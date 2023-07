La patronal pide al Principado que "no dé un paso atrás" en defensa de su ley ambiental

Saber que el Gobierno de España tiene dudas sobre el encaje legal de quince artículos de la ley de calidad ambiental del Principado puso ayer "en alerta al mundo empresarial". La frase de Carlos Paniceres, presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, también sirve si se cambia "empresarial" por "político". Él quiso transmitir al sector una "tranquilidad" guiada por su confianza en que las "discrepancias" legales no afectarán al fondo de la norma y por la esperanza de que el Ejecutivo regional "defenderá nuestra posición" y por extensión el contenido de la norma en el grupo de trabajo bilateral que tratará de resolver las diferencias que ha explicitado Moncloa. La postura coincide con la del resto de las organizaciones empresariales asturianas, sobre todo con la de la patronal FADE y con su petición de que el Gobierno "no dé un paso atrás" en la defensa de la norma. También se acerca a la del PSOE y el Principado cuando quitan hierro al conflicto de legalidad.

No hay tanta unanimidad ni tanta confianza en la vertiente política de un conflicto que afecta a una de las normas más cuestionadas por IU durante la legislatura pasada y que se sustancia justo cuando la coalición negocia con el PSOE su entrada en el Gobierno regional y sigue pidiendo que se modifique, precisamente, esta ley que nació en marzo para agilizar la burocracia y evitar trabas de tramitación ambiental que pudieran desincentivar la actividad empresarial en Asturias.

El Gobierno de España duda de la legalidad de quince de sus artículos –entre ellos algunos de los que regulan la polémica declaración responsable como vía para aligerar trámites ambientales– y abrirá una negociación con el Principado que tiene de plazo hasta enero –nueve meses después de la publicación de la ley en el BOE– para alcanzar un acuerdo. Sin él, el peor de los escenarios podría abocar a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.

De momento, el anuncio de la apertura de la comisión de coordinación Estado-Principado coincide y se solapa de modo muy significativo con la negociación para la formación del futuro Ejecutivo regional. IU, ariete principal de la oposición contra la norma ambiental que Juan Cofiño pilotó en su etapa como vicepresidente del Principado, ve apuntalada su "credibilidad". "Estando en un proceso de negociación del Gobierno, cualquier valoración debe hacerse en el seno de la comisión negociadora", dijo. Dicho eso, sin embargo, apostilla que "IU-Convocatoria por Asturias es hoy una fuerza tan cargada de responsabilidad como de credibilidad" en materia ambiental.

Fuentes del PSOE apuntalan, mientras tanto, la valoración que hizo el viernes el Principado y entienden que "los apartados en los que el Estado ha encontrado discrepancias no afectan a cuestiones de fondo o esenciales de la norma, sino a aspectos de estricta interpretación jurídica, que se aclararán una vez que se constituya el grupo de trabajo que analizará esta cuestión en el marco de la comisión bilateral". Entre tanto, el Gobierno regional tiene en marcha desde mediados de junio el proceso de recepción de propuestas de cara a elaborar el reglamento que desarrollará la ley ambiental.

En otras zonas del espectro político asturiano, mientras tanto, el PP –que votó a favor de la ley– interpreta como un mal augurio esta controversia con la que "empezamos a pagar el precio del pacto de la izquierda incluso antes de cerrarlo". Para el diputado Pablo González, "una ley que avanzó aspectos positivos, tendentes a hacer la vida más fácil a muchos asturianos, ahora se quiere poner en entredicho por intereses meramente partidistas del PSOE".

La portavoz de Vox, Carolina López, precisa que sus discrepancias "son de fondo, no de forma", y que su grupo ya objetó en su día contra "esta norma que prevé facilitar la tramitación para instalar molinos eólicos y más impuestos verdes y sin embargo no facilita ni agilizar la reindustrializacion de Asturias". Adrián Pumares (Foro) recuerda que en su día no respaldó la norma en la Junta, porque creía que podía perjudicar al sector pesquero y "PP y PSOE rechazaron nuestras enmiendas para corregirlo". Sí cree el diputado, no obstante, "que hay que avanzar en la utilización de la declaración responsable" y espera "que se resuelvan las discrepancias entre el Gobierno de Asturias y el de España".

En la zona empresarial, la línea de defensa se fortifica a partir de la convicción de María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), de que "el Gobierno central pone en cuestión el aspecto competencial, pero no el fondo de una norma que tiene todo el amparo de la legislación española y europea, por lo que confiamos en que la situación se resuelva lo antes posible y sin vulnerar su espíritu". Espera Calvo que el Principado "no dé ni un paso atrás en uno de los principales avances de la pasada legislatura, una ley que pretende facilitar la actividad económica sin desproteger el medio ambiente y que sigue la senda marcada por Europa de extender el uso de la declaración responsable para agilizar trámites". La patronal desearía incluso "más ambición" en el "despliegue" de la norma y que la administración fuera "más eficaz en su aplicación".

"En la dirección correcta"

En esa línea va también Paniceres en su cerrada defensa de una norma que "garantiza la seguridad jurídica de los promotores de grandes inversiones industriales". Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, confía asimismo en que "se solventen cuanto antes los puntos de incompatibilidad denunciados por el Gobierno de España" y considera además que "este escenario puede ser una buena oportunidad para solventar otros aspectos de la ley que son poco eficientes". Para su homólogo en la Cámara de Avilés, Daniel González, "la ley va en la dirección correcta y sus partes sustanciales no se modificarán. Ha ocurrido más veces con leyes anteriores. Que puedan introducirse modificaciones responde al modelo garantista que tenemos en España, y eso hay que verlo de manera positiva".