Ya no hay más lugar para las cábalas. Los números están ahí después de que el pueblo asturiano haya hablado. Y lo hizo con una alta participación, del 71,13%, más de 12 puntos por encima de la de las anteriores elecciones generales de 2019 (58,12%). El resultado del combate electoral en el Principado de Asturias ha marcado una victoria, y con emocionante remontada exprés en el tramo final del escrutinio: parecía que el PSOE aguantaba en pie en el cuadrilátero pese a los embates del PP, pero en los últimos minutos del asalto final se llevaron la pelea los populares. No fue por KO, pero sí a los puntos: tres diputados para el PP, dos para el PSOE. Sumar y Vox, tercera y cuarta fuerza, se llevaron un diputado cada una.

El PP, partido más votado, obtuvo el 35,61% de sufragios (209.581), por delante del PSOE, que se quedó con el 34,37% de apoyos (202.280) en las urnas asturianas. En la pugna por el tercer puesto se situaban Sumar y Vox, las dos opciones más a la izquierda o a la derecha. La fuerza de Yolanda Díaz, que aglutina a IU entre su suma de siglas, logró el 14,87% (87.534 votos), resultado parecido al de 2019. Vox, por su parte, ha perdido apoyo, aunque mantiene el diputado que tenía por Asturias con el 12,48% de los sufragios emitidos (73.438) en la comunidad autónoma. No fue hasta que el escrutinio alcanzó el 80% que el PP logró pasar a un PSOE que se había mantenido toda la tarde-noche electoral en cabeza. La diferencia entre PP y PSOE es de 7.301 votos, a falta del voto emigrante, que será prácticamente imposible que cambie el resultado en escaños.

Los resultados de 2019, las últimas elecciones generales, dejaron como victorioso al PSOE, que obtuvo tres diputados por Asturias gracias a 184.062 votos (33,24%). Dos escaños sacó el PP, pero con 128.698 sufragios (23,24%). Y con un diputado se quedaron Unidas Podemos (el equivalente a Sumar ahora) y Vox. Casi sacaron ambas los mismos apoyos: 88.393 en el caso de Unidas Podemos (15,96%) y 88.052 (15,9%). En aquella ocasión, Ciudadanos se quedó fuera del reparto de escaños en el Principado al limitar su resultado a 36.852 votos (6,66%).

Con todo, el crecimiento ha sido espectacular en el caso del PP, 12 puntos por encima de 2019, lo suficiente para desbancar al PSOE, que también creció respecto a 2019, pero muy moderadamente, poco más de un punto. Algo que conjugado con la alta participación indica que ha habido movilización del electorado de los dos principales partidos. Los populares, por su parte, han conseguido engordar a base de la desaparición de Ciudadanos y de un pellizco de sufragios robado a Vox. El PSOE también se ha podido nutrir, aunque más ligeramente, de Cs. Sumar, por su parte, poco menos que ha repetido el porcentaje de votos de 2019 (solo un punto por debajo) y ha sido Vox el partido que sí ha notado la mordida que le ha pegado el PP, al pasar del 15,9 al 12,43%.

Los socialistas asturianos no han logrado repetir el guion de las autonómicas, en cuanto a que no consiguieron resistir y mantenerse en cabeza en un contexto sociopolítico que se marcaba como desfavorable para ellos. Todo indica que mientras que la candidatura autonómica de Adrián Barbón aguantó el tirón, aunque no sin sufrimiento al crecer notoriamente el PP de Asturias, en las generales ha habido un mayor desgaste socialista al trasladarse al tablero regional la disputa entre Pedro Sánchez y Albert Núñez Feijóo.

En las autonómicas del pasado 28 de mayo obtuvieron más apoyos los socialistas al mantenerse como la fuerza más votada: 190.392 (36.5%), por los 170.331 (32.65%) del PP. Este 23J se han dejado algo menos de dos puntos respecto a las votaciones regionales. Los populares, por contra, han crecido en porcentaje respecto a las autonómicas, en las que el PSOE llegó al 36,50% y el PP al 32,61%.