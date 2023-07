"El PP no es una derecha acobardada, es una izquierda camuflada"

El vicepresidente de Vox Javier Ortega Smith-Molina (Madrid, 1968), portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid e integrante de la candidatura que lidera Santiago Abascal a las elecciones generales, viajó Asturias el fin de semana pasado para arropar al candidato de su partido, José María Figaredo, visitando Cangas de Onís y las fiestas del Carmen de Somió (Gijón) y Candanal (Villaviciosa).

–¿A Asturias se viene para hacer campaña y se aprovecha para el ocio o se viene para el ocio y se aprovecha para hacer campaña?

–Ya me gustaría poder sacar tiempo para el ocio, pero es tan intensa la campaña en Asturias, tantos pueblos que visitar y tanta gente a la que conocer y saludar para contarles nuestra propuesta que mucho tiempo no da para el ocio. Sí es verdad que solo el hecho de pasear por los pueblos y ciudades de Asturias, disfrutar de playas tan estupendas como aquí en Gijón, aunque sea verlas desde el paseo marítimo, te cargas las pilas.

–¿Cuáles son los retos de Asturias a ojos de Vox?

–El primero, frenar el suicidio demográfico. La terrible despoblación en Asturias unido a un importantísimo envejecimiento. Es una de las regiones más envejecidas de Europa, donde desgraciadamente la población pensionista, pasiva, ha superado ya a la población trabajadora, activa, unido al éxodo permanente de la población joven está llevando a escribir un futuro muy incierto y preocupante para Asturias. Y para lograr que se asiente la población, hay que dar apoyo a la familia, por supuesto, apoyo a que los jóvenes tengan oportunidades para aumentar la natalidad, pero no menos importante es darles futuro, que tengan posibilidad de vivir y trabajar, poder comprarse una vivienda y tener un trabajo. La situación de industrialización que está sufriendo Asturias, como consecuencia de las políticas de la izquierda, es aterradora.

–Continúe...

–Lo digo con todo el respeto democrático, pero, ¿cómo puede haber un asturiano que todavía vote una opción de izquierdas? Ya han probado la medicina de la izquierda y lo que han conseguido es una pérdida de una quinta parte de la industria, una bajada de la facturación de un 10% de las industrias que han logrado sobrevivir. Todo esto es más paro, más pobreza, más desempleo y más problemas de inseguridad. Hay alguno que ha decidido arruinar el futuro de Asturias, porque si no hay población, no hay industria, no hay seguridad, ¿qué faltaba? Pues faltaba pegarle el golpe de gracia al mundo rural. Y aquí entramos en una situación terrible, con datos escalofriantes. En los últimos diez años se ha perdido el 50% de la producción agrícola, la mitad de los cotizantes y contribuyentes. Es una espiral terrible que ya la hemos tenido que ver en otras provincias.

–¿Qué solución plantean?

–Hay que pegar un golpe de timón de 180 grados. Hay que poner un cartel bien grande de "izquierda no, gracias" en Asturias. Y de nada me vale que venga una derechita acobardada que siga comprando las mismas políticas. Los asturianos, por desgracia, ya han podido comprobar lo que ha sido una Asturias con políticas de izquierdas y ha llegado la hora de que encuentren una opción política que desde el Congreso y el Senado les defienda frente a las políticas de izquierda.

–Pero los asturianos acaban de votar mayoritariamente a la izquierda en las autonómicas.

–Hay varios factores. Uno de ellos es la desinformación. Estos datos que le acabo de dar los desconoce la inmensa mayoría de los asturianos. Los medios de comunicación no hablan de esto. Si hubiera una prensa libre, si no se manipulara, pues habría muchos asturianos que despertarían. Segundo, y no menos importante, a todas las alternativas políticas que vamos de frente se nos intenta ocultar y se nos ponen las etiquetas de fascistas, ultras, antidemócratas. ¿Por qué no dejan que lleguemos a los asturianos a contarles lo que está pasando? Y, lo más importante, a darles alternativas. Queremos decirles que se pueden hacer políticas de apoyo a las familias para combatir la despoblación, reducir impuestos para que comprar vivienda en Asturias sea mucho más económica, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones, reducir la plusvalía hasta su supresión… Todo eso genera que Asturias se convierta en un atractivo, que se compre vivienda, que se pongan negocios y se creen puestos de trabajo para revertir la situación.

–Pero el PSOE sigue ganando.

