El candidato de Sumar Asturias, Rafael Cofiño, mantuvo ayer un encuentro con el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, al término del cual ensalzó el «papel decisivo» de los sindicatos de clase en la conquista de derechos sociales. Cofiño coincidió con Fernández Lanero en «los riesgos de una involución» si PP y Vox se hacen con el Gobierno. «La victoria de las derechas supone que no se va a generar empleo, supone que no se va a disminuir la precariedad, supone que no se van a aumentar las pensiones como se han aumentado hasta ahora», declaró el cabeza de lista de Sumar para el Congreso.

«Tenemos una clara candidata que es Yolanda Díaz que lo que ha planteado, y ha conseguido, es algo que se pensaba que era imposible en este país, que era avanzar en una reforma laboral», defendió también Cofiño. Y calificó como «pacto histórico entre agentes sociales, sindicatos y la patronal» la referida reforma. La modificación de la legislación laboral acometida por el Gobierno, con Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, «ha permitido firmar 88.000 contratos indefinidos solo en Asturias», dijo Rafael Cofiño. Y cifró en unas 41.600 personas los asturianos beneficiados por las subidas del salario mínimo. El líder ugetista Fernández Lanero destacó la buena sintonía con Cofiño en asuntos como la reforma laboral y la necesidad de continuar con cambios que, ahora, previno, pueden peligrar «si se atiende a los mensajes de derecha y ultraderecha».