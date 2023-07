Conecta es la nueva plataforma de movilidad sostenible del Principado de Asturias, gestionada por el Consorcio de Transportes de Asturias, que facilitará los desplazamientos que realices por todo su territorio en cualquier medio de transporte público colectivo de viajeros (autobuses urbanos, interurbanos y trenes) y que progresivamente incorporará otras opciones de viaje en modos de transporte sostenibles.

Nace con la puesta en marcha de la app CTA Conecta y la web CTAconecta.com, en las que se te ofrece toda la información necesaria para moverte por el Principado de Asturias, y de la tarjeta monedero Conecta, que te permite viajar por todo su territorio abonando cada viaje a precios bonificados, sin que, sea cual sea el número de viajes que realices, en ningún caso llegues a pagar por todos ellos más de 30 euros en un mismo mes natural, a fin de facilitar tu uso del transporte público.

La nueva tarjeta, más fácil de recargar que nunca

Este nuevo sistema permite a los usuarios poder meter dinero para viajar desde su móvil sin tener que acudir a ningún establecimiento

La nueva tarjeta impulsada por el Consorcio de Transportes de Asturias, Conecta, ha llegado para quedarse. Puedes recargarla con tu teléfono móvil, cargando el gasto a una tarjeta bancaria, desde tu Área Personal de la app CTA Conecta. También puedes hacerlo cargando el gasto a una tarjeta bancaria desde tu Área Personal de la web CTAconecta.com. En ambos casos, si tienes un teléfono móvil con tecnología NFC, puedes activar la recarga actualizando tu tarjeta Conecta mientras la mantienes pegada a la parte posterior del teléfono. Cuando termine la operación podrás comprobar que el saldo se ha incorporado a la tarjeta.

Si no tienes un teléfono móvil con tecnología NFC, la recarga no se activará en tu tarjeta Conecta hasta que la pases por el equipo de validación de un autobús o tren al hacer tu siguiente viaje. El tiempo previsto para esta operación es de dos horas desde que hagas la recarga hasta que valides la tarjeta, pero como puede haber incidencias, es conveniente que no esperes a hacer tus recargas cuando no te quede nada de saldo, ya que de esa forma podrás viajar aunque no se active tu tarjeta en el primer viaje. También es muy útil la recarga automática, con la que nunca te quedarás sin saldo para viajar.

En caso de que tengas hijos a tu cargo, podrás recargar sus tarjetas desde tu Área Personal de la app CTA Conecta o de la web CTAconecta.com, hasta que cumplan 18 años, momento en que cada uno de ellos pasará a tener su propia Área Personal desde la que podrán seguir recargando su saldo.

También puedes recargar el saldo de tu tarjeta Conecta en alguno de los Puntos de recarga CTA, en los que la pagarás con dinero en efectivo y se te activará la tarjeta en el mismo momento.

Puedes realizar la recarga de tu tarjeta con la cantidad que quieras, con un mínimo de 5 euros en cada recarga y sin exceder nunca de un saldo de 200 euros, ya que basta con que dispongas del saldo necesario para realizar cada viaje. Si en algún momento no tuvieras saldo positivo en tu tarjeta, para poder viajar deberías abonar el billete sencillo, por lo que recuerda comprobar periódicamente el saldo de tu tarjeta.

En ningún caso se te devolverá dinero cargado en el saldo de tu tarjeta Conecta, ya que no caduca y podrás utilizarlo en cualquier momento.

Cada vez que realices una recarga, se te remitirá al correo electrónico que hayas indicado en tu Área Personal una factura simplificada de compra que identificará la operación. Si necesitaras una factura oficial completa, deberás solicitarla indicando tus datos y tu domicilio fiscal.

Puedes activar la recarga automática de saldo en tu Área Personal de la app CTA Conecta o la web CTAconecta.com, con lo que nunca te quedarás sin saldo.

Esta opción te permite olvidarte de las recargas, ya que puedes elegir una cantidad para que, cuando tu saldo llegue a ella, por ejemplo 10 euros, automáticamente se te cargue otra cantidad que también puedes elegir, por ejemplo 20 euros, de tal forma que tu saldo siempre estará entre 10 y 30 euros y nunca tendrás problemas para viajar.