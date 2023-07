El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que deniega la participación del sindicato CSIF en la junta rectora y el consejo del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales. El fallo respalda los argumentos de CC OO y UGT, bajo la premisa de que el Instituto no se limita al ámbito de las Administraciones Públicas, sino que abarca a todos los trabajadores y empresas del sector privado. El Alto Tribunal considera que no se violan los derechos fundamentales de CSIF al no contar con representación. La decisión del Supremo ratifica el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y se basa en los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y libertad sindical.