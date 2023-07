El PSOE festeja "el freno en seco a la ola de involución" pese al sorpasso del PP

–No podemos ocultar lo evidente: estamos contentos.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, verbalizó lo que las caras y gestos de decenas de militantes habían dicho mucho antes en la sede de La Ería. La resistencia de Pedro Sánchez fue una victoria para los socialistas de la región. "Asturias ha dado un ejemplo. Los progresistas somos más", proclamó una Adriana Lastra exultante en una corta intervención, que introdujo Barbón. "La ola de la involución –dijo– ha sido frenada en seco por los electores de este país, que les han dicho ‘no’. No suman y tenemos la garantía de que PP y Vox no van a gobernar España. Y eso es gracias a la movilización de tanta gente progresista". Como la número uno al Congreso, el líder de la FSA insistió que en Asturias "hemos ganado claramente las elecciones", contando a Sumar.

Aunque Adriana Lastra y los suyos no se dejaron ver hasta el final en la sede de Oviedo, Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado, resumió, con una frase dirigida a un militante, el sentir general de los socialistas puertas para adentro: "Infinitamente mejor de lo esperado". Al menos en España, porque en Asturias no se repitió el efecto Barbón que hubo en las elecciones autonómicas. El PSOE sacó dos escaños frente a los tres del PP, o lo que es lo mismo, obtuvo asiento en el Congreso solo para Adriana Lastra y Roberto García Morís. Aun así, los dos supieron a tres y a victoria.

Cuando empezó la intervención de Pedro Sánchez en Madrid, en torno a las 23.45 horas, un grupo de afiliados entró en la sala de prensa para ver a su líder en pantalla grande. Hasta entonces, en el salón solo había periodistas. Se produjeron aplausos, se vieron caras de felicidad y se pronunció una palabra insistentemente: ¡Sí, sí, sí...! Y todos corearon "presidente, presidente" a la vez que lo hacían decenas de personas en la sede madrileña de Ferraz. En primera fila, en La Ería, estaban rostros conocidos como Roberto García Morís, número 2 al Congreso; María Fernández, cabeza de lista al Senado, o Lydia Espina, consejera en funciones de Educación. Acabó de hablar Sánchez y los técnicos de sonido de la Federación Socialista Asturiana (FSA) silenciaron la emisión en directo de Televisión Española y –casualidades o no– la intervención del líder de Vox, Santiago Abascal. A continuación, vino el fundido a negro y se pasó a la música. Sonó "Like a Rolling Stone", de Bod Dylan. Fue la canción elegida para recibir a las estrellas de la jornada electoral. Y llegaron.

Justo un minuto antes de las doce de la noche entraron por la puerta Adriana Lastra y Adrián Barbón junto a otros pesos pesados del PSOE asturiano, como Gimena Llamedo, Fernando Lastra, Alejandro Calvo, Marcelino Marcos Líndez, Iván Fernández... Y se produjo la euforia colectiva. El primero en tomar la palabra fue Barbón, quien afirmó: "Estamos contentos". Y explicó por qué: "Empezamos con una ola de involución que se llevó muchos gobiernos autonómicos (en las elecciones de mayo) y parecía que no había otro final que la victoria de esa ola. Esta misma mañana (por ayer) todavía nos decían que nos iban a sacar 40 diputados". Nada más lejos de la realidad y el presidente autonómico hizo su lectura. "La ola de involución ha sido frenada en seco por los electores de este país, que les han dicho que no", manifestó, para celebrar que "en Asturias hemos ganado claramente las elecciones (el bloque de PSOE y Sumar)". Y terminó: "Me siento profundamente orgulloso de la campaña desarrollada en Asturias".

Adriana Lastra acaparó el atril entre aplausos. "Gracias Pedro por la resistencia", declaró. La que fue vicepresidenta general del partido y mano derecha del presidente nacional señaló que la asturiana "es la mejor militancia", pues en esta campaña "se dejó hasta las pestañas". Lastra calificó de "atípica" esta campaña, en la que los socialistas "nos hemos tenido que sobreponer a una nueva encuesta cada mañana". Sin embargo, las urnas han hablado. Según Lastra, se ha demostrado que "el bloque de la involución y del retroceso" no ha sumado. "Asturias ha dado un ejemplo. Los progresistas somos más", manifestó. Pero avisó: "Con estas elecciones no acaba nada, sino que empieza todo otra vez. Vamos a seguir trabajando para defender los derechos de los trabajadores, mujeres, estudiantes, pensionistas...". Lo que vino después fue una fiesta con éxitos como "Nochentera", de Vicco.