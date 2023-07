Llamativa protesta junto al complejo administrativo de Llamaquique. José Alonso, ganadero de Quirós, se plantó ayer ante la sede de varias consejerías del Principado en Oviedo, entre ellas la de Medio Rural y Cohesión Territorial, con el cadáver de una ternera de la explotación de su madre, Nieves García, "atacada el lunes por un oso". Según Alonso, el guarda forestal que fue a realizar la inspección afirmó que "no ve claro" que el animal haya sufrido el ataque de un plantígrado y atribuyó la muerte a "causas naturales", por lo que sus dueños no tendrían derecho a indemnización. Alonso se mostró indignado por esta decisión. "Exijo que miren como debe ser a la xata", afirmó. Además, respecto al trabajo desarrollado por la administración regional en su concejo, indicó que quiere "que se sepa el tipo de funcionariado que hay y su falta de competencia" en estos asuntos.

"No quieren dar partes de ataques de osos a ganado porque no les interesa que se sepa que el oso también mata", dijo el ganadero. "El Principado ni se dignó" a examinar el cadáver de la ternera, añadió. Alonso asegura encontrarse "muy cansado de estas jugarretas". "No es el primer ejemplar al que mata un animal salvaje", destacó. Además, según el ganadero, esta no es la primera xata víctima de un oso en Quirós, ya que otra de su explotación "fue herida hace veinte días" y "dos animales de un vecino" también fueron atacados por un plantígrado.

Ante esta situación, el ganadero exige "que el cadáver sea examinado por veterinarios" y dijo que, "si hace falta", irá a juicio "contra el Principado o contra quien sea". Este ganadero asegura que, la zona donde se encuentra su ganadería, "está llena de osos". "Aunque digan que no matan y que sólo comen frutos, también atacan al ganado", remató. El ganadero declaró que en la zona en la que se encuentra su ganadería "está llena de osos" y que él calcula que "habrá 40 ejemplares de esta especie". Con relación a este problema, el ganadero afirmó que este conflicto ya está presente y que, sino se remedia, será un "grave problema en el futuro", como ahora lo es el lobo.

Alonso afirmó que "si es necesario" se trasladará también hoy y en días sucesivos a Oviedo a continuar con sus reclamaciones. "No voy a parar, quiero que me escuchen", remató.