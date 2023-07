El PP habla de "izquierda radical" y la patronal teme que IU sea "obstáculo" para la economía

Los cuatro partidos de la Junta ajenos al pacto anunciado ayer por el PSOE e IU se mostraron críticos –con distintos argumentos– con la consecución y el contenido del acuerdo. El PP y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) coincidieron en destacar que la presencia de que la coalición Convocatoria por Asturias –que incluye a IU– representa un "obstáculo" para "el desarrollo económico". Los empresarios ven con buenos ojos el impulso al Corredor Atlántico Noroeste y también a la ciencia y la innovación.

José Agustín Cuervas-Mons (PP)

"Barbón comienza mal. Dejar las competencias claves para el desarrollo económico de esta región a un partido de izquierda radical como es Izquierda Unida ni va a favorecer a la economía ni va a ser bueno para los asturianos. El PP había ofrecido de forma generosa ayuda parlamentaria para que Barbón tuviera oportunidades de gobernar con lo que quieren la mayoría de los asturianos, es decir, la suma de los votos de los diputados del PP y del PSOE que representa más del ochenta por ciento de la Cámara. Pero ha decidido inclinarse por pactar con un partido con muy poca representación que siempre ha aspirado a pisar moqueta. Entendemos que este pacto prolonga el modelo del sanchismo, que prácticamente en tres días va a desaparecer de España".

Carolina López (Vox)

"Estamos ante un pacto esperado. Al igual que ya hizo su mentor, Pedro Sánchez, Adrián Barbón se apoya ahora en una fuerza comunista como Convocatoria por Asturias, con el único fin de mantenerse en la poltrona otros cuatro años. Tenemos por desgracia cuatro años más de retroceso, porque las políticas del PSOE serán aún más radicales, extremistas y perjudiciales para los asturianos. Se unen dos partidos que han demostrado históricamente que sólo velan por sus intereses partidistas. Son socialistas y comunistas de lo ajeno pero conservadores de lo propio. En Vox seguiremos trabajando por lo que de verdad importa: la defensa y los intereses de los asturianos y los españoles".

Adrián Pumares (Foro)

"Considero que un acuerdo con Convocatoria por Asturias no es beneficioso para el conjunto de la sociedad asturiana. Me preocupan las competencias que asume Convocatoria. Conviene recordar que con sus tres diputados no garantizan la mayoría absoluta. Y el documento tiene más generalidades que concreciones".

Covadonga Tomé (Podemos)

"Barbón escoge un Gobierno innecesariamente débil, sin mayoría absoluta, en el contexto de una ola reaccionaria. Prefiere la puerta abierta al ejercicio de la geometría variable y apoyarse en Foro, socio de Vox. Y parece que Convocatoria está de acuerdo con este escenario. Es poco coherente con la apuesta estatal de formar parte conjunta de Sumar y reforzar el espacio electoral a la izquierda del PSOE, necesario para que el gobierno de coalición tenga verdadero sello progresista. Una coalición del PSOE y Convocatoria, para continuar con la línea de la pasada legislatura, nos condenará a cuatro años más de hibernación".

María Calvo (FADE)

"A falta de que se complete la información sobre la estructura y composición del Gobierno regional, creo que este preacuerdo tiene líneas que compartimos, como el impulso al Corredor Atlántico Noroeste, o a la ciencia y la innovación. También compartimos la importancia de la concertación social entre Gobierno, patronal y sindicatos como herramienta esencial de diálogo y estabilidad que necesita nuestra región. Sin embargo, nos preocupa la escasa referencia a la empresa que apreciamos en el documento remitido y algunas cuestiones como la aplicación de la Ley de Vivienda o las cargas ambientales a la empresa, que podrían suponer un obstáculo para la inversión y la actividad económica durante los próximos años".