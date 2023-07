Víctor y Teresa, el largo noviazgo que acaba en boda vaqueira

María Teresa Pérez Fernández (Trevías, Valdés, 1956) y Víctor Andrés Menéndez del Campo (Pravia, 1946) se casarán el próximo domingo en la boda vaqueira de la braña de Aristébano. El rito, que en su sexagésimo tercera edición une a una pareja después de 44 años de relación, es el acto central del Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada y convoca en los pastos altos de verano de Tineo y Valdés a una celebración que recuerda a un grupo étnico cultural asturiano, ancestral, ganadero y trashumante, discriminado durante siglos.

Se conocieron

Una tarde de verano de 1979, Víctor fue a casa de su amigo Marcos en Trevías. Tenía 33 años y le había llevado cintas de música, el negocio al que se dedicaba entonces y que le movía para atender a sus 7.500 clientes en gasolineras y bares de Asturias y Lugo.

Teresa era amiga de Marcos, tenía 23 años, estaba estudiando en Oviedo y le pidió que le llevara una bolsa de libros.

Es todo lo que recuerdan.

Los libros los reunieron en Oviedo. Los dos eran vecinos de la zona de Valentin Masip: él vivía en la calle Carreño Miranda; ella, en León y Escosura. Empezaron a verse casi todos los días con una peña de amigos en la sidrería "Pilu".

"Que si un par de botellas de sidra y ella para su casa y yo para la mía; que si quedamos, que si conocemos este sitio y el otro", dice Víctor. "Un día nos dimos cuenta de que estábamos saliendo", cierra Teresa.

Víctor recuerda cuándo le empezó a gustar Teresa: "estábamos a gusto juntos". Teresa no sabe "cuándo se empezó a enamorar".

Víctor

Víctor es el hijo mediano de un practicante comadrón de Villafría. Había sido un estudiante intratable y a los 12 años acabó interno en el colegio de Deusto (Vizcaya).

"Todos los que éramos buenas personas y buenos estudiantes íbamos para Deusto. Estuve un poco tiempo en el San Luis de Pravia y no pudieron conmigo. Decían de mí que era más peligroso que una carreta de indios".

No fue mejor en Deusto hasta que llegó un fraile navarro, reunió a los 12 más revoltosos, los metió n el gimnasio a boxear y se acabaron los problemas.

"Fui campeón de Guipuzcoa-Vizcaya a los 18 años. Fui amateur hasta que se enteró mi padre, que era más peligroso que mis contrincantes".

Después de 10 años en Deusto, cuando estaba estudiando Derecho, unos empleados de Codorniú fueron a buscar comerciales.

"Querían que no fuéramos ni muy listos ni muy tontos, pero que supiéramos defendernos en la vida y cobrar los impagos. El jesuita escogió una docena, entre ellos todo el equipo de boxeo. No hubo más impagos. En la entrevista de trabajo, el subjefe me preguntó que quería ser y le dije que "pinche", el puesto más bajo. A los dos años era el jefe. No sabía que era comercial, pero fui espabilado en los trabajos".

Trabajó en el País Vasco hasta que ETA pasó el impuesto revolucionario, la empresa de cavas cerró su delegación y destinó a Víctor a Tenerife.

"Allí gané mucho dinero. Fui el máximo vendedor de España, sobre todo gracias a los alemanes".

Después de los dos años en Canarias regresó a Asturias, se instaló en Oviedo, entró a trabajar con Carmelina, una confitería de Grado famosa por sus tartas de almendra y sus tocinillos de cielo que abastecían a tiendas y hostelería de toda Asturias. En la escueta carta de postres de los restaurantes de entonces los tocinillos de cielo de la Carmelina y su hermano Tejeiro erizaban el vello de los golosos.

Teresa

Teresa, hija de un empleado de la central eléctrica del valle de Paredes y de una ama de casa, había estudiado en el Instituto de Luarca, pero no le gustaba demasiado. Lo habló con su padre y abandonó los libros. Dio clases particulares a niños de escuela pero un día quiso volver a estudiar porque "si no, quedábame en Trevías muerta. No paré". Hizo Puericultura en Oviedo y luego Auxiliar de Clínica.

¿Por qué no se casaron antes?

–Porque no nos dio la gana.

Es la respuesta rápida y provocadora de Víctor, entre carcajadas.

La vida fue siguiendo.

Víctor: "El trabajo del casete era muy duro". En 1981 se benefició del pelotazo de María Jesús y su acordeón, con su hit de gasolinera "El baile de los pajaritos" y se amplió el material con las cintas de vídeo de VHS, Beta y 2000 que repartió con una furgoneta durante toda la década. El vídeo fue el invento de ocio de la época.

