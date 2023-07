Los empresarios reclaman "estabilidad" para impulsar la economía y un pacto de PSOE y PP

Los empresarios asturianos reclaman "estabilidad" tras el complejo equilibrio de fuerzas en el Congreso que ha salido tras las elecciones de este domingo. Tanto la patronal FADE (Federación Asturiana de Empresarios) como las Cámaras de Comercio reclaman un Gobierno "estable" que permita un clima de confianza para la actividad empresarial. Las Cámaras aportan un matiz al reclamar explícitamente un mayor entendimiento entre el PP y el PSOE para establecer consensos en las grandes materias. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras celebran el "freno a la extrema derecha" y reclaman conversaciones para conformar un nuevo gobierno de izquierdas en España.

La presidenta de FADE, María Calvo, confía en que se configure un gobierno estable "capaz de alcanzar consensos en los temas esenciales que afectan a la empresa y la sociedad". Calvo destaca como positivo "la confirmación del avance del bipartidismo y los partidos moderados" y que se haya producido un retroceso de "los extremismos en el panorama político nacional".

Pero la formación de Gobierno "no será una tarea sencilla", aunque la FADE espera que se produzca cuanto antes. "Nuestro anhelo es que esta legislatura proporcione, sobre todo, un marco más simple y estable, que brinde seguridad a las inversiones y fomente la actividad empresarial".

La patronal teme que la incertidumbre económica se prolongará durante la próxima legislatura: "Ante este escenario es fundamental contar con un entorno legislativo que permita desarrollar el potencial económico y social de España y Asturias".

La Cámara de Comercio de Oviedo emitió un comunicado institucional en el que destaca que "no cabe duda de que a la economía le conviene que haya un gobierno estable lo más pronto posible", aunque el resultado electoral no aventura que vaya a producirse con premura. "La inestabilidad no es buena y existen grandes retos que acometer y que no pueden tener un paréntesis largo" porque se corre el riesgo de "perder el ritmo que exige un mundo globalizado". Dado que "el bipartidismo ha vuelto de manera imperfecta", la Cámara de Comercio de Oviedo apunta que "quizás los tiempos próximos deberían ser de grandes consensos" entre PP y PSOE (que sumarían 258 diputados) en lugar de una política de bloques. "Respecto a Asturias se ha seguido en estas elecciones la tónica general de España" y confía en que "Asturias esté en la agenda del nuevo gobierno de manera prioritaria".

También el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, cree que los resultados del 23J son "una excelente oportunidad" para que PP y PSOE "activen toda su capacidad de diálogo entre ambos para constituir un gobierno que proporcione estabilidad económica y social, genere credibilidad internacional y refleje fortaleza de país".

El presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Daniel González, apunta que el resultado electoral "podría derivar en un bloqueo", lo que "desencadenaría una incertidumbre en el mundo económico". González considera que sería "óptimo promover pactos de estado entre los grandes partidos, para lo que sería necesario suavizar las posturas actuales de los dos bloques".

También al respecto se ha pronunciado la patronal del Metal, Femetal. Su presidente Antonio Fernández Escandón, cree que se necesita un gobierno que "garantice el desarrollo de los proyectos que dependen de fondos europeos" y "dé estabilidad ante los mercados internacionales, que es donde operan mayoritariamente las empresas del sector metal de Asturias".

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras consideran que el resultado electoral dibuja necesariamente un futuro gobierno en España de tinte progresista. Ambos sindicatos creen que "la sociedad española ha hablado muy claro" y que ha reclamado "detener el avance de la extrema derecha", por lo que piden que se inicie un diálogo para "conformar un nuevo gobierno progresista".

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, considera que la "barrera" al avance de la extrema derecha evita la implantación de políticas que supondrían "un retroceso al siglo pasado, a la época más oscura de España". Por eso, Lanero cree que los diputados "tienen ahora la obligación de llegar a acuerdos" para conformar un nuevo Ejecutivo que, según el dirigente sindical, deberá "asentar y profundizar" en las políticas y el avance de derechos logrados en los últimos años.

Por parte de Comisiones Obreras de Asturias, Ana María Rodríguez (responsable de Política Institucional), ha destacado que el resultado electoral "devuelve la esperanza" alejando "el riesgo de involución". Pero dada la actual situación "resulta imprescindible dar certezas", por lo que ha pedido "altura de miras y diálogo para seguir en la senda de un Gobierno progresista de la izquierda plural que avance en derechos".