Quedarse sin móvil causa estrés, ansiedad y depresión en los adolescentes, alerta un estudio

El miedo a quedarse sin móvil y desconectado de internet se asocia con el estrés, la ansiedad y la depresión en los adolescentes. Así lo demuestra el primer estudio longitudinal hecho en jóvenes de 11 a 17 años por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). El trabajo, liderado por el psicólogo Joaquín González Cabrera, granadino de nacimiento pero asturiano de adopción, demuestra que la nomofobia, algo así como la psicopatología del siglo XXI, porque es el temor a quedarse un tiempo sin acceso al smartphone (e internet), puede traer graves consecuencias para la adolescencia, una etapa ya de por sí compleja. La parte positiva es que estos riesgos se pueden evitar con mediación parental, buenas prácticas de los progenitores y espacios sin teléfonos. Sin estas pautas, advierte González Cabrera, "un niño con un móvil es como darle gasolina a un pirómano. Raro es el que no se quema".

El estudio, publicado en la revista "International Journal of Human–Computer Interaction", de máximo impacto en su área de conocimiento, analizó en 2021 el comportamiento nomofóbico de 2.000 adolescentes de la provincia de Valencia y comprobó –los resultados son potencialmente extrapolables al conjunto del país– que a los seis meses los jóvenes más "enganchados" a sus smartphones tenían mayores síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Todo ellos en niveles preocupantes. Porque, como aclara González Cabrera, asentado en Oviedo, "no se trata de patologizar la vida cotidiana, porque si no todos tendríamos nomofobia". "Y tampoco hay que confundirlo con una adicción", apunta.

La diferencia está en cuando esos niveles de ansiedad son elevados; cuando, en definitiva, salir de casa sin el móvil, no tener cobertura o quedarse sin batería se convierte en un grave problema. Con el añadido, remarca el experto e investigador principal del grupo de Ciberpsicología de la UNIR, de que "un adulto puede sentir ansiedad a estar sin el móvil por el trabajo, sin embargo, los niños hacen un uso de él principalmente recreativo y social". "Ser adolescente es una profesión de riesgo hoy en día y la nomofobia es añadir de forma gratuita e innecesaria otro problema más", afirma.

Como siempre se dice, el móvil es "una herramienta con enormes potencialidades", pero es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos a usarla bien. Dicho con otras palabras, y esto es lo positivo, la nomofobia se puede prevenir. "La tecnología no nos puede controlar, al revés, tenemos que controlarla nosotros a ella", destaca Joaquín González Cabrera. ¿Y qué deben hacer los padres para conseguirlo? La primera pauta que da el psicólogo es que la compra de un móvil a un menor tiene que estar "consensuada en casa; hay que evitar las injerencias externas". Por ejemplo, que un tío le compre al sobrino un teléfono por la Comunión sin consultarlo antes con los progenitores. Mal hecho. "Las familias deben elegir cuándo es el momento adecuado y muchas veces luchar contra la presión social. No existe una regla de que tenga que ser a los 14 años, porque puede que ese niño a los 12 o 13 ya sea suficientemente maduro para tenerlo", reflexiona. La realidad es que el teléfono llega cada vez primero a la vida de los niños. "Otra opción es que utilicen primero el móvil del papá o de la mamá y eso les sirve de entrenamiento previo, siempre que ello sirva para supervisar y enseñar su uso", apostilla el investigador.

El segundo consejo es que, en el momento en el que el smartphone llega a casa, hay sellar un contrato parental. Esto es establecer unas normas: cuándo se va a usar, para qué, en qué horas... Porque "el móvil no es inocuo, hay muchos fantasmas detrás", avisa Joaquín González Cabrera. Y el tercer y último consejo es que "los padres tienen que servir de ejemplo a sus hijos". "Si comemos con el móvil, si nos relacionamos con ellos teniendo constantemente el aparato en la mano... Entonces, normalizamos la situación", remata. En este trabajo participaron también Vanessa Caba, Juan Manuel Machimbarrena, Adoración Díaz, David Sevilla, Carlota Pérez.