen en funcionamiento.

En algunos casos conectan enclaves montañosos y mar.

Alguno dispone de tren turístico.

Son ejemplos de armonía entre naturaleza, arquitectura e ingeniería civil.

Tienen unas longitudes medias entre 40 y 75 kilómetros.

En los próximos meses entrará en servicio la nueva variante de Pajares, una de las obras civiles de mayor enjundia y complejidad técnica en España en las últimas décadas. En paralelo, se planteará el debate de qué hacer con la obra ya existente, la histórica rampa de Pajares que ha permitido la comunicación ferroviaria entre Asturias y la Meseta durante más de 100 años.

Las infraestructuras de transporte son caras. Es complicado construirlas y mantenerlas, ocupan un espacio en el territorio que no puede destinarse a otros usos y producen cicatrices en los ecosistemas. Sin embargo, son fundamentales para el movimiento de mercancías y personas. El desarrollo de las redes de transporte permitió pasar del nomadismo al sedentarismo y son inherentes a la idea de civilización.

Heidegger hablaba del puente como elemento clave del estar en el mundo en su célebre conferencia "Construir, habitar, pensar" como símbolo de las redes de comunicación entre lugares, y por extensión, de la propia presencia del hombre en un lugar.

Las vías de comunicación representan a la sociedad que las hace: son resultado de una necesidad, de un estado de la técnica y de una concepción del territorio y del paisaje.

Cuando se vuelven obsoletas caben varias opciones: revertir el territorio a su estado previo, transformar la infraestructura existente para un nuevo uso o mantenerla para que siga prestando servicio, con menor actividad o usuarios. Las carreteras que pierden usuarios por la aparición de otra nueva, siguen prestando servicio y son fundamentales para llegar a determinadas zonas.

En España, como en otros países, se ha optado con frecuencia por transformar las líneas ferroviarias obsoletas en sendas peatonales o ciclistas; sus características geométricas y los espacios territoriales que atraviesan son una plataforma fabulosa para su reutilización. Hace décadas se puso en marcha el programa de Vías Verdes, de aparente éxito. En Asturias hay notables ejemplos.

La transformación de una línea ferroviaria en una vía verde implica una formidable transformación conceptual. La infraestructura (puentes, túneles, terraplenes, muros, drenaje…) se mantiene, pero la superestructura (traviesas, raíles, balasto, aparatos de vía…) desaparece; muchas de las estaciones se cierran y elementos accesorios (depósitos, toperas, señales…) se desmantelan.

La huella territorial queda desvirtuada, pues los puentes y túneles aparecen sobredimensionados, la inclinación de las rampas y los movimientos de tierra realizados para permitir el movimiento ferroviario son desproporcionados para dar servicio a una senda peatonal y ciclista, y el encaje de la traza en el lugar pierde su sentido.

El paisaje queda desvirtuado. Se pierden las huellas de la infraestructura original, desaparecen la justificación de las decisiones de proyecto, la historia asociada a la sociedad que planificó y construyó la línea, etcétera. Se borra la pátina que el ferrocarril supuso para el territorio y desaparece el paisaje cultural actual.

Este paisaje cultural vinculado con la ingeniería tuvo su origen en la búsqueda de una solución terrestre a la salida de las producciones minera e industrial en la segunda mitad del siglo XIX en Asturias, a través de un ferrocarril que salvase la Cordillera Cantábrica y conectase la nutrida red de ferrocarriles del interior de Asturias con la red general.

Se construyó entre 1874 y 1884. Son 42,7 kilómetros. Su altitud más elevada, el punto intermedio del túnel de La Perruca, son 1.270 metros y coincide con la divisoria regional. Sus 6 estaciones indican que el tramo discurre por enclaves territoriales con cierto asentamiento poblacional. Tiene 61 túneles, y150 pontones y puentes, metálicos y de fábrica.

Entre los puentes destaca por su longitud el viaducto de Parana, de 3 vanos, construido en hierro y en curva, de 130 metros de longitud

El aumento de la carga transportada por los trenes propiciado por la aportación tecnológica de mayor potencia tractora en las locomotoras obligó a reforzar el "paso" por el valle de Parana empedrando el viaducto, lo que propició la desaparición de esta joya de la corona de la ingeniería española del hierro.

El número de túneles aumentó a 63, cuatro de ellos artificiales para proteger la circulación de trenes de los desprendimientos rocosos y de los aludes de nieve en invierno.

De los 42 kilómetros, 25 son subterráneos; más del 60% de la longitud del tramo. Seis túneles superan los mil metros. El más largo, el de la Perruca, (3.072 metros) se perforó manualmente en mayo de 1883 con ayuda de perforadoras de aire comprimido como las usadas en la excavación del túnel del San Gotardo, en Suiza. Fue récord español de longitud. Según Trevor Rowe, destacado aficionado al ferrocarril y fotógrafo ferroviario de Gran Bretaña, aún en 1970 la vía férrea de Pajares era uno de los pasos montañosos más difíciles de Europa. Las obras se consideran hoy una de las de ingeniería más importantes en España durante el siglo XIX.

Un rasgo identificador de la importante condición de la ingeniería empleada es la presencia -a través de su empresa de construcción de ferrocarriles y otras construcciones metálicas- de Gustave Eiffel.

