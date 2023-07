"Confío mucho en la sociedad española para parar a una derecha cada vez más ultra"

Ha sido vicesecretaria general del PSOE y tras un paréntesis alejada de la política, por su embarazo de riesgo, Adriana Lastra (1979) vuelve para ser la cabeza de lista al Congreso y reforzar a la Federación Socialista Asturiana en el nuevo ciclo político, con la derecha en alza.

–¿Cómo vive su regreso a la primera línea de la política tras su maternidad?

–Como cualquier madre, con cierto desgarro cuando después de una temporada sin separarte de tu hijo te incorporas al trabajo. Llevo muy mal salir de casa por las mañanas, porque mi niño queda llorando porque su madre se va. Pero cuando vuelvo y me lo encuentro con esa sonrisa, los sinsabores del día se te pasan.

–Mandó un mensaje a Isabel Díaz Ayuso por la pérdida de su bebé. ¿Vuelve más templada a la política?

–Siempre he sido una persona cercana y solidaria con los problemas de la gente.

–¿Echó de menos esa cercanía y solidaridad cuando se apartó de la política por su embarazo?

–Dimití estando embarazada de cinco meses, porque el médico que nos ayudó a gestar a mi bebé me dijo que o me alejaba del estrés, de la ansiedad y del ritmo que yo llevaba o ponía en riesgo la vida de mi hijo. Y lo que me encontré fue a la derecha de este país, despiadada, que casi se alegraba de mi dimisión y que me deseaban no precisamente una pronta recuperación.

–¿Le dolió?

–Algo así no se puede asumir en democracia. Una cosa es criticar los proyectos políticos, pero nunca descender al ataque personal, a no tener humanidad. De la misma forma que le deseo una pronta recuperación a Isabel Díaz Ayuso y los mejores deseos a futuro en lo personal, también cuando dimitió Macarena Olona le envié un mensaje deseándole una pronta recuperación porque dijo que se iba por un problema de salud. Ojalá la derecha de este país hubiese hecho lo mismo conmigo.

–¿Ha estado Asturias en la agenda de Moncloa?

–Todos los días. Los hechos están ahí. Se duplicó la inversión en infraestructuras, la industria asturiana ha sido uno de los ejes para el Gobierno, hemos rescatado empresas como Duro Felguera, logramos un PERTE de descarbonización que da futuro a empresas como Arcelor y Fertiberia. A través del Ministerio de Defensa hemos dado viabilidad a Santa Bárbara. Nuestros ganaderos se benefician de una reforma de la PAC que por primera vez beneficia a la Cornisa Cantábrica. Modificamos las cuotas de la pesca, como la xarda.

–Comprometieron un estatuto electrointensivo para la industria, que acabó recurrido por el Gobierno de Adrián Barbón. ¿Quedó corto?

–Todo es mejorable, pero tenemos un estatuto electrointensivo. El compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez es absoluto y el sector está recibiendo más ayudas que nunca, frente a un PP que careció de política industrial y cuyas ayudas eran ridículas. El debate del estatuto electrointensivo significa que el Gobierno de Asturias, liderado por Adrián Barbón, reivindica ante Madrid aquello que Asturias necesita.

–¿Las ayudas a Arcelor y a Duro Felguera amortiguan ese mejorable estatuto electrointensivo?

–Sí, pero además estamos poniendo en marcha el hidrógeno verde, que es el futuro no solo de Asturias y España, sino de la Unión Europea. Forma parte de la lucha contra el cambio climático, ahora que estamos rodeados de negacionistas, y abaratará los costes energéticos de las empresas.

–Adrián Barbón ha atribuido la pérdida de alcaldías importantes del PSOE en las alas a la política del lobo de Teresa Ribera. ¿Comparte ese análisis?

–Es importante resolver este conflicto cuanto antes. El Gobierno asturiano ha llevado este asunto a los tribunales y el Ministerio de Transición Ecológica tiene que facilitar cuanto antes los permisos al Principado para desarrollar el plan de gestión del lobo, que era un buen modelo. Pero preocupan más otras cuestiones que el PP pone encima de la mesa.

–¿Cuáles?

–Feijóo quiere modificar del acuerdo sobre la Política Agraria Común, lo que significa volver a beneficiar a grandes terratenientes andaluces, como los Duques de Alba. La PAC ahora supone 26 millones de euros al año para las 9.000 explotaciones en Asturias, algo que nunca se había visto y está en riesgo. Como que Asturias siga libre de la tuberculosis bovina por la flexibilización del Gobierno de PP y Vox en Castilla y León, una auténtica barrabasada que puede perjudicar mucho a los ganaderos asturianos.

