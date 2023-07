Un padre ovetense pide ser indemnizado por llevar un año sin ver a su hijo por carencias en los Juzgados

Denuncia pionera contra el Principado de un padre ovetense que lleva casi un año sin ver a su hijo por "falta de medios" en los juzgados asturianos. En concreto, el progenitor, que fue condenado por violencia de género por unos hechos ocurridos antes de 2019, espera desde el 3 de septiembre de 2022 a que el equipo psicosocial emita un informe que determine la conveniencia para el menor de fijar un régimen de visitas. El problema es la demora que acumula ese informe. "Es verdaderamente lamentable la situación que estoy viviendo, con un dolor terrible por no ver a mi hijo", expresa el afectado, que, desesperado, este mes presentó una reclamación administrativa contra la Consejería de Presidencia, organismo del que dependen los equipos psicosociales de los juzgados.

Se trata de una de las primeras denuncias presentadas en Asturias por este tema y su abogado, José Manuel Fernández González, está convencido de que ello abrirá la puerta a más reclamaciones. "No se trata de un caso único. Solo en el Juzgado de Violencia sobre la mujer de Oviedo hay decenas de afectados, por lo que en toda Asturias puede haber centenares de casos", resalta, a la vez que califica la situación de "intolerable", pues la falta de medios en los equipos psicosociales afecta a algo tan importante como son "las relaciones de padres con sus hijos". "No se puede entender que no exista dinero para algo tan esencial como esto y sí para subvencionar a asociaciones privadas", se queja.

El letrado deja claro que no entra en la condena de su cliente por violencia de género a su exmujer; únicamente se refiere a las medidas inmediatas que tomó el juez en su momento, consistentes en suspender el régimen de visitas y comunicación del padre a su hijo, hasta que se celebre un nuevo juicio para restablecer las relaciones paternofiliales. Sin embargo, la fijación de esa vista depende de la elaboración de un informe psicosocial, cuya emisión acumula una demora de más de diez meses.

En el escrito de reclamación, el ovetense y su defensa advierten que "las dilaciones de la justicia por carencia de medios están causando daños irreparables en las relaciones paternofiliales", como es este caso. La pareja se divorció en 2019 y entonces se acordó la guardia y custodia compartida del menor. Sin embargo, eso cambió el año pasado cuando el progenitor fue condenado como autor de un delito de violencia habitual sobre su exmujer por unos hechos que tuvieron lugar antes de 2019. Es decir, que los malos tratos se produjeron con anterioridad a que se acordase la guardia y custodia compartida del niño, de unos 10 años de edad. El régimen de visitas que a partir de ahora deberá tener el padre dependerá de lo que diga el equipo psicosocial del Juzgado de Violencia sobre la mujer de Oviedo, que se encuentra no obstante atascado desde hace ya tiempo.

"Estimamos que más allá de dos meses, en este tipo de asuntos carece de toda clase de disculpa mayor retraso y desde luego un retraso que se acerca a un año es intolerable", exponen en el escrito. En concreto, el padre ovetense lleva desde el 5 de agosto del pasado año sin ver a su pequeño. "Es difícil imaginar un daño más doloroso a un padre que no poder ver a su hijo por mal funcionamiento del sistema judicial", insisten en la reclamación presentada el pasado día 12 ante la Consejería de Presidencia. "No es posible –continúan– que haya dinero para múltiples asociaciones y entidades privadas, y que en una comunidad como Asturias, con casi un millón de habitantes, tenga solamente para Oviedo un equipo psicosocial con un psicólogo y una asistente social, con una carencia de medios absolutamente evidente e intolerable".

Por todo ello, el reclamante solicita que sea indemnizado por daños y perjuicios. Así, solicita 150 euros por cada día de retraso en la emisión del informe pericial, que daría paso a la resolución del asunto y a la reanudación de las relaciones paternofiliales. La cuantía acumulada hasta la fecha asciende a 37.800 euros, contando 252 días desde el 3 de septiembre de 2022 y descontando los dos meses iniciales.