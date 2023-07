Esther Llamazares: "Hemos ganado porque no tomamos el pelo a los ciudadanos"

Con los deberes hechos en Asturias, pero con un resultado endemoniado a nivel nacional, los dirigentes del Partido Popular asturiano no quisieron realizar una valoración global de las elecciones generales hasta escuchar la que hacía Alberto Núñez Feijóo. Pasaban 23 minutos de la medianoche cuando, por fin, comparecieron. La cabeza de la lista regional, Esther Llamazares, elogió y secundó al líder regional: "Feijóo ha hecho algo increíble. Ha ganado claramente las elecciones, a pesar de la situación en la que nos ha puesto el señor Sánchez. España ha respondido firmemente y ha dicho que quiere un Gobierno del PP".

Siete años después, los populares han degustado una victoria electoral en Asturias. Pero las caras en el hotel ovetense en el que se reunieron eran más propias de un trago amargo. Los canapés se les atragantaron. Las expectativas que alentaban los sondeos difundidos al cierre de las urnas se fueron enfriando, y tuvieron que conformarse con el buen resultado regional, que se vio coronado a ultimísima hora con la consecución –al menos provisional– del tercer senador, el alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández Díaz, "Chami".

Tomó la palabra, de entrada, el secretario general del partido, Álvaro Queipo, quien destacó el éxito de Feijóo: "Una subida de 47 escaños que nos coloca como la fuerza preferida por los españoles y, por lo tanto, la que tiene todo el derecho del mundo a gobernar". Y remachó: "Vamos a gobernar".

El dirigente popular apeló al PSOE para pedirle, "que no bloquee el resultado de estas elecciones y nos permita gobernar en España". A juicio de Queipo, el político gallego "se ha ganado el derecho a ser el presidente de todos los españoles". En esta línea, reclamó que "se constituya cuanto antes un Gobierno que aporte estabilidad y tranquilidad a los españoles, y que ponga a Asturias en la agenda nacional de la que nunca debimos salir". A juicio de Queipo, el PP se "ha ganado el derecho a cambiar el futuro de nuestro país".

Diego Canga invoca la unidad regional del centro-derecha: «Cuando vamos juntos, ganamos»

El número dos del PP tuvo una mención "especial" para "la mejor candidata que podíamos tener, que ha hecho una labor titánica": Esther Llamazares. La política avilesina empezó su análisis por el espacio regional: "El Partido Popular de Asturias ha ganado claramente las elecciones por no tener discursos vacíos, por no tomar el pelo a los ciudadanos, por haber sido muy claros durante todos estos años. Los ciudadanos y las ciudadanas de esta tierra nuestra, de este país, están pidiendo moderación, sensatez, cordura, profesionalidad". Acerca del resultado global, Llamazares afirmó que "somos ese partido que representa a la gran mayoría de los españoles, y sabemos gobernar para los que nos han votado y para los que no".

Previamente había salido a la palestra el portavoz del PP en la Junta, Diego Canga, quien destacó que el PP "ha ganado holgadamente las elecciones generales aquí en Asturias". Y añadió que "eso confirma lo que ya sabíamos hace varias semanas: que Asturias es una región del centro de derecha, como lo demuestra el hecho de que casi el 60 por ciento de los asturianos vivimos en municipios gobernados por el centro-derecha". La victoria de ayer dio a Canga un argumento para su proyecto de reunificación: "El motivo por el que no ganamos las elecciones autonómicas es que fuimos divididos en varias formaciones. Cuando el centro de derecha se une en torno al PP, la población asturiana responde y ganamos, y hemos ganado holgadamente las elecciones generales".

Faltaron a la celebración la antigua líder del PP regional y nueva senadora, Teresa Mallada, y el también senador José Manuel Fernández. Otra exlideresa popular, Mercedes Fernández, expresó de manera efusiva –en forma de abrazo sostenido– su sintonía con Álvaro Queipo. Y, a la salida del hotel, un militante popular se despidió de otros compañeros con un mensaje que quizá sea un perfecto resumen del estado de ánimo de los populares:

–Suerte y al toro. ¿Qué vamos a hacer?