No es desdeñable la condición de documento histórico que encierra esta infraestructura ferroviaria en el devenir económico y social de Asturias y del resto de España.

En la segunda mitad del siglo XIX, Asturias irrumpe en el desarrollo industrial del país, liderando la minería del carbón y la siderurgia durante décadas. Ello exigió la urgencia de disponer de un transporte de gran volumen y capacidad que diera salida a esas producciones lo que se planteó inicialmente por la Carretera Carbonera y posteriormente con el Ferrocarril de Langreo y la salida hacia el puerto de El Musel en Gijón.

Esa solución estaba condicionada por el modo de transporte y su logística y plazos en el desplazamiento y eso obligó a planificar un ferrocarril a través del valle de Valgrande, en un itinerario que arrancaría por Asturias en Puente de los Fierros y terminaría en Busdongo, León. Algunos expertos indican que, "sensu estricto", la rampa arrancaría en Ujo al estimar que la rampa "baja" hasta ese punto.

La construcción fue promovida por el sistema de concesión pública a la Compañía del Noroeste de España, posteriormente rescindida y asignada a "las Sociedades Reunidas de París" representadas por el banquero francés Armand Denon. La titularidad cambió a favor de la Compañía del Ferrocarril de Asturias, Galicia y León en 1880.

Durante la construcción la compañía adjudicataria pretendió modificar el trazado y aumentar su pendiente. Una propuesta regional con el apoyo del diputado en Cortes, de origen asturiano, Rafael María de Labra, lo bloqueó y la manifestación del 27 de junio de 1880 en Oviedo con 2.000 asistentes exhibió la oposición social y consagró el nombre de la Plaza de la Escandalera por el tumulto del acto.

¿Se puede incluir la rampa en la Lista UNESCO? Sin duda.

La rampa de Pajares aporta elementos o parámetros patrimoniales similares a los apuntados y es el único itinerario histórico ferroviario español que permanece en la totalidad de su trazado y con una infraestructura original

Es necesario proteger la línea ferroviaria con todos sus elementos, infraestructura y superestructura. Más allá de las figuras existentes en la legislación española o asturiana (Bien de Interés Cultural , Inventario del patrimonio cultural de Asturias, etcétera), cabe incorporarla a la lista de patrimonio mundial que incorpora elementos de diverso tipo y carácter de todo el mundo.

Deseo poner en valor y sumarme a la iniciativa de formación de la Plataforma de Salvaguarda de la rampa de Pajares, llevada a efecto en 2017 que, formada por un grupo de particulares con fines altruistas e independientes, incorporó entre sus objetivos la preservación del trazado ferroviario, al reconocer su gran valor patrimonial.

Liderada como portavoz por el ingeniero industrial Francisco Valle pretende convocar a la sociedad civil de las dos regiones para que apoye la divulgación e impulso a la candidatura del patrimonio mundial y estimule a los responsables de las administraciones públicas competentes a que asuman la responsabilidad de su preservación y gestión sostenible.

Una idea de interés podría estar en la condición de ser banco de pruebas para las compañías fabricantes de equipos de ferrocarril o itinerario de un tren turístico entre otras posibilidades.

En clave de mantenimiento y financiación de las tareas de conservación no debe desdeñarse asignar la rampa de Pajares al Programa del 2% Cultural vinculando las obras de la Variante y las de la rampa, al cumplirse estrictamente los requisitos de aplicación de ese Programa: atenuar el impacto en el ecosistema en el que se desarrolla una determinada obra asignando el 2% de su coste a tareas de compensación del patrimonio natural, ecológico o cultural

Desde el enfoque de la sostenibilidad, la industrialización inclusiva y sostenible, junto con la innovación y la infraestructura, pueden dar rienda suelta a las fuerzas económicas dinámicas y competitivas que generan el empleo y los ingresos. Estas desempeñan un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías, facilitar el comercio internacional y permitir el uso eficiente de los recursos.

Estas ideas emergen de la Agenda 2030 y de la necesidad de reutilizar las infraestructuras existentes dándoles nueva vida y aportando vectores de desarrollo.

Tras la larga espera de 25 años la apertura de la variante de Pajares es una buena noticia para Castilla y León y Asturias, aunque introduce incertidumbre respecto al futuro de la rampa de Pajares. Los responsables del Gobierno de España con competencias en el asunto se han apresurado a opinar que su mantenimiento, más allá de la operación ferroviaria ordinaria, es inviable y costosísimo.

Las manifestaciones del Gobierno de Asturias no pasan de una gran prudencia sobre las expectativas de conservación y mantenimiento de determinados usos que propiciarían su rentabilidad social. Da la impresión de que la principal responsabilidad no les compete y no parecen dispuestos a liderar una reivindicación desde la sociedad y la ciudadanía de Asturias.

Las tentaciones de desmontar esa infraestructura ferroviaria histórica están muy presentes y todo más se habla de convertirla en una senda verde. Conviene reiterar la responsabilidad de la sociedad civil de ambas regiones y convocarla, como en 1880, a asumir una actitud proactiva en defensa de este bien patrimonial de gran relevancia.