–En la anterior campaña dieron como fecha de apertura de la Variante de Pajares el año 2021 ¿Está decepcionada con el retraso?

–Me hubiera gustado que se abriera en la fecha que dimos, pero no estábamos preparados para enfrentarnos a una paralización de todo por el covid, ni a que subiera el precio de los materiales por la guerra y la inflación. Afortunadamente ya se abre la Variante en noviembre y supondrá una gran transformación para Asturias, pero los principales retrasos tienen un culpable. Cada vez que el PP gobernó en España retrasó la Variante porque Francisco Álvarez-Cascos estaba empeñado en que la industria asturiana no pudiera transportar sus mercancías por la Variante. Se va abrir y nuestra gran industria podrá reducir hasta un tercio el coste del transporte, lo que es una gran noticia para las empresas y, sobre todo, para sus trabajadores.

–En su paréntesis alejada de la política estalló la polémica de los trenes que no cabían los túneles. ¿Qué la pareció?

–Pues que se equivoca el que actúa, el PP nunca pudo tener una polémica así porque durante su gobierno licitó cero trenes para Asturias. Es verdad que se cometió un error, pero se subsanó y más, porque supone la renovación completa de la flota ferroviaria. El plan de cercanías supondrá una nueva movilidad para Asturias, hablamos de 1.500 millones de inversión.

–¿Cómo repercutirá Yolanda Díaz en el nuevo tablero político?

–Es una incógnita, tiene una buena imagen, presenta una buena gestión y está bien valorada. Pero en circunscripciones como Asturias el único voto que suma para parar a derecha depredadora es al PSOE.

–¿Cómo es posible que un PP roto hace año y medio haya remontado al gobierno de Pedro Sánchez?

–Los indicadores económicos son positivos, pero una derecha cada vez más ultra ha inflado un globo antisanchista en base a mentiras, descalificaciones, infamias e insidias y ahora nos toca desmontar todas estas cosas. Feijóo en el debate fue una máquina de mentir.

–¿Les dará tiempo para remontar?

–Espero que sí, confío mucho en la sociedad española.

–¿Le pasan factura al PSOE las excarcelaciones por la ley del «sí es sí»?

–La ley del «sí es sí» era necesaria y es una buena ley porque acompaña a las víctimas de agresiones sexuales desde el momento en que se produce la agresión, durante todo el proceso. Es verdad que hubo un error técnico y le pusimos remedio en cuanto el Tribunal Supremo unificó criterio.

–¿Penalizan al Gobierno en esta campaña los acuerdos con Bildu?

–Gobernamos en coalición con Unidas Podemos, pero hemos llegado a acuerdo con todas las fuerzas políticas, también con el PP. Hemos acordado con Bildu la subida del salario mínimo y una ley que blinda la revalorización de las pensiones con el IPC, que tuvo al PP en contra. En un arco de 350 diputados, para llegar a 176 hemos tenido que acordar con mucha gente. Me hubiera gustado acordar con el PP, pero se negó a pactar cualquier cosa relacionada con la calidad de vida de los españoles, hasta boicoteó la reforma laboral pactada con la patronal, incluso comprando diputados tránsfugas.

–¿A qué atribuye el ascenso de Vox en Asturias?

–El ascenso de la extrema derecha es un fenómeno global en Europa. Es importante que la gente vea que Vox pone en riesgo nuestros derechos y libertades. Es un proyecto político peligroso, por homófobo, machista y vuelve a los tiempos de la censura. ¿Cuándo pensamos que en Asturias se iba a prohibir cantar en asturiano o perseguir la libertad de expresión a los artistas? Eso es persecución política.

–PP y Vox han cerrado pactos y acuerdos en Valencia, Extremadura, Baleares. ¿Sería conveniente que en Asturias PSOE e IU Convocatoria se entiendan para dar estabilidad al Gobierno?

–Siempre he dicho que la izquierda tiene que entenderse. Las personas que tenemos una misma concepción de la realidad social y que defendemos a los trabajadores debemos dar estabilidad y solidez a los gobiernos, tanto municipales como autonómicos.

–Hacía bastante tiempo que las listas electorales de la FSA no generaban la controversia de esta vez. ¿Vienen tiempos complicados para la organización?

–La única controversia que he visto la sufrió el PP, donde militantes se han puesto a recoger firmas para exigir un congreso. Las listas de la FSA se aprobaron por unanimidad del comité autonómico y del comité federal, por lo tanto, la controversia está en el PP.