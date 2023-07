"Todo es posible, excepto salvar la muerte"

Esther Llamazares Domingo (Oviedo, 1970) es aquí un claro ejemplo de que no siempre los políticos son políticamente correctos y huyen de todo aquello que creen que les restará votos. Pese a estar en campaña, la candidata del PP al Congreso de los Diputados admite, a su pesar, que fuma, un hábito hoy en día, como poco, maldito y que mucha gente tiene pero que muy poca confiesa o exhibe. Lo personal gana por goleada a lo profesional en sus respuestas del «Cuestionario Plus». Menos en la foto: Llamazares apuesta por una de la que guarda buenos recuerdos, en un hotel en Valencia, el día que la nombraron candidata.

–Su idea de la felicidad perfecta.

–Creo más bien en momentos felices.

–Su lema en la vida.

–Excepto salvar la muerte, todo es posible.

–Su frase o coletilla habitual, la que más dice cuando habla.

–Lógicamente...

–Su mayor miedo.

–Perder a un ser querido.

–Su mayor logro.

–Mi hijo.

–Su gran pesar.

–No me va a dar tiempo a hacer en la vida todo lo que me gustaría.

–Su vicio confesable.

–Lamentablemente soy fumadora.

–Su bien más preciado.

–Mi familia y mis amigos.

–Por qué mentiría.

–Miento muy mal.

–Si pudiera irse y desaparecer en algún lugar, ¿dónde sería?

–En Tolivia, en la zona de los Beyos, en el concejo de Ponga.

–¿A quién admira?

–A mi abuela, a mi madre y a mi suegra.

–¿Ha llegado en la vida a donde quería llegar?

–Aún no he llegado a ninguna parte, he cubierto etapas y espero que queden muchas.

–Su principal virtud.

–Soy humana.

–Su principal defecto.

–Soy obstinada.

–Lo que más valora en un hombre.

–La integridad.

–Lo que más valora en una mujer.

–La integridad.

–¿Qué espera de sus amigos?

–Que siempre sean amigos.

–¿Qué espera de su pareja?

–Amor, comprensión y fidelidad.

–¿Qué habito ajeno no soporta?

–La mentira.

–¿Cómo le gustaría morir?

–Sin enterarme.

–¿Dónde le gustaría vivir?

–Donde vivo y como vivo.

–Su héroe en la ficción.

–No tengo.

–Su héroe en la vida real.

–Mi abuela.

–Qué cree que es lo que más aprecian los demás (sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo) de su carácter.

–El tesón, la sensibilidad, la integridad y la lealtad.

–¿Qué cree que es lo que más detestan los demás de su carácter?

–La obstinación.