Teresa: "Trabajé en la Residencia Sanitaria en plástica y quemados, en puericultura y en rayos. El trabajo no me convencía y estudié Radiología general en Cerdeño. Eso me llevó al hospital de Cangas del Narcea".

Alquilaron una casa entre tres compañeras porque "los pisos estaban carísimos con el auge de la minería. La primera casa tenía grandes ventanales, pero era muy triste. Su calefacción de carbón era incómoda para gente que venía de trabajar. Una compañera que se iba nos cedió su piso precioso, con vistas a medio Cangas y calefacción central. Salía con compañeros, iba al cine, tomaba algo o quedaba a leer, que me gusta mucho. Saqué el carné de conducir y los fines de semana iba a Trevías con mis padres".

Los noventa llevaron a Víctor a trabajar en Solimar, promotora y constructora de viviendas en Torrevieja (Alicante). Fue director comercial. Con 59 vendedores a su cargo, vendió más de 2.000 casas y visitaba semanalmente las oficinas de Oviedo, Vigo, León, Logroño, Valladolid, Alba de Tormes (Salamanca), las dos en Madrid, la de Ciudad Real y la de Torrevieja.

"Los viernes estaba en Torrevieja y los domingos salía de allí para Oviedo y luego vuelta a empezar. No tenía tiempo para casarme".

Teresa: "Llegué a Jarrio con plaza. En 1993 murió mi padre y fui a vivir con mi madre. Tenía el trabajo a 15 minutos de coche. Mi madre murió hace 12 años. Estábamos muy unidas. Me prejubilaron a los 60 años por enfermedad".

Víctor se jubiló a los 65 años. Tiene casa propia en Torrevieja.

"El otro día, en Altea, la mujer de mi jefe me dijo ‘Víctor, ¿por qué no te casaste antes?’. Le contesté: ¡‘pregúntale a tu marido!’".

Dice Víctor que vendía entre 18 y 24 casas a la semana, donde más, en Oviedo, sobre todo a partir de las prejubilaciones de Hunosa. Cuando hubo crisis vendió a cualquier precio las cuatro casas que quedaban y se fue de director al hotel Murillo de Mérida, de la misma compañía, y luego a otro de Ávila. La empresa compraba hoteles en problemas, los ponían a funcionar y los vendía. Pasada la tormenta, volvieron a las viviendas.

"Hice más de 10,5 millones de kilómetros en coche [262 vueltas al mundo] sin un accidente de tráfico, ni una multa. Sabía dónde estaban todos los radares y todos los baches. Siguen estando allí".

¿Por qué se quieren?

Están tranquilos con la boda, aunque a Teresa le preocupa hacerlo todo bien delante del cura, "Alex, de 50 años, que está muy en su sitio y muy al día".

Aseguran que nunca riñeron ni tuvieron una crisis, que no quisieran haber tenido otra vida que la que vino y les mantuvo a gusto. Aunque a Teresa le gustan los niños, no quisieron tener hijos.

Hace tres años a Teresa le diagnosticaron, operaron y trataron un cáncer de pecho del que no tiene que preocuparse hasta la revisión del año que viene.

"Yo lo llevé bien y Víctor se portó muy bien y estuvo todo el tiempo conmigo".

Hace tres meses, paseando por Luarca, ella vio el cartel y propuso: "¿Por qué no nos casamos en la Vaqueirada?". Víctor aceptó. Entraron en el ayuntamiento, pidieron la información y Teresa llamó a su hermano José Victorio, dos años mayor, para que fuera su padrino .

–Hay que ir vestido de asturiano.

–Bien.

Aunque tiene ascendencia vaqueira, Teresa no oyó en casa nada de vaqueiros. Telefonearon a José Luis Rodríguez Bueno, presidente de la Vaqueirada, luego se entrevistaron con Paulino Lorences en Trevías y, al final, boda concedida.

No recuerdan cómo se hicieron novios, pero sí saben por qué siguen queriéndose.

Teresa: "Lo que más me gusta de Víctor es su carácter dulce y tierno; me ayuda cuando estoy mal y me da más ánimo del que tengo".

Víctor: "Teresa es buena nena y buena compañera en la vida".

No creen que su vida cambie después de la boda. Vivirán entre Trevías y Torrevieja, conocerán sitios y seguirán viendo películas antiguas, históricas, de guerra...

Teresa: "Me gustan todas, menos las de amor".