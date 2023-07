Tras el éxito rotundo del Boombastic Asturias, que consiguió reunir a gente de todas partes de España y contó con un aforo global de 250.000 personas, no es poca la gente que se ha quedado con ganas de más. Sobre todo aquellos que no pudieron asistir a este festival los pasados 20, 21 y 22 de julio. Para alivio de muchos, el verano en la región cuenta con la celebración de varios eventos más, con música de todos los estilos y lugares.

Tsunami-Xixón Fest

El que se encuentra más cercano es el Tsunami Xixón Fest. Está ubicado en el parque Hermanos Castro, muy cerca de la playa de San Lorenzo. Cuenta con artistas de música punk-rock, hardcore y metal que actuarán los días 27, 28 y 29 de julio. Esta quinta edición recoge a grupos como Desakatao (una banda local que pondrá punto y final a su carrera en este festival), No Fun At All, La M.O.D.A, The Hellacopters o Dropkick Murphys (un grupo originario de Boston, EE.UU).

Como buen festival, no todo se limita a la música, también habrá actividades, atracciones, puntos de comida y una zona de descanso dividida en parcelas de 3×2 metros para dos personas. Todavía quedan abonos generales a 74 euros y entradas de día que se mueven entre los 35 y 45 euros.

Además, habrá diferentes opciones para acceder al recinto en transporte público y al acabar los conciertos se pondrá un servicio de autobuses especial de refuerzo para la vuelta.

Prestoso Fest

Los días 3, 4 y 5 de agosto se podrá disfrutar en Gedrez, Cangas de Narcea este festival de música independiente. El cartel incluye artistas como Viuda, Aiko El Grupo, Melenas, Rodrigo Cuevas, Los Manises o La Costa Brava.

Además de disfrutar de música en directo y DJs, se podrán realizar actividades complementarias como visitas a museos o catas de vino. El abono general, que cuesta 75 euros (65 con carnet joven) incluye todos los conciertos y actividades realizados durante los tres días. Las entradas de día para el segundo y el tercero cuestan 50 euros y permiten el acceso al recinto y a los conciertos.

La Mar de Ruido

A pesar de que la edición de este año se ha tenido que acortar un día por falta de presupuesto, La Mar de Ruido regresa a Avilés para volver a vibrar con la mejor música rock del panorama nacional. El festival se celebrará los días 11 y 12 de agosto y contará con las actuaciones de Ñu, Ana Curra (considerada como la reina del punk en España), Carlos Varela (desde Cuba) y Larry Campbell (que formó parte de la banda Never Ending Tour de Bob Dylan de 1997 a 2004). Además, les acompañarán algunas de las bandas asturianas más importantes como Madera Rock, Juaco Vil y Los Percances, Wolffather y Winchester.

Este festival de rock es gratuito y se podrá disfrutar en el Parque del Muelle, cerca del centro Niemeyer.

Aquasella

Aquellos a los que les gusta la música electrónica también tienen su festival. El Aquasella celebra su edición número 26 en Arriondas los días 17, 18, 19 y 20 de agosto. El cartel está formado por más de 80 artistas que actuarán en tres escenarios. Entre ellos se encuentran Dexphase, I Hate Models, Fatima Hajji, Raven, Skryption o Richi Risco

Todos los abonos están agotados, incluidos los VIP y los de autocaravanas.

Como cada año, la gente podrá alojarse en la zona de descanso instalada en el recinto del festival, que permanecerá abierta desde el miércoles 16 de agosto a las 17:00h hasta el lunes 21 de agosto a las 12:00h de forma ininterrumpida.

Riverland

Para los más jóvenes y amantes de la música urbana, el Riverland Fest vuelve con su tercera edición al Valle de la Música en Arriondas los días 24, 25 y 26 de agosto. El festival este año recoge a artistas de la talla de Gloosito, Cruz Cafuné, Sticky M.A., Delaossa, C.R.O, Yung Beef o Kidd Keo, aunque todavía les quedan tres grandes artistas por revelar, uno por cada día que dura el evento.

Los abonos generales han volado y, aunque siguen disponibles, no queda mucho para que se agoten. Con la zona de descanso, glamping y buses oficiales del festival ocurre lo mismo, se están vendiendo las últimas plazas.

Si aún te lo estás pensando, aprovecha porque los abonos que quedan se están vendiendo por 74 euros y las entradas de día rondan los 34 y los 39 euros (precio que comparte también la entrada al camping).