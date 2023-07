Los resultados de las elecciones generales del pasado domingo han dejado una sensación de sorpresa e incertidumbre entre los politólogos y sociólogos reunidos ayer en el Club Prensa Asturiana, para realizar el análisis postelectoral que habitualmente acoge el foro cultural del periódico tras la celebración de comicios.

Esta vez los sondeos volvieron a fallar, y de manera especialmente llamativa en lo que respecta al PSOE, con unos resultados mucho mejores de los esperados. El descenso de votos del PP, en relación con los sondeos, viene dado por detalles como la negativa de Núñez Feijóo a acudir al último debate televisivo, o la falta de claridad sobre un posible pacto con Vox.

Así lo señaló el sociólogo Óscar Rodríguez Buznego, para quien resulta muy improbable que el PP, con 136 escaños en el Congreso, frente a los 122 del PSOE, pueda formar gobierno, atendiendo al panorama actual. "Tal vez sea el momento de explorar ese gran acuerdo entre los dos grandes partidos, aunque lo cierto es que no sólo lo rechazan los dirigentes, sino también los votantes", recalcó el profesor. "A los dos grandes líderes les corresponde buscar la gobernabilidad; es el momento de dejar atrás la campaña electoral y de hablar de España y de los españoles, que para eso han sido elegidos en las urnas, ese es el gran problema que tienen el PP y el PSOE", remarcó la politóloga y periodista Laura Pérez Macho.

Para Hans van der Broek, profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo, "a la hora de votar ha pesado de forma decisiva el miedo a una entrada de Vox en el gobierno. Vox ha conseguido cabrear y asustar a mucha gente. Esas ganas de provocar, ese intento de dejar su impronta se ha vuelto en su contra", señaló el analista, originario de Holanda, y especialmente interesado en estudiar los movimientos de la derecha en Europa. "Eso a lo que llamamos ultraderecha es algo muy heterogéneo; es sobre todo gente que está muy harta de ver el funcionamiento de la democracia y que llega a seguir a líedes con tintes autoritarios", afirmó. "De las entrevistas que hice a gente de Vox nadie estaba en contra de la igualdad", aseguró.

El impacto de la campaña en el voto también ha sido significativo en esta ocasión, tal como pusieron de relieve los participantes en la mesa, moderados por la socióloga y antropóloga Rocío Pérez Gañán, profesora de la Universidad de Oviedo. "La campaña ha sido decisiva y ha decantado muchas decisiones entre un alto porcentaje de indecisos", sentenció Laura Pérez Macho. "Estas elecciones pueden marcar una nueva etapa en el sistema de partidos, configurado en dos grandes bloques", añadió. "Vox se queda en un nivel de voto medio- bajo y está claro que no se ha abierto la compuerta de votos entre ambos bloques. No se ha producido trasvase de votos de la izquierda a la derecha", indicó la politóloga, que insistió en la necesidad de que los partidos lleven a cabo una política institucional. "De una u otra manera lo que ha sucedido ayer va a tener consecuencias en nuestras vidas. El lenguaje político se está contaminando un poco del lenguaje de la prensa deportiva. Todo es grandioso. Usamos términos que exageran la realidad", reflexionó Rodríguez Buznego. "No sabemos si los dirigentes del PSOE están sorprendidos. El comportamiento del votante socialista merece un análisis parte", recalcó.

El profesor descarta la posibilidad de que el PP gobierne, a la vista de las posiciones adoptadas por el resto de los partidos. "Otras dos opciones serían una: coalición encabezada por el PSOE que depende de Junts, ya que el esto de los partidos ya se han manifestado a favor de reeditar la coalición y Sánchez ya se mostró optimista al respecto". Si se da esa hipótesis será la primera vez que en España gobierne el partido que no ha ganado y que también perdió las pasadas municipales de mayo, frente al PP, que gobierna en un buen número de comunidades y tiene mayoría absoluta en el Senado.

"Si el gobierno depende de los partidos independentistas todo girará en torno a los asuntos de Cataluña y el Pais Vasco", vaticinó Rodríguez Buznego. "Igual es el momento de que el PP y el PSOE establezcan un puente y puedan por lo menos conversar", dijo van der Broek, quien recordó que lo que es tan raro en España, en Europa es habitual con coaliciones a la orden del día. Al acto acudió el diputado electo y jefe de Campaña del PP, Silverio Argüelles, que conversó con Jacobo Blanco, presidente del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Asturias.