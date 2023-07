La Universidad de Oviedo ha hecho pública hoy la primera lista de estudiantes admitidos en grados con límite de plazas. Los alumnos admitidos deberán formalizar ahora su matrícula del 17 al 25 de julio. Aquellos estudiantes que no formalicen la matrícula dejarán la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. La institución académica recuerda la obligación de renovar la solicitud para la lista de espera para aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 17 al 25 de julio. El 27 de julio se publicará la segunda lista de admitidos y el 23 de agosto, la tercera adjudicación de plazas.

Las notas de corte de esta primera adjudicación son provisionales, ya que, a medida que queden plazas libres, se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera. En esta primera fase, los estudios de grado con nota de acceso más alta son: Medicina (13,300), el doble grado en Matemáticas y Física (13,264 Opción A y 13,284 Opción B) y Odontología (13,100). Notas de corte Universidad de Oviedo 2023-2024 Oferta Centro Plazas P.A.U. Mayores de 25 Grado en Ingeniería Informática del Software Escuela de Ingeniería Informática 135 10,603 7,875 Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 100 9,060 7,500 Grado en Biología Facultad de Biología 100 12,119 5,208 Grado en Enfermería Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 96 12,820 7,250 Grado en Filosofía Facultad de Filosofía y Letras 49 7,621 Grado en Física Facultad de Ciencias 55 12,634 Grado en Biotecnología Facultad de Biología 42 12,955 Grado en Fisioterapia Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 56 12,368 6,625 Grado en Marina E.S. de la Marina Civil 30 5,000 Grado en Ingeniería Mecánica Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 200 5,000 Grado en Enfermería (Facultad de Enfermería Gijón) Facultad de Enfermería de Gijón 75 12,646 7,458 Grado en Historia Facultad de Filosofía y Letras 93 5,182 Grado en Contabilidad y Finanzas Facultad de Economía y Empresa 95 5,000 Grado en Geografía y Ordenación del Territorio Facultad de Filosofía y Letras 28 5,000 Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos Escuela Politécnica de Mieres 25 5,000 Grado en Náutica y Transporte Marítimo E.S. de la Marina Civil 30 6,573 6,938 Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 110 5,000 Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 95 6,549 Grado en Ingeniería Civil Escuela Politécnica de Mieres 45 5,740 Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo 40 5,000 Grado en Lengua Española y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras 72 5,000 Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas Facultad de Filosofía y Letras 123 5,000 Grado en Educación Social (Facultad Padre Ossó) Facultad "Padre Ossó" 38 5,422 Grado en Maestro en Educación Infantil (Facultad Padre Ossó) Facultad "Padre Ossó" 57 8,000 Grado en Maestro en Educación Primaria (Facultad Padre Ossó) Facultad "Padre Ossó" 76 8,372 Grado en Logopedia Facultad de Psicología 28 11,114 5,000 Grado en Matemáticas Facultad de Ciencias 32 12,849 Grado en Medicina Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 162 13,300 5,708 Grado en Odontología Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 22 13,100 7,305 Grado en Pedagogía Fac. Formación del Profesorado y Educación 96 8,826 Grado en Psicología Facultad de Psicología 115 11,950 5,583 Grado en Terapia Ocupacional (Facultad Padre Ossó) Facultad "Padre Ossó" 57 9,367 7,660 Grado en Administración y Dirección de Empresas Facultad de Economía y Empresa 250 7,448 Grado en Comercio y Marketing Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos 182 8,020 5,625 Grado en Derecho Facultad de Derecho 320 5,434 5,833 Grado en Economía Facultad de Economía y Empresa 115 5,000 Grado en Gestión y Administración Pública (On line) Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos 35 5,000 7,958 Grado en Maestro en Educación Infantil (Facultad de Formación del Profesorado y Educación) Fac. Formación del Profesorado y Educación 133 9,682 5,083 Grado en Maestro en Educación Primaria (Facultad de Formación del Profesorado y Educación) Fac. Formación del Profesorado y Educación 198 10,204 5,792 Grado en Geología Facultad de Geología 40 7,574 Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos Facultad de Economía y Empresa 85 5,000 7,833 Grado en Trabajo Social Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos 90 6,016 5,630 Grado en Estudios Clásicos y Románicos Facultad de Filosofía y Letras 24 7,484 Grado en Estudios Ingleses Facultad de Filosofía y Letras 123 5,000 Grado en Turismo (Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales "Jovellanos") Fac. de Comercio, Turismo y CCSS Jovellanos 95 5,000 Grado en Historia del Arte Facultad de Filosofía y Letras 51 5,000 6,833 Grado en Historia y Ciencias de la Música Facultad de Filosofía y Letras 40 5,000 Grado en Química Facultad de Química 87 11,384 Grado en Ingeniería Eléctrica Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 60 5,000 Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 90 5,210 Grado en Ingeniería Química Industrial Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 8,157 PCEO Grado en Administración y Dirección de Empresas / Grado en Derecho Facultad de Derecho 115 11,528 PCEO Grado en Ingeniería Civil / Grado en Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos Escuela Politécnica de Mieres 23 5,000 Grado en Ingeniería Geomática Escuela Politécnica de Mieres 25 5,000 Grado en Ingeniería de Organización Industrial Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 50 11,162 Grado en Ingeniería Química Facultad de Química 47 10,984 PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción A Facultad de Ciencias 28 13,264 5,990 PCEO Grado en Matemáticas / Grado en Física. Opción B Facultad de Ciencias 28 13,284 Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 51 11,346 Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural Escuela Politécnica de Mieres 45 5,000 5,360 PCEO Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información / Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 5 12,950 PCEO Grado en Ingeniería Informática del Software / Grado en Matemáticas Escuela de Ingeniería Informática 10 13,348 PCEO Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación / Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón 5 13,050