–El porqué es siempre el mismo: la izquierda oculta la realidad, la manipula y oculta las alternativas. Pero cada vez hay más asturianos que, como lo sufren en sus carnes, se te acercan y te dicen que no volverán a votar a la izquierda porque ven que acaban con la caza, con el mundo rural, que les suben impuestos, les criminalizan e insultan por ser empresarios, que no hacen más que gastar en chiringuitos políticos el dinero que luego no hay para centros de salud en el mundo rural y hay muchos asturianos que empiezan a despertar. Es verdad que son demasiados años, demasiada propaganda y demasiado clientelismo, de muchas personas que viven del sistema político, pero esta situación se está revirtiendo.

–¿Qué harán con la protección del lobo si gobiernan?

–Queremos hacer compatible la protección de una especie como el lobo con el desarrollo ganadero en la España rural. Para eso hay que utilizar sentido común y no fanatismo climático ni animalista. El lobo debe vivir en zonas salvajes donde no afecte a poblaciones ganaderas. Debe sacarse de la lista de especies protegidas para llevar a cabo un control cinegético, no una caza arbitraria. Nadie dice eso, solo un control poblacional. Porque están causando un daño terrible a los ganaderos.

–¿Cuando hablaba de derechita cobarde se refería al PP?

–A la única que hay. Feijóo nos dice sin ningún empacho que está orgulloso de haber votado a Felipe González y que se encontraba más a gusto con Page, el corresponsal del PSOE en Castilla La Mancha, que con un partido como Vox. A Cuca Gamarra se lo he escuchado yo mismo en el Congreso. Pues retiro lo que he dicho, el PP no es una derecha acobardada, es una izquierda camuflada.

–Ustedes han pactado con el PP varios gobiernos autonómicos. ¿Cómo les sienta que después de firmar, el PP parece que reniegue de esos pactos?

–Nosotros tenemos un objetivo muy claro: a la izquierda ni agua. Si podemos evitar que la izquierda gobierne, ahí está nuestro voto. Y nuestra batalla es con el PP para que deje de heredar las políticas que deja la izquierda, porque cada vez que la pseudoderecha llega a un gobierno lo primero que hace es hacerlas suyas. Por ejemplo, las leyes de memoria histórica, las leyes trans, las leyes de ideología de género, los impuestos altos, los chiringuitos de la izquierda… Nosotros nos pasamos en una permanente batalla para que cada vez se vayan alejando más de esas políticas. Por eso es tan necesario que el 23 de julio entre Vox en el Gobierno de España. Un Feijóo con las manos libres es un Feijóo que no va a derogar la ley Trans, ni la de cambio climático, ni va a bajar los impuestos, ni va a acabar con los chiringuitos ideológicos, ni con las nefastas políticas de la Agenda 2030… Tienen una querencia hacia lo progre peligrosísima. Les encanta. Solo cuando está Vox se sienten forzados. A los votantes del PP les digo que aquello que les gusta del PP que coincide con Vox, la única manera en que lo verán cumplido será si Vox está en el gobierno. ¿Y por qué reniega el PP de esos pactos?

–Dígame usted.

–Porque son unos hipócritas, porque solo les importa el poder. Pero aquí no es una cuestión de lo que quiere el PP o Vox, aquí el problema es lo que necesita España, y España necesita echar a Sánchez y a sus socios y a sus políticas. Y solo hay una manera de hacer: o hacemos un gobierno de coalición o volvemos a tener a Sánchez y a sus secuaces todavía más radicales si se mantienen otros cuatro años.

–Antes no ha mencionado ni el aborto ni la eutanasia.

–Tenemos muy clara nuestra política en defensa de la vida. La vida es un derecho y se tiene que proteger desde su concepción en el seno materno hasta su muerte natural. En nosotros no va a haber otra cosa que defensa de la familia y la vida. La mayoría de sus votantes del PP quieren lo mismo, que no haya ni una sola mujer que se vea abocada a la terrible tragedia de abortar porque no haya tenido las ayudas familiares o sociales suficientes. Pero una cosa es cuando Vox tenga mayoría absoluta y otra cuando estás en un gobierno de coalición. Llegaremos hasta donde podamos siempre que nos dé la fuerza de los votos.

–La entrada de Vox en el gobierno de Gijón ha generado polémica.

–Es una alegría. Quiere decir que Vox lo está diciendo bien. Cuando los grupos separatistas, porque decir asturianista es lo mismo que catalanista, es decir, separatistas, o el feminismo más radical, las feminazis, se ponen nerviosos me encanta. Me preocuparía lo contrario.