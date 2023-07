La teoría que atribuye el “aumento” de ataques de lobos a una mala gestión del Principado

El lobo, su gestión y los daños que causa en la ganadería han sido uno de los hilos argumentales del malestar en el medio rural y, también, el argumentario político de la derecha para cuestionar la inclusión de la especie en el catálogo de especies protegidas. Pero Roberto Hartasánchez, del FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes, una ong con cuarenta años de actividad) mantiene una tesis que cuestiona el relato de que un supuesto aumento de la población de lobos motive un incremento de los ataques a animales domésticos. Considera que buena parte de esos ataques se deben a lobos heridos por el programa de radiomarcaje del Principado que, cree, se desarrolla de manera inadecuada. Por eso, esta mañana mantuvo una reunión con el secretario de Medio Ambiente del Ministerio de Transición Ecológica, el asturiano Hugo Morán, al que le ha trasladado información sobre lobos heridos que ha detectado el FAPAS. Hartasánchez ha pedido al Ministerio que suspenda el programa de marcaje del Principado (que financia la administración central) y no descarta acudir a los tribunales.

“Llevamos cuatro años analizando lo que sucede y esto ya pasa a mayores”, señala Hartasánchez, quien considera que “el uso político que se lleva a cabo sobre esta especie no tiene nada que ver con la ecología”. A su parecer, “no hay una superpoblación de lobos ni se ha producido un incremento de daños que genere alarma social”, sino que se amplifican incidentes “que siempre se han producido” por la confluencia de redes sociales y teléfonos móviles. “Cientos de daños reales, que históricamente han sucedido, ahora se ven como excepcionales”, asegura.

Pero a veces el remedio a un supuesto problema puede acabar generándolo. Eso es lo que sostiene el FAPAS, que considera que “el plan de gestión del Principado, basado en la captura y geolocalización de ejemplares a nivel familiar” puede acabar ocasionando que lobos heridos busquen alimento fácil atacando ganado y acercándose a núcleos de población.

“El trampeo para el marcaje, iniciado en 2019, está asociado a una captura de lobos irregular, que hace que muchos queden heridos, creando una distorsión de lo que realmente sucede”, señala Hartasánchez.

Lobos con patas rotas, con cables en el cuello causados por sistemas de captura presuntamente científicos han sido detectados por las cámaras del FAPAS. “A lo largo de estos años hemos tenido un montón de lobos en estado físico lamentable que son el origen de la intensidad de ataques a ganado doméstico y el aumento de la alarma social”, dice Hartasánchez. Cree el FAPAS que los lobos heridos “no pueden seguir vinculados al núcleo familiar” y buscan formas de alimentación más sencillas: “Pueden terminar por acercarse a un pueblo a matar una gallina como los zorros”, asegura.

El FAPAS basa su tesis en las imágenes de las cámaras que ha instalado en distintos lugares, y la coincidencia de ejemplares heridos con técnicos encargados en el radiomarcaje. Además, según el FAPAS, que asegura no haber recibido respuesta a sus requerimientos ni del Principado ni de la Universidad de Oviedo, denuncia que algunas de sus cámaras han sido retiradas.

Tras reunirse hoy con Hugo Morán, el FAPAS presentará formalmente una solicitud para que el Ministerio de Transición Ecológica paralice cautelarmente el programa de radiomarcaje, con vigencia hasta 2025. “Hemos pedido transparencia, porque no hay ninguna información técnica sobre este trampeo, ni quién lo hace ni cómo se realiza; hay un oscurantismo total que no encaja con el criterio científico”, sostiene Hartasánchez. El responsable del FAPAS asegura que Morán ha sido “receptivo” a sus planteamientos y no descarta reclamar judicialmente la paralización del programa. “En su día ya denunciamos ante la Fiscalía de Medio Ambiente, pero quedó archivado por falta de pruebas; pero ahora, la presencia de lobos heridos y ejemplares marcados y de responsables de su seguimiento en el mismo lugar nos dice que es blanco y en botella”, explica. “Creemos que hay suficiente información para iniciar un proceso judicial”, señala, denunciando la “utilización política” de la especie y la gestión “desordenada” que a su juicio realiza el